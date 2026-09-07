Στο περίπτερο του Newsbeast στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, βρέθηκε την Κυριακή 6/9 ο υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης, ο οποίος μίλησε με τον δημοσιογράφο, Σάββα Γουλόπουλο.

Ο Χάρης Θεοχάρης αναφέρθηκε στις εξαγγελίες του πρωθυπουργού από τη Θεσσαλονίκη και είπε ότι «όλοι οι εταίροι, είτε είναι στις αγορές είτε είναι επιχειρήσεις οι οποίες συναλλάσσονται με άλλες επιχειρήσεις, ενδιαφέρονται πάρα πολύ για την πολιτική και οικονομική σταθερότητα. Όταν υπάρχει οικονομική αστάθεια, όπως αυτή που πέρασε δυστυχώς η χώρα μας -δεν χρειάζεται να την περιγράψω, γιατί τη θυμόμαστε όλοι μας πριν από δέκα χρόνια-, αυτόματα αυτό μεταφράζεται σε έλλειψη εμπιστοσύνης και πάγωμα, κλείσιμο της κάνουλας, να το πω πιο απλά, των εμπορικών και οικονομικών συναλλαγών. Άρα, είναι υποχρεωτικό να παραμείνουμε αταλάντευτοι σε αυτόν τον δρόμο. Και βέβαια, η πολιτική σταθερότητα δεν είναι κενό γράμμα. Δηλαδή, δεν είναι απλώς να βγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ή ο Χάρης Θεοχάρης να παραμείνει υφυπουργός Εξωτερικών. Όχι. Είναι οι πολιτικές τις οποίες υλοποιούμε να έχουν συνέπεια, να χτίζουν από τη μία χρονιά στην επόμενη, να μην έχουμε παλινωδίες και στροφές 180 μοιρών. Να μην τραβάμε ξαφνικά το χειρόφρενο και στρίβουμε το τιμόνι. Πρέπει να κάνουμε κινήσεις ουσιαστικές, χειρουργικές, όπως αυτές, αν θέλετε, που περιέγραψε χθες ο πρωθυπουργός. Ένα δεύτερο πράγμα που προσθέτει ο πρωθυπουργός με τη χθεσινή του ομιλία είναι, νομίζω, ένα σαφές όραμα για το 2030. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις επιχειρήσεις. Η λέξη “ορίζοντας”, που χρησιμοποίησε στο σύνθημά του, είναι πάρα πολύ σημαντική για τις επιχειρήσεις. Επιχείρηση η οποία λειτουργεί με κλειστές πόρτες και κλειστά παράθυρα δεν υπάρχει. Αν δεν βλέπει μπροστά ένα, δύο, τρία, τέσσερα ή δέκα χρόνια, ανάλογα και με τον κλάδο, δεν μπορεί να επιχειρήσει κανείς. Άρα, αυτό κάνει ο πρωθυπουργός, αυτό κάνουμε όλοι μας, ο καθένας στον τομέα που του έχει εμπιστευτεί».

Απαντώντας στην ερώτηση αν η μείωση της προκαταβολής φόρου για νομικά πρόσωπα έως 50% μέχρι το 2028 αλλάζει ουσιαστικά την εικόνα της Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού απέναντι στις ανταγωνιστικές οικονομίες της περιοχής, είπε: «Όχι, δεν νομίζω ότι είναι τόσο σημαντικό. Βοηθάει, όμως, τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα τις μικρότερες, με τη ρευστότητά τους και άρα τους επιτρέπει να είναι πιο ανθεκτικές, δεδομένης της εποχής αβεβαιότητας στην οποία ζούμε και την οποία περιμένουμε να ζήσουμε τα επόμενα χρόνια. Άρα, ουσιαστικά ερχόμαστε να στηρίξουμε εκείνους οι οποίοι βρίσκονται στην ίδια βάρκα, αλλά είναι λίγο πιο αδύναμοι. Αυτές οι μικρές ή σημαντικές ενέσεις ρευστότητας θα μπορέσουν να τους δώσουν αξία».

Ο Χάρης Θεοχάρης μίλησε και για τον τρόπο που οι οίκοι αξιολόγησης αξιολογούν την Ελλάδα, για την κατάσταση στον Νότιο Τομέα, ενώ ανέφερε και τι πρέπει να περιμένουν οι πολίτες από τον ίδιο.

«Ήδη η DBRS την προηγούμενη Παρασκευή αναβάθμισε τις προοπτικές μας σε θετικές από σταθερές. Και τι είπε; Είπε ότι η συνέχιση της ταχείας αποκλιμάκωσης του χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι ο κρίσιμος παράγοντας εμπιστοσύνης στη χώρα. Το λέω αυτό γιατί το προηγούμενο διάστημα είχαμε μια ολόκληρη κουβέντα και συζήτηση, στην οποία ήμουν κι εγώ ενεργός στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για το αν έπρεπε να ξεπληρώσουμε ή όχι τα χρέη. Όλη αυτή η κουβέντα, σε τεχνικό επίπεδο, μπορεί να είχε μια αξία. Κατά την άποψή μου, απολύτως δικαιώνει τις επιλογές της κυβέρνησης. Σε πολιτικό επίπεδο, όμως, το ζήτημα είναι συντριπτικό. Διότι η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης μέσω της μείωσης του χρέους είναι το άλφα και το ωμέγα, αν θέλουμε να πείσουμε εταίρους, τα funds που αγοράζουν τα ομόλογά μας, τις τράπεζες και τις επιχειρήσεις οι οποίες εξαγοράζουν ελληνικές επιχειρήσεις, λειτουργούν, εισάγουν ή εξάγουν ή, εν πάση περιπτώσει, έχουν εμπορικές συναλλαγές με ελληνικές επιχειρήσεις, ότι είμαστε σε έναν αταλάντευτο δρόμο. Και γιατί έχει σημασία για αυτούς; Διότι έχει σημασία ότι, ό,τι κι αν συμβεί, όσο κι αν ανέβει ακόμη περισσότερο η τιμή του πετρελαίου, όσο κι αν πυκνώσουν τα σύννεφα στην περιοχή μας, δεν πρόκειται να βρεθούμε σε δύσκολη δημοσιονομική θέση και να αναγκαστούμε να τραβήξουμε αλλαγή πορείας και αύξηση των φορολογικών συντελεστών για να πάρουμε έσοδα και, άρα, να τους αλλάξουμε όλα τα επιχειρηματικά τους πλάνα. Εάν εκπλαγούν, ξέρουν ότι θα εκπλαγούν ευχάριστα από αυτή την κυβέρνηση, είτε τώρα, στη δεύτερη τετραετία, είτε σε μια δυνητική τρίτη τετραετία».

«Πριν από τις διακοπές του καλοκαιριού, πριν από τον Αύγουστο, πέρασα και από τους 13 δήμους. Είδα τους δημάρχους, μίλησα με αντιδημάρχους, πήγα σε δομές, παντού. Γλυφάδα, Καλλιθέα, Ζωγράφου και ούτω καθεξής. Πήγα σε όλους τους δήμους, έναν προς έναν. Το ζήτημα του πάρκινγκ είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα για πάρα πολλούς. Ήδη, για παράδειγμα, με πρόταση του αντιδημάρχου Ζωγράφου, έχω κάνει προσπάθεια μέσω του υπουργού Συντονισμού, του κ. Σκέρτσου, να δούμε το ζήτημα των εγκαταλελειμμένων οχημάτων και πώς μπορούν να συντομευτούν οι διαδικασίες ώστε να φεύγουν από τον δρόμο. Ξέρετε πολύ καλά ότι, ιδιαίτερα στου Ζωγράφου, είναι κρίσιμο αυτό το θέμα, διότι ένα εγκαταλελειμμένο όχημα καταλαμβάνει μία θέση και ο κάτοικος δεν μπορεί να βρει θέσεις. Ο Δήμος υπολογίζει ότι υπάρχουν 200 με 300 τέτοιου είδους οχήματα μόνο στον Δήμο Ζωγράφου. Στην Καλλιθέα έχουμε πάρκινγκ που είναι “κολλημένα”, δεν έχουν υλοποιηθεί. Πήρα, λοιπόν, μια πρωτοβουλία συνεννόησης και συνάντησης των αναδόχων που υλοποιούν τέτοια έργα με τον Δήμο, ώστε να έρθουν σε επαφή και να καταφέρουμε να τελειώσουν και οι τελευταίες γραφειοκρατικές λεπτομέρειες, για να ανοίξουν οι θέσεις στάθμευσης που χρειάζονται στον Δήμο. Άρα, είναι μικρές δράσεις καθημερινότητας, ουσιαστικές, οι οποίες δίνουν λύσεις στα προβλήματα. Γιατί ωραία η υψηλή πολιτική, ωραία τα φορολογικά, ωραία η εξωτερική πολιτική, ωραίες οι διεθνείς σχέσεις με την Τουρκία ή με άλλες χώρες, αλλά καθημερινά αυτό που κάνει τη ζωή μας καλύτερη ή χειρότερη είναι αυτού του είδους τα θέματα».

«Να περιμένουν ότι θα συνεχίσω με την ίδια ένταση, με την ίδια όρεξη, με την ίδια ενέργεια στην προσπάθειά μου να βοηθήσω την καθημερινότητά τους. Όπου πέρασα, σε όλα τα υπουργεία, έφερα συγκεκριμένο και απτό αποτέλεσμα. Στο υπουργείο Τουρισμού η χώρα μας έγινε πρώτη στον κόσμο στον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε τον COVID. Βραβεύτηκε για αυτό. Στο υφυπουργείο Οικονομικών λύσαμε όλα τα θέματα με τις ψηφιακές συναλλαγές και τώρα πια αυτά τα έσοδα που προκύπτουν από την ψηφιοποίηση των συναλλαγών τα δίνει επιδόματα και μέρισμα ανάπτυξης ο πρωθυπουργός στους πολίτες. Και φυσικά στο υπουργείο Εξωτερικών έχουμε ήδη πολύ απτά αποτελέσματα. Οι εξαγωγές έχουν αυξηθεί κατά 15% το πρώτο εξάμηνο του φετινού έτους, το έλλειμμα μειώθηκε 5% και οι άμεσες ξένες επενδύσεις στη χώρα μας έχουν αυξηθεί 150%. Αυτό σημαίνει δυόμισι φορές πάνω από ό,τι ήταν το πρώτο εξάμηνο του περασμένου έτους. Άρα, είμαστε αποτέλεσμα, εργατικότητα, δουλειά. Αυτό θέλω να υποσχεθώ στους συμπολίτες μου».