Στο περίπτερο του Newsbeast στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, βρέθηκε η πρώην υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών και βουλευτής ΝΔ Αχαΐας, Χριστίνα Αλεξοπούλου, η οποία μίλησε στον δημοσιογράφο Σάββα Γουλόπουλο.

Σε ερώτηση για το αν ο Αντώνης Σαμαράς «πολεμάει» τη Νέα Δημοκρατία, η πρώην υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών και βουλευτής ΝΔ Αχαΐας, απάντησε: «Νομίζω ότι αυτή είναι μία ερώτηση που θα πρέπει να κάνουμε στον ίδιο. Πραγματικά, την έχει αυτή την απορία πάρα πολύς κόσμος, ο οποίος προέρχεται και από τη Νέα Δημοκρατία και έχει υπηρετήσει τον κύριο Σαμαρά για πολλά χρόνια και τότε που με καλό τρόπο τον επανέφερε, ενώ ο ίδιος είχε επιλέξει να φύγει από τη Νέα Δημοκρατία, τον υποστήριξαν οι Νεοδημοκράτες για να γίνει πρωθυπουργός. Νομίζω ότι, αν ρωτούσαμε στο παρελθόν αν περίμεναν για δεύτερη φορά να προδώσει τη Νέα Δημοκρατία, δεν θεωρώ ότι θα το πίστευαν πολλοί αυτό. Άρα, το γιατί το κάνει νομίζω ότι πρέπει να ρωτήσουμε τον ίδιο και πράγματι δεν μπορεί να το καταλάβει πολύς κόσμος».

Σχετικά με τα λεγόμενα του Αντώνη Σαμαρά ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει φύγει από τη βάση της Νέας Δημοκρατίας, η Χριστίνα Αλεξοπούλου είπε: «Αυτές είναι αστειότητες. Φυσικά και ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έχει φύγει από τη βάση της Νέας Δημοκρατίας, αυτό φαίνεται και στις δημοσκοπήσεις. Δεν νομίζω να θυμάστε άλλη φορά μετά από επτά χρόνια διακυβέρνησης ένας πρωθυπουργός να είναι ο καλύτερος εν δυνάμει επόμενος πρωθυπουργός, ο καταλληλότερος για πρωθυπουργός σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Αλλά και στην κοινωνία. Νομίζω το λένε όλοι αυτό, ανεξάρτητα με το τι θα αποφασίσουν τελικά να ψηφίσουν. Ξέρουν πολύ καλά ότι σαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη δεν υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι αυτή τη στιγμή στη χώρα μας που να είναι πολιτικό προσωπικό άξιο να κυβερνήσει τη χώρα. Αλλά ας πούμε ότι αυτό είναι και μια υποκειμενική άποψη. Θεωρώ πραγματικά ότι στη Νέα Δημοκρατία ο κόσμος πιστεύει ότι οι αρχές και οι αξίες μας είναι ανεξίτηλες, ότι τις ακολουθούμε, ότι τις πιστεύουμε, ότι τις εφαρμόζουμε και ότι αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Άρα, όλα τα υπόλοιπα δεν τα βλέπω ως ρεαλιστικά και ως αντικειμενικά. Τα βλέπω μάλλον ως υποκειμενικές απόψεις που κάτι κρύβουν πίσω από αυτό».

«Θέλουμε ο κόσμος να στραφεί προς την ελληνική περιφέρεια»

Στη συνέχεια, για τις εξαγγελίες που θα κάνει ο πρωθυπουργός και το τι να περιμένουν οι κάτοικοι της Αχαΐας, τόνισε: «Οι κάτοικοι της Αχαΐας, η Αχαΐα μας είναι ένας πολύ μεγάλος νομός. Έχουμε και πολύ μεγάλα αστικά κέντρα, όπως είναι η Πάτρα, το Αίγιο, η Δυτική Αχαΐα, αλλά έχουμε και αγροτικές κτηνοτροφικές περιοχές. Σε αυτό λοιπόν θα ήθελα να σταθώ πάρα πολύ, διότι το δημογραφικό, όπως έχει επηρεάσει ολόκληρη τη χώρα, έχει επηρεάσει και την Αχαΐα. Άρα, λοιπόν, τα μέτρα που παίρνονται και θα συνεχίσουν να παίρνονται προς το καλό της ελληνικής οικογένειας, περιοχές σαν την δική μας, την επηρεάζει άμεσα».

«Τι θέλουμε; Θέλουμε ο κόσμος να στραφεί προς την ελληνική περιφέρεια. Θέλουμε ο κόσμος να την βλέπει ως λύση το να επιστρέφει κάποιος στην περιοχή απ’ την οποία κατάγεται. Τα μεγάλα αστικά κέντρα, η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, νομίζω έχουν εξαντλήσει και αυτές το χώρο τους και ο κόσμος δεν έχει το βιωτικό επίπεδο που μπορεί να έχει στην ελληνική περιφέρεια. Θέλουμε λοιπόν να τονίσουμε ότι η ελληνική οικογένεια θα στηριχθεί ειδικά στον τόπο απ’ τον οποίο προέρχεται ο κάθε Έλληνας, η κάθε Ελληνίδα και θέλει να συνεχίσει να κάνει την οικογένειά του, με το μοντέλο αυτό που ξέρουμε πολύ καλά ότι ακόμα το επιλέγουμε στη χώρα μας και θα συνεχίσουμε. Εγώ είμαι βέβαιη ότι θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάνουν η γιαγιά, ο παππούς, δηλαδή που, όσο μπορούν στηρίζουν την ελληνική οικογένεια, βοηθάνε τα παιδιά».

«Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι επιβάλλεται να στηριχτούν ακόμα περισσότερο»

«Νομίζω επίσης ότι ο πρωτογενής τομέας είναι ένας τομέας που πρέπει και έχει πολύ χώρο ακόμα να στηριχθεί, επιβάλλεται να το κάνουμε. Οι άνθρωποι αυτοί, για μένα κάνουν τη βαριά βιομηχανία της Ελλάδας. Στην πραγματικότητα αυτή είναι η βαριά βιομηχανία και είναι βαριά από όλες τις απόψεις, είναι πάρα πολύ σκληρή η δουλειά. Οι αγρότες μας και οι κτηνοτρόφοι μας επιβάλλεται να στηριχτούν ακόμα περισσότερο. Χωρίς αυτούς δεν είμαστε δυνατοί ως χώρα», σημείωσε η Χριστίνα Αλεξοπούλου.

«Αυτό αφορά πάρα πολύ στην Αχαΐα, είναι και το μήνυμα που θέλω να περάσω και προσπαθώ να το περάσω. Ως εκπρόσωπος των Αχαιών, θεωρώ ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο που πρέπει να τονίζεται διαχρονικά. Γιατί χωρίς αυτούς τους ανθρώπους, ξαναλέω, και χωρίς τις βοήθειες που πρέπει επιβάλλεται να δώσει η πολιτεία σε αυτούς, δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους έτσι όπως αυτοί θέλουν. Και είναι πολύ σημαντικό όχι να μείνουν μόνο εκείνοι στον τόπο στον οποίο εργάζονται και κάνουν την οικογένειά τους, αλλά να φέρουν κι άλλους, να φέρουμε κι άλλους να επιστρέψουν σε αυτές τις δουλειές και να γίνουμε ακόμα πιο ισχυροί».

Ο κρίσιμος ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

«Είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι η ισχύς εν τη ενώσει όταν μια πολιτική αφορά την ελληνική περιφέρεια. Έτσι, λοιπόν, μπορεί να θέλει η πλατεία Συντάγματος να βοηθήσει στην Πάτρα, αλλά πρέπει να θέλει και η πλατεία Γεωργίου να βοηθήσει την Πάτρα. Αυτό γιατί το λέω; Γιατί ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του πρώτου και δεύτερου βαθμού είναι εξίσου πολύ σημαντικοί κρίκοι για να φτάσει στους πολίτες το αποτέλεσμα μιας καλής πολιτικής, ανεξάρτητα με το αν είναι κυβερνητικής ή όχι. Αυτό το τονίζω γιατί, για παράδειγμα, πέρυσι τέτοιο καιρό δόθηκε στην κυκλοφορία η Πατρών-Πύργου, ένας ασφαλής, κλειστός, υπερσύγχρονος αυτοκινητόδρομος. Είχαμε χάσει πάρα πολλούς ανθρώπους, δεν υπήρχε οδική ασφάλεια στη Δυτική Ελλάδα όσο δεν είχαμε την Πατρών-Πύργου, χάναμε ανθρώπινες ζωές περίπου σε καθημερινή βάση. Αυτό όλο άλλαξε. Πλέον νομίζουμε ότι ζούσαμε πάντα με την Πατρών-Πύργου, όμως αυτό δεν ισχύει και η ανάπτυξη που μπορεί να φέρει ένας τέτοιος ασφαλής, κλειστός αυτοκινητόδρομος είναι τεράστια».

«Επιμένω, όμως, ότι για να το δουν αυτό οι πολίτες της Δυτικής Ελλάδας, της Αχαΐας, της Πάτρας, πρέπει να το θέλει και η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Όσο ο δήμαρχος Πατρέων αρνείται να δώσει ώθηση σε επενδύσεις, σε νέες ιδέες, να φέρει και αυτός με τον τρόπο του και με τις πολιτικές του νέες θέσεις εργασίας στην περιοχή, να μείνουν οι άνθρωποι. Έχουμε ένα νέο Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Πατρών, το οποίο όχι μόνο φιλοξενεί ξένους, εννοώ άλλα παιδιά από άλλες περιοχές, εξαιρετικούς επιστήμονες, φιλοξενεί και πάρα πολλούς νέους ανθρώπους από τη δική μας περιοχή. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να μείνουν στον τόπο και όχι να αναζητούν εργασία την επόμενη μέρα, κάπου αλλού», συμπλήρωσε.

«Λυπηρό να έχουμε στην Πάτρα μια τοπική αυτοδιοίκηση που δεν θέλει την πρόοδο στην περιοχή μας»

Σε επόμενη ερώτηση, για το αν ο δήμαρχος Πατρών λειτουργεί κάτω από κομματικά κριτήρια, η Χριστίνα Αλεξοπούλου εξήγησε: «Νομίζω έχει αποδειχθεί αυτό, είναι περίπου 12 χρόνια δήμαρχος τώρα πια, και έχει αποδείξει ότι δεν λειτουργεί έτσι όπως οι Πατρινοί θα ήθελαν να το κάνει. Η πόλη μας χρειάζεται ανάπτυξη, πρόοδο, επενδύσεις».

«Όταν έχεις ένα δήμαρχο που ακούει επένδυση και κλείνει όχι μόνο τα αυτιά του, αλλά και κάθε πόρτα της δικής του διοίκησης, ώστε να μην μπορεί ο επενδυτής και να μη θέλει στο τέλος της ημέρας να επενδύσει στην περιοχή, αυτό από μόνο του είναι ταφόπλακα σε οτιδήποτε μπορεί να πάει μπροστά την Πάτρα και κυρίως το να κρατήσει, ξαναλέω, τους νέους ανθρώπους, τους νέους Πατρινούς, τους νέους Αχαιούς στη δική μας περιοχή, να βγάλουν τα ταλέντα τους, τα οποία έχουν πολλά. Η επιστημονική κατάρτιση που παίρνουν από το Πανεπιστήμιο Πατρών, το τονίζω αυτό, ένα Πανεπιστήμιο με ιδιαίτερη εξωστρέφεια που τα τελευταία χρόνια κάνει ξενόγλωσσα τμήματα ή συνεργάζεται και με πανεπιστήμια του εξωτερικού και έρχονται πάρα πολλοί ξένοι φοιτητές στην πόλη μας μόνο και μόνο για αυτό το λόγο. Είναι λυπηρό να έχουμε μια τοπική αυτοδιοίκηση η οποία δεν θέλει να φέρει την πρόοδο στην περιοχή μας».

Για τις επερχόμενες εκλογές

Αναφερόμενη στις επερχόμενες εκλογές, η πρώην υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών και βουλευτής ΝΔ Αχαΐας, σημείωσε: «Δεν είναι η γεωγραφική θέση της χώρας μας τέτοια, ώστε να επιτρέπει να παίζουμε πάρα πολύ με τις τύχες μας. Γιατί το λέω αυτό; Γιατί εκείνη η δύσκολη ώρα που μπορεί να αντιμετωπίσει η χώρα, δεν υπάρχει το χρονικό περιθώριο συνεννόησης, αλλά κυρίως δεν υπάρχει και σε επίπεδο προόδου, έτσι όπως έχει ξεκινήσει όλα αυτά τα χρόνια, να ανεβαίνει ένα ένα τα σκαλιά της προόδου η Ελλάδα. Η ισχυρή αυτοδύναμη κυβέρνηση είναι πολύ σημαντική για να συνεχιστεί αυτό το έργο. Αυτό νομίζω το ξέρει και ο ελληνικός λαός και ειδικά αυτός ο κόσμος που έχει ξυπνητήρι στο σπίτι του, που επενδύει, που προσπαθεί καθημερινά για την οικογένειά του, για τη δουλειά του, που έχει κάτι να χάσει αν παίξει στα ζάρια με μία ψήφο, ελαφριά την καρδία του ή σε μια λογική που λέει “ας στείλουμε μέσω της ψήφου μας ένα μήνυμα, ένα μήνυμα της δυσαρέσκειας για κάτι που πράγματι μας ενοχλεί”, όπως για παράδειγμα είναι η ακρίβεια».

«Νομίζω καταλαβαίνει ο κόσμος αν υπάρχουν μαγικά ραβδιά στην πραγματικότητα, αν δεν τα έχει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και έχει τη φοβερή τύχη να τα έχει κάποιο από τα άλλα κόμματα, να έχει στην ιδιοκτησία του κάποιο μαγικό ραβδί. Αυτά δεν υπάρχουν. Έτσι, λοιπόν, εγώ δεν έχω μάθει να υποτιμάω τους Έλληνες ψηφοφόρους. Θεωρώ ότι στο τέλος θα έρθει η ώρα συνολικά της λογοδοσίας, αυτής της παρουσίασης των πεπραγμένων, το τι είπαμε το 2023 ότι θα κάνουμε μέχρι το 2027, τι κάναμε, πόσο γρήγορα το κάναμε, πόσο αποτελεσματικά και πόσο φτάνει στους πολίτες. Εκείνη την ώρα που θα είναι η ώρα του “ταμείου” θεωρώ ότι οι Έλληνες ψηφοφόροι θα δώσουν μια ισχυρή εντολή και πάλι στον Κυριάκο Μητσοτάκη να συνεχίσει αυτή την ανοδική πορεία της χώρας».

Τέλος, η Χριστίνα Αλεξοπούλου, σε ερώτηση για το τι θα έλεγε στους πολίτες που θα ψηφίσουν, είπε: «Δεν παίζουμε την τύχη της χώρας μας στα ζάρια. Γιατί όταν κάποια στιγμή πιστέψαμε σε αυτά τα ωραία που μπορεί κάποιος να πει, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι αληθινά, έκλεισαν οι τράπεζες, έφυγαν 500.000 νέοι μας στο εξωτερικό και κοντέψαμε να φτάσουμε στο χείλος του γκρεμού και να πέσουμε να γκρεμοτσακιστούμε. Ο κόσμος δεν νομίζω ότι θα επιλέξει ξανά κάτι τέτοιο».