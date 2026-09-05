Προαναγγελία για τη δημιουργία νέου ερευνητικού κέντρου για την ηθική και την τεχνολογία έκανε στην εναρκτήρια εκδήλωση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) με τίτλο «Έρευνα και Καινοτομία: Το Ελληνικό Οικοσύστημα», ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, Σταύρος Καλαφάτης, παρουσία του Deputy Director General της τιμώμενης χώρας Ιαπωνίας, Honda Taro, και του Γενικού Γραμματέα Ε&Κ, Δημήτρη Τερζή.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης, ο κ. Καλαφάτης καλωσόρισε την ιαπωνική αντιπροσωπεία κάνοντας ειδική αναφορά στην ιαπωνική έννοια του «Takumi» (αφοσίωση στη δεξιοτεχνία και την τελειότητα), και τόνισε ότι η διμερής συνεργασία εντάσσεται στη στρατηγική Εθνικής και Ευρωπαϊκής Επιστημονικής Διπλωματίας που ασκεί έμπρακτα το Υπουργείο Ανάπτυξης.

Παρουσιάζοντας τα απολογιστικά στοιχεία της κυβερνητικής πολιτικής, ο Υφυπουργός υπογράμμισε ότι η χώρα πέρασε οριστικά από την υστέρηση στην επιτάχυνση:

Εθνικό Ρεκόρ Ε&Α: Οι συνολικές δαπάνες εκτινάχθηκαν στα 3,66 δισ. ευρώ (+67,7% σε σχέση με το 2018), φέρνοντας την Ελλάδα στην 4η θέση στην ΕΕ στις κρατικές δαπάνες Ε&Α.

Οι συνολικές δαπάνες εκτινάχθηκαν στα 3,66 δισ. ευρώ (+67,7% σε σχέση με το 2018), φέρνοντας την Ελλάδα στην 4η θέση στην ΕΕ στις κρατικές δαπάνες Ε&Α. Brain Gain & Απασχόληση : Δημιουργήθηκαν πάνω από 20.000 νέες θέσεις υψηλής εξειδίκευσης (70.000 συνολικά), ενώ το 86% των νέων διδακτόρων επιλέγει να μείνει στην πατρίδα.

: Δημιουργήθηκαν πάνω από 20.000 νέες θέσεις υψηλής εξειδίκευσης (70.000 συνολικά), ενώ το 86% των νέων διδακτόρων επιλέγει να μείνει στην πατρίδα. Νεοφυής Επιχειρηματικότητα και Επενδύσεις: Το Elevate Greece ξεπέρασε τις 1.000 εγγεγραμμένες startups, ενώ με πάνω από 300 εκατ. ευρώ από το ΤΑΑ για υποδομές και φορολογικά κίνητρα υπερέκπτωσης R&D έως 315%, οι δημόσιοι πόροι λειτουργούν ως καταλύτης για ρεκόρ ιδιωτικών επενδύσεων.

Η Θεσσαλονίκη Ψηφιακός Λιμένας – Νέο Κέντρο Ηθικής και Τεχνολογίας

Αναφερόμενος στην περιφερειακή ανάπτυξη, ο κ. Καλαφάτης σημείωσε ότι η στρατηγική «Καινοτομία παντού, ευημερία για όλους» υλοποιείται μέσα από 13 Περιφερειακούς Κόμβους Καινοτομίας. Ειδικά για τη Θεσσαλονίκη, υπογράμμισε ότι εξελίσσεται στον «Ψηφιακό Λιμένα της ΝΑ Ευρώπης», με το ThessINTEC (εθνική χρηματοδότηση >30 εκατ. ευρώ), το ΕΚΕΤΑ 2.0, το κέντρο AI Nucleus και πάνω από 3.000 επιστήμονες να εργάζονται σε πολυεθνικά hubs της πόλης.

Παράλληλα, ο Υφυπουργός προανήγγειλε ότι το Υπουργείο επεξεργάζεται τη δημιουργία ενός νέου ερευνητικού κέντρου για την ηθική και την τεχνολογία, για το οποίο θα υπάρξουν σύντομα επίσημες ανακοινώσεις.

Κλείνοντας, απευθυνόμενος στους εκπροσώπους των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων της χώρας, ο κ. Καλαφάτης ανέφερε: «Η έρευνα αποκτά το πραγματικό της νόημα όταν μετατρέπεται σε υπηρεσία προς τον πολίτη, σε νέες δουλειές για τα παιδιά μας και σε ισχυρή ανάπτυξη για την πατρίδα. Αυτός είναι ο πατριωτισμός στην πράξη, με αποτελέσματα και διαφάνεια».