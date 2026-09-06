Μια τρίτη 4ετία ζήτησε από το βήμα της ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε μια ομιλία η οποία περιείχε τα διλήμματα της επόμενης ημέρας αλλά και όραμα για μια Ελλάδα που θα ευημερεί και θα παραμένει ισχυρή.

Ο πρωθυπουργός στην τελευταία ομιλία του από τη ΔΕΘ πριν από τις εκλογές, έθεσε τα πολιτικά προτάγματα αλλά και τα νέα οράματα που ο ίδιος παρουσίασε στους πολίτες περνώντας από τη Συμφωνία Αλήθειας την οποία υπέγραψε πριν από 8 χρόνια από το ίδιο βήμα σε μια «Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας».

Και κάλεσε επί της ουσίας κάλεσε τους πολίτες να διαλέξουν ανάμεσα στην ελπίδα ή τις περιπέτειες.

Η μεγάλη κοινωνική συμμαχία

Περιγράφοντας την Ελλάδα που ονειρεύεται εξήγησε ότι δεν ονειρεύεται «μία από τα ίδια», αλλά μία χώρα που θα γίνεται καλύτερη και μαζί της θα γινόμαστε όλοι μας καλύτεροι.

Και εδώ έκανε αναφορά σε μία νέα εθνική ενότητα, μια μεγάλη κοινωνική συμμαχία, οικοδομημένη με τον πατριωτισμό της ευθύνης, τον εκσυγχρονισμό της δημιουργίας και τη φροντίδα της κοινωνίας.

«Πριν οκτώ χρόνια υπέγραφα εδώ μία Συμφωνία Αλήθειας για να πάμε τον τόπο μπροστά. Σήμερα, και παρά τα σοβαρά εμπόδια και όχι δίχως λάθη, νομίζω ότι την τήρησα, κάνοντας πράξη τις δεσμεύσεις που ανέλαβα», είπε και πρόσθεσε: « ο χρόνος που μεσολάβησε, με τροφοδότησε με νέα δύναμη για το νέο μεγάλο άλμα που δικαιούται η Ελλάδα. Στέκομαι τώρα απέναντί σας με μόνη φιλοδοξία να υπηρετήσω το άλμα προς την 4η δεκαετία του 21ου αιώνα με μία νέα συμφωνία που θα ονομάσω «Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέσα από το πακέτο μέτρων που παρουσίασε από το Βελίδειο υπογράμμισε ότι η ΝΔ είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί όχι μόνο να κρατήσει το σκάφος σταθερό σε δύσκολους καιρούς αλλά έδωσε και προοπτική κάνοντας χρήση της λέξης «ορίζοντας» μέσα από το πρόγραμά του το οποίο όπως είπε έχει διάρκεια, στόχους και ορόσημα, είναι αξιόπιστο και σαφές.

Αναφερόμενος στα διλήμματα της επόμενης κάλπης ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε τους πολίτες να αναρωτηθούν ποια πολιτική δύναμη μπορεί να εγγυηθεί ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει ανοδική τροχιά, υπηρετώντας τα εθνικά δίκαια και θωρακίζοντας την ασφάλειά της εν μέσω διεθνών κυματισμών. Και κοιτάζοντας προς την Τουρκία αναφέρθηκε στον τρόπο που ασκεί η χώρα μας την εξωτερική της πολιτική και υπερασπίζεται την κυριαρχία της.

«Στη γειτονιά μας», τόνισε, «οι δικές μας μεθοδικές δράσεις γεννούν σπασμωδικές αντιδράσεις, που καλούμαστε να διαχειριστούμε με αυτοπεποίθηση και σοβαρότητα».

Μόνη λύση η αυτοδυναμία

Επέσεισε τον κίνδυνο της ακυβερνησίας σε μια κρίσιμη περίοδο για την ευρύτερη περιοχή και απευθυνόμενους σε όσους δουν την Κυριακή των εκλογών ως μια ευκαιρία να στείλουν «μήνυμα διαμαρτυρίας» είπε: «Ας γνωρίζουν ότι, με μία τέτοια στάση, τη Δευτέρα μπορεί να μην υπάρχει κάποιος να το παραλάβει. Η μάχη είναι μία, χωρίς δικαίωμα στο λάθος, για τον εαυτό τους, για τα παιδιά τους και τον τόπο τους».

Αναφερόμενος στους πολιτικούς του αντιπάλους λέγοντας ότι κόμματα και κομματίδια αδυνατούν να αντιταχθούν πειστικά στις κυβερνητικές δράσεις, αναμασώντας μόνο έωλα συνθήματα σε όλους τους τομείς.

Ο πρωθυπουργός επιτέθηκε στον Αλέξη Τσίπρα χωρίς να τον κατονομάσει λέγοντας ότι όσον αφορά στην αντιπολίτευση τον απασχολούν μόνο οι ανεύθυνες και ακοστολόγητες υποσχέσεις.

Περιέγραψε τον επικεφαλής της ΕΛ.ΑΣ. ως λαοπλάνο τον οποίο η χώρα γνωρίζει καλά με το «πρόγραμμα Θεσσαλονίκης» αλλά και το Μετρό που ήταν όπως είπε και τα δύο μουσαμάδες.

Και εδώ χρησιμοποίησε σκωπτικά τον στίχο γνωστού τραγουδιού: «Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω».

Παρόλα αυτά ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέμεινε ότι ο βασικός του αντίπαλος δεν είναι τα κόμματα αλλά τα προβλήματα.

Και αναφέρθηκε στις καθαρές λύσεις και τους καθαρούς ορίζοντες θέλοντας να εξηγήσει ότι η χώρα έχει ανάγκη από μία ισχυρή κυβέρνηση, που θα την κρατήσει μακριά από την ακυβερνησία ή από κομματικά παζάρια που θα την εγκλώβιζαν στην αδράνεια και στην ατολμία, με ατελείωτες διαβουλεύσεις, ίσες αποστάσεις και συμβιβασμούς.