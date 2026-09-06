Απάντηση στον δήμαρχο Πατρέων, Κώστα Πελετίδη, δίνει η πρώην υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών και βουλευτής ΝΔ Αχαΐας, Χριστίνα Αλεξοπούλου, μετά την ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής με αφορμή τη συνέντευξή της στο Newsbeast, στο πλαίσιο της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Η κόντρα μεταξύ των δύο πλευρών ξεκίνησε μετά τις δηλώσεις της Χριστίνας Αλεξοπούλου για τον ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην ανάπτυξη της Πάτρας και τις επενδύσεις στην περιοχή.

Στη συνέντευξή της στο Newsbeast, η κ. Αλεξοπούλου είχε ασκήσει κριτική στον δήμαρχο Πατρέων, υποστηρίζοντας ότι η πόλη χρειάζεται ανάπτυξη, πρόοδο και επενδύσεις.

«Όσο ο δήμαρχος Πατρέων αρνείται να δώσει ώθηση σε επενδύσεις, σε νέες ιδέες, να φέρει και αυτός με τον τρόπο του και με τις πολιτικές του νέες θέσεις εργασίας στην περιοχή, να μείνουν οι άνθρωποι», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής της, είχε υποστηρίξει ότι «όταν έχεις έναν δήμαρχο που ακούει επένδυση και κλείνει όχι μόνο τα αυτιά του, αλλά και κάθε πόρτα της δικής του διοίκησης, ώστε να μην μπορεί ο επενδυτής και να μη θέλει στο τέλος της ημέρας να επενδύσει στην περιοχή, αυτό από μόνο του είναι ταφόπλακα σε οτιδήποτε μπορεί να πάει μπροστά την Πάτρα».

Η Δημοτική Αρχή Πατρέων απάντησε στις δηλώσεις της, θέτοντας στο επίκεντρο τη διαφορετική προσέγγιση κυβέρνησης και δημοτικής αρχής ως προς τις επενδύσεις και τη χρηματοδότηση έργων που αφορούν τις ανάγκες των πολιτών.

Μετά την ανακοίνωση του Δήμου, η Χριστίνα Αλεξοπούλου επανήλθε, δηλώνοντας ότι δεν προτίθεται να απαντήσει πολιτικά στον Κώστα Πελετίδη.

«Απαξιώ να απαντήσω πολιτικά στην ανακοίνωση που εξέδωσαν η Δημοτική Αρχή και ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, με αφορμή τη συνέντευξη που παραχώρησα στο newsbeast.gr -την οποία και επισυνάπτω- στο πλαίσιο της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης», αναφέρει.

Η βουλευτής Αχαΐας στρέφει στη συνέχεια τα πυρά της στον δήμαρχο Πατρέων, κατηγορώντας τον ότι απευθύνεται περισσότερο στο κομματικό του ακροατήριο παρά στους πολίτες της πόλης.

«Και αυτό διότι ο κ. Πελετίδης, για ακόμη μία φορά, δεν επιλέγει να απευθυνθεί στους πολίτες της Πάτρας και στα πραγματικά προβλήματα της πόλης, αλλά στο κομματικό του ακροατήριο και στον Περισσό», σημειώνει.

Κλείνοντας την απάντησή της, η Χριστίνα Αλεξοπούλου απευθύνεται στον δήμαρχο Πατρέων λέγοντας: «Καλή συνέχεια, κ. Πελετίδη. Στον πατραϊκό λαό εύχομαι υπομονή. Άλλωστε, απομένουν ακόμη 26 μήνες».

Παρακάτω η συνέντευξη της Χριστίνας Αλεξοπούλου στο Newsbeast και στον Σάββα Γουλόπουλο και όσα λέγονται για την Πάτρα από το 07.38