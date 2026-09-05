Με επίκεντρο τους ανθρώπους και τις αλλαγές που οι κοινωνικές πολιτικές μπορούν να φέρουν στην καθημερινότητά τους, εγκαινίασε το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας το περίπτερό του στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, συμμετείχε σε ανοιχτή συζήτηση με τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκο Παπαθανάση, τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου, και δύο ωφελούμενους προγραμμάτων του Υπουργείου. Τη συζήτηση συντόνισε ο γενικός γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής, Κωνσταντίνος Γλούμης-Ατσαλάκης.

Η επιλογή να βρεθούν στο ίδιο τραπέζι εκπρόσωποι της Πολιτείας και άνθρωποι που έχουν ωφεληθεί από προγράμματα και δράσεις του Υπουργείου είχε έναν σαφή συμβολισμό: οι κοινωνικές πολιτικές αποκτούν ουσιαστικό περιεχόμενο όταν απαντούν σε συγκεκριμένες ανάγκες και αλλάζουν την καθημερινότητα των ανθρώπων.

Ο 79χρονος Νίκος Μήττας μίλησε για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα «Όλοι Digital – Ψηφιακή Ενδυνάμωση των Ηλικιωμένων και των Ατόμων με Αναπηρία» και για το πώς η απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων ενίσχυσε την αυτονομία του στην καθημερινότητα.

Ο 33χρονος μηχανικός Κώστας Χατζημαριανός αναφέρθηκε στην «Ανακαίνιση Κατοικίας» και στη δυνατότητα που του έδωσε το πρόγραμμα να ανακαινίσει το σπίτι που του παραχώρησε ο παππούς του.

«Στα περισσότερα ελληνικά σπίτια, οι σημαντικές κουβέντες γίνονται γύρω από ένα τραπέζι. Εκεί μιλάμε για το σπίτι, για τα παιδιά μας, για τους γονείς μας, για όσα μας δυσκολεύουν και για όσα θέλουμε να αλλάξουμε. Γι’ αυτό επιλέξαμε φέτος στη ΔΕΘ να μη μιλήσουμε μόνο για προγράμματα, αλλά να ακούσουμε πρώτα τους ανθρώπους: ποιες δυσκολίες αντιμετώπισαν, τι άλλαξε στην καθημερινότητά τους και τι μπορούν σήμερα να κάνουν με μεγαλύτερη ασφάλεια και αυτονομία.

Γιατί μία πολιτική κρίνεται τελικά σε μία πολύ απλή ερώτηση: έκανε τη ζωή κάποιου λίγο πιο εύκολη; Αυτό είναι το μέτρο μας. Όχι πόσα προγράμματα σχεδιάσαμε, αλλά πόσοι άνθρωποι μπόρεσαν να ζήσουν καλύτερα μέσα από αυτά», δήλωσε η Δόμνα Μιχαηλίδου.

Στο πρόγραμμα «Όλοι Digital» συμμετείχαν ηλικιωμένοι άνω των 65 ετών και άτομα με αναπηρία, με στόχο την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων και της ανεξάρτητης διαβίωσης. Δημιουργήθηκε πανελλαδικό δίκτυο 194 Κόμβων Ψηφιακής Ενδυνάμωσης, ενώ συνολικά 6.167 πολίτες είχαν τη δυνατότητα να αποκτήσουν βασικές ψηφιακές δεξιότητες, από τη χρήση υπηρεσιών του gov.gr έως τις ηλεκτρονικές συναλλαγές και την ψηφιακή επικοινωνία.

Αντίστοιχα, η «Ανακαίνιση Κατοικίας» δίνει τη δυνατότητα ανακαίνισης και ήπιας ενεργειακής αναβάθμισης παλαιών κατοικιών, με επιδότηση που καλύπτει έως και 95% των επιλέξιμων δαπανών και φτάνει έως τις 36.000 ευρώ ανά κατοικία. Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί περίπου 91.300 Βεβαιώσεις Επιλεξιμότητας για ανοικτές και κλειστές κατοικίες.

Στα εγκαίνια παρευρέθηκαν επίσης ο γενικός διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Mario Nava, και ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς.

Στο περίπτερο του Υπουργείου διανεμήθηκε επίσης η ειδική έκδοση «Ιστορίες που άλλαξαν ζωές», που ετοιμάστηκε για τη φετινή ΔΕΘ. Η έκδοση παρουσιάζει 26 κοινωνικές πολιτικές και προγράμματα του Υπουργείου μέσα από 26 αληθινές ιστορίες ανθρώπων που είδαν την καθημερινότητά τους να αλλάζει, από τον Προσωπικό Βοηθό και τις «Νταντάδες της Γειτονιάς» έως τις στεγαστικές δράσεις, την παιδική προστασία, την ισότητα, την αναπηρία, τους ηλικιωμένους και την κοινωνική ένταξη.