Λιγότεροι φόροι για επαγγελματίες, αγρότες, τρίτεκνους και επιχειρήσεις, περισσότερα χρήματα στην τσέπη για συνταξιούχους, μισθωτούς και δημοσίους υπαλλήλους, ενισχυμένα επιδόματα για οικογένειες και άτομα με αναπηρία, αλλά και νέες παρεμβάσεις για στέγη και νέα γενιά συνθέτουν το πακέτο των 2,2 δισ. ευρώ για το 2027 που άνοιξε χθες Σάββατο (5/9) από το βήμα της ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο λογαριασμός των παρεμβάσεων ανεβαίνει στα 3,5 δισ. ευρώ έως το 2030, καθώς τα μέτρα δεν θα πέσουν όλα μαζί στην αγορά. Ορισμένα θα αρχίσουν να αποδίδουν από τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2026, άλλα θα αποτυπωθούν στα εκκαθαριστικά των φορολογικών δηλώσεων του 2027, ενώ αυξήσεις μισθών, μειώσεις εισφορών και φορολογικές ελαφρύνσεις θα ξεδιπλώνονται σταδιακά έως το τέλος της δεκαετίας.

Ο χάρτης των μέτρων και των κερδισμένων διαμορφώνεται ως εξής:

1. Ελεύθεροι επαγγελματίες. Από τα εισοδήματα του 2026, τα οποία θα δηλωθούν το 2027, το τεκμαρτό εισόδημα μειώνεται για τους συνεπείς επαγγελματίες, καθώς καταργούνται οι προσαυξήσεις που συνδέονται με τον κύκλο εργασιών και τη μισθοδοσία του προσωπικού. Στην κατηγορία των συνεπών εντάσσονται όσοι έχουν συμμορφωθεί πλήρως με τις υποχρεώσεις για POS και myDATA και δεν έχουν υποπέσει σε φορολογικές παραβάσεις.

Παράλληλα, κατά 50% μειώνεται το τεκμήριο για επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους και έως 2.200 κατοίκους στη Δυτική Μακεδονία. Ενδεικτικά, επιχείρηση εστίασης με 15 χρόνια λειτουργίας, πέντε εργαζομένους και ετήσια μισθοδοσία 105.000 ευρώ κερδίζει 2.534 ευρώ τον χρόνο.

Από το 2027 έρχεται και δεύτερη ανάσα, καθώς η προκαταβολή φόρου μειώνεται στο 50% από 55% σήμερα.

2. Επιχειρήσεις. Για τα νομικά πρόσωπα, η αποκλιμάκωση της προκαταβολής φόρου ξεκινά από το φορολογικό έτος 2028. Θα μειώνεται κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες κάθε χρόνο, έως ότου φτάσει στο 50% από 80% σήμερα. Νωρίτερα έρχεται η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για επιχειρήσεις με έδρα στην περιφέρεια, εκτός της Περιφέρειας Αττικής και με εξαίρεση τα νησιά. Η κατάργηση ισχύει από το φορολογικό έτος 2026. Στην Αττική, το τέλος μειώνεται κατά 50% το 2028 και καταργείται πλήρως το 2029. Έτσι, επιχείρηση λιανεμπορίου στη Θεσσαλονίκη με ένα υποκατάστημα, η οποία επιβαρύνεται σήμερα με 1.600 ευρώ τον χρόνο, από το 2027 μηδενίζει τη συγκεκριμένη επιβάρυνση.

Στη μάχη για περισσότερη ρευστότητα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπαίνουν και 1,5 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, τα οποία μεταφέρονται στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Από αυτά, 1,1 δισ. ευρώ θα διοχετευθούν σε δανειοδοτικά εργαλεία και 400 εκατ. ευρώ σε εγγυοδοτικά.

Παράλληλα, από τα δέκα στα έξι χρόνια περιορίζεται ο χρόνος απόσβεσης των δαπανών εκσυγχρονισμού εξοπλισμού. Στον αντίποδα, οι διανομές κερδών προς μέλη Διοικητικών Συμβουλίων, όταν ξεπερνούν τις 60.000 ευρώ, θα φορολογούνται με συντελεστή 15% αντί 5% σήμερα.

3. Μισθωτοί. Νέα αύξηση αποδοχών έρχεται για τους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα, με τον κατώτατο μισθό να ανεβαίνει πάνω από τα 950 ευρώ το 2027 και να φτάνει τα 1.000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028. Στην αύξηση του κατώτατου μισθού προστίθεται από τον Απρίλιο του 2027 νέα μείωση κατά μισή ποσοστιαία μονάδα των ασφαλιστικών εισφορών που καταβάλλουν οι εργαζόμενοι, ενισχύοντας τις καθαρές αποδοχές.

Ένας νέος εργαζόμενος που αμείβεται με τον βασικό μισθό θα έχει όφελος 414 ευρώ το 2027 και 1.040 ευρώ το 2028. Εργαζόμενος με τρεις τριετίες και σημερινές καθαρές αποδοχές 959 ευρώ θα δει το ετήσιο εισόδημά του να αυξάνεται κατά 1.055 ευρώ το 2028.

4. Δημόσιοι υπάλληλοι. Από τον Δεκέμβριο του 2027 θεσπίζεται επίδομα Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ μικτά για τους δημοσίους υπαλλήλους, ενώ έως τον Ιανουάριο του 2028 οι μισθοί στο Δημόσιο θα έχουν αυξηθεί κατά επιπλέον 80 ευρώ τον μήνα μικτά, ακολουθώντας την πορεία του κατώτατου μισθού. Για δημόσιο υπάλληλο 40 ετών, με δύο παιδιά και καθαρές αποδοχές 1.447 ευρώ, το καθαρό όφελος υπολογίζεται σε 562 ευρώ το 2027 και σε επιπλέον 402 ευρώ το 2028, δηλαδή συνολικά 964 ευρώ.

5. Συνταξιούχοι. Στα τέλη Νοεμβρίου του 2026 όλοι οι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών θα λάβουν τη μόνιμη ετήσια οικονομική ενίσχυση, η οποία αυξάνεται κατά 100 ευρώ και διαμορφώνεται πλέον στα 400 ευρώ καθαρά.

6. Αγρότες. Ισχυρή φορολογική ελάφρυνση προβλέπεται για τους αγρότες. Από το φορολογικό έτος 2026 μηδενίζεται ο φόρος για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ, ενώ το αφορολόγητο όριο αυξάνεται κατά 13.571 ευρώ και φτάνει στα 22.204 ευρώ. Ετσι, για παράδειγμα, αγρότης με εισόδημα 20.000 ευρώ, ο οποίος μέχρι σήμερα πλήρωνε φόρο 1.183 ευρώ, δεν θα πληρώνει πλέον φόρο. Στα 30.000 ευρώ εισοδήματος, ο φόρος περιορίζεται στα 2.183 ευρώ από 5.083 ευρώ, με ετήσιο κέρδος 2.900 ευρώ.

7. Τρίτεκνοι. Από το φορολογικό έτος 2027 μηδενίζεται ο φόρος εισοδήματος για τρίτεκνους με εισόδημα έως 20.000 ευρώ, ενώ το αφορολόγητο αυξάνεται κατά 11.000 ευρώ και φτάνει στα 25.364 ευρώ. Έτσι, τρίτεκνος με εισόδημα 20.000 ευρώ, ο οποίος σήμερα πληρώνει φόρο 620 ευρώ, θα έχει μηδενική φορολογική επιβάρυνση.

8. Πολύτεκνοι. Αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί το επίδομα γέννησης για τις πολύτεκνες οικογένειες, με εφαρμογή για γεννήσεις μετά τον Ιανουάριο του 2026. Για το τέταρτο παιδί, το επίδομα αυξάνεται από 3.500 σε 4.500 ευρώ, ενώ για το πέμπτο φτάνει στα 5.500 ευρώ.

9. «Κουμπαράς» για τη νέα γενιά. Νέο αποταμιευτικό εργαλείο δημιουργείται για παιδιά έως δύο ετών. Το Δημόσιο θα καταθέτει σε κλειστό αποταμιευτικό λογαριασμό ποσό ίσο με εκείνο που βάζουν οι γονείς, έως 1.200 ευρώ τον χρόνο, ενώ το ανώτατο όριο θα αυξάνεται κατά 10% ανά πενταετία. Με βάση τον σχεδιασμό, όταν το παιδί συμπληρώσει τα 18 χρόνια, το συσσωρευμένο ποσό θα μπορεί να ξεπερνά τις 60.000 ευρώ.

10. Αναπηρικά επιδόματα. Από το 2027 καθιερώνεται τιμαριθμική αναπροσαρμογή των αναπηρικών επιδομάτων. Η παρέμβαση αφορά 218.000 δικαιούχους και το μέσο ετήσιο όφελος υπολογίζεται σε 220 ευρώ.

11. Στέγη. Τον Ιανουάριο του 2027 ανοίγει ο τρίτος κύκλος του προγράμματος «Σπίτι μου», συνολικού ύψους 2 δισ. ευρώ, μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Στόχος είναι να αποκτήσουν κατοικία περίπου 20.000 νοικοκυριά, με έμφαση κυρίως στα νέα ζευγάρια. Την ίδια ώρα, ακριβότερη γίνεται η Golden Visa, καθώς ο φόρος μεταβίβασης για αγορές κατοικιών από πολίτες χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξάνεται από 3% σε 15%.

12. ΕΝΦΙΑ. Από το 2027 διευρύνεται η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για την κύρια κατοικία σε ακόμη 131 οικισμούς, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό τους σε 12.855. Από τον φόρο απαλλάσσονται 650.000 ιδιοκτήτες κύριας κατοικίας σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους και έως 2.200 κατοίκους στη Δυτική Μακεδονία.

13. Ρεύμα. Στο ενεργειακό μέτωπο, ο στόχος που τίθεται είναι η μείωση κατά 30% της χονδρικής τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος την περίοδο 2027-2029. Η πρώτη παρέμβαση που θα περάσει απευθείας στους λογαριασμούς των νοικοκυριών ενεργοποιείται από τον Ιανουάριο του 2027, με μείωση κατά 50% των χρεώσεων Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας.