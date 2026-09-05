Έργα συνολικού ύψους περίπου 42 εκατ. ευρώ στη Θεσσαλονίκη χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), συμβάλλοντας στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων και πολιτιστικών υποδομών, αλλά και στον ψηφιακό μετασχηματισμό σημαντικών πολιτιστικών φορέων της πόλης.

Η νέα εικόνα της Εγνατίας οδού μετά την αποκατάσταση του Αλκαζάρ, η ολοκλήρωση των εργασιών στο Μπέη Χαμάμ λίγα μέτρα πιο πέρα, τα βυζαντινά μνημεία της Θεσσαλονίκης που αποκαταστάθηκαν και αποδόθηκαν ή αποδίδονται στους πολίτες, αλλά και σημαντικές παρεμβάσεις σε σύγχρονους πολιτιστικούς οργανισμούς, αποτελούν μέρος των έργων που υλοποιήθηκαν με πόρους του ΤΑΑ.

Στα έργα αυτά περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, το νέο MOMus-Air, το μουσείο σύγχρονης τέχνης που λειτουργεί μόνιμα στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», η καθολική προσβασιμότητα που αποκτήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, καθώς και το υπερσύγχρονο ηχογραφικό κέντρο του. Σημαντική είναι επίσης η αποκατάσταση του κτηρίου του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης και η ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων για τις ανάγκες του.

Τα παραπάνω ανέφερε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, μιλώντας σήμερα σε ημερίδα για το αποτύπωμα του Ταμείου Ανάκαμψης, που πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του MOMus, στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ.

Η ημερίδα εντάχθηκε στην ενότητα «Επενδύοντας στην Πολιτιστική Κληρονομιά: Ένας Πυλώνας Ανάπτυξης για το Μέλλον» και είχε ως αντικείμενο την ανάδειξη των αρχαιολογικών και πολιτιστικών έργων της Μακεδονίας και της Θράκης που χρηματοδοτήθηκαν από το ΤΑΑ, με έμφαση στη σύνδεση της προστασίας των μνημείων με τον βιώσιμο τουρισμό και την τοπική οικονομία.

«Στο υπουργείο Πολιτισμού, ήδη από το 2019, σχεδιάσαμε 13 χάρτες, έναν για κάθε Περιφέρεια, με υποσύνολα τις Περιφερειακές Ενότητες. Εκεί καταγράψαμε τι χρειάζεται να γίνει, τι ζητούν οι τοπικές κοινωνίες και οι πολιτιστικοί φορείς και ποιες παρεμβάσεις θα είναι τελικά επωφελείς για κάθε περιοχή», ανέφερε η κ. Μενδώνη.

Όπως εξήγησε, στους σχεδιασμούς αυτούς εντάχθηκαν έργα, δράσεις και μεταρρυθμίσεις, με το Ταμείο Ανάκαμψης να δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσουν σημαντικές παρεμβάσεις νωρίτερα από ό,τι θα επέτρεπε η συνήθης χρηματοδοτική διαδικασία. «Το Ταμείο Ανάκαμψης ήρθε να χρηματοδοτήσει έργα τα οποία, φυσιολογικά, θα πήγαιναν τουλάχιστον τέσσερα χρόνια αργότερα, στην καλύτερη περίπτωση, όταν θα άνοιγε η νέα χρηματοδοτική περίοδος του ΕΣΠΑ. Έτσι, έργα που ήταν ώριμα ή ωρίμασαν με διαδικασίες fast track χρηματοδοτήθηκαν και προχώρησαν πολύ νωρίτερα», σημείωσε.

Σε πανελλαδικό επίπεδο, σύμφωνα με την υπουργό, οι αμιγώς πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης που κατευθύνθηκαν στον πολιτισμό ανήλθαν σε περίπου 450 εκατ. ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται η συμβολή των εθνικών πόρων και ο ΦΠΑ, ο οποίος επίσης χρηματοδοτήθηκε από εθνικούς πόρους.

Με τα κονδύλια αυτά, το υπουργείο Πολιτισμού υλοποίησε συνολικά 208 έργα σε ολόκληρη τη χώρα. Οι παρεμβάσεις αφορούν αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία, νέα μουσεία και επανεκθέσεις υφιστάμενων μουσείων, αλλά και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των υπηρεσιών και των πολιτιστικών οργανισμών.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε η κ. Μενδώνη στον ψηφιακό μετασχηματισμό, υπογραμμίζοντας ότι αποτελεί πλέον κρίσιμο παράγοντα για τη βιωσιμότητα των πολιτιστικών δομών.