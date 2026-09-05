Στις αποψινές εξαγγελίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, τις ανακοινώσεις που έκανε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά και τον Αντώνη Σαμαρά αναφέρθηκε ο κ. Νότης Μηταράκης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ και πρώην υπουργός, μιλώντας από την 90ή ΔΕΘ στο Newsbeast και στον Βίκτωρα Μοντζέλλι.

Ακολουθεί η συνέντευξή του στο Newsbeast:

– Είμαστε λίγα μέτρα από το σημείο όπου ο πρωθυπουργός θα ανακοινώσει ένα γενναίο πακέτο παροχών. Πιστεύετε, κύριε Μηταράκη, ότι θα είναι τόσο γενναίο ώστε να βοηθήσει και τις δημοσκοπήσεις να δώσουν μια ώθηση στη Νέα Δημοκρατία;

Η ΔΕΘ ξεκίνησε ουσιαστικά χθες με την ομιλία του Κυριάκου Πιερρακάκη, ο οποίος έδωσε μια πραγματική εικόνα στο πού πάει η ελληνική οικονομία. Και η ελληνική οικονομία, παρά τη διεθνή κρίση και τη γεωπολιτική αβεβαιότητα, αναπτύσσεται με ταχύτερο ρυθμό από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης.

Έχει η ανεργία πλέον να τείνει στο 8%. Οι επενδύσεις έχουν φτάσει στο ιστορικό 17% του ΑΕΠ.

Οι εξαγωγές έχουν διπλασιαστεί σε σχέση με τις προ κρίσης εποχές και αυτό είναι το πλαίσιο πάνω στο οποίο ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα πράγματι θα μιλήσει για ένα θετικό πακέτο μέτρων που θα στηρίξουν την ελληνική οικονομία και κυρίως την ελληνική κοινωνία.

Πίσω από τους αριθμούς υπάρχουν άνθρωποι. Και η πολιτική έχει να κάνει με τους ανθρώπους. Πώς μπορείς να βελτιώσεις το βιοτικό τους επίπεδο. Η μεγάλη ειδοποιός διαφορά, και αυτό νομίζω είναι το βασικό μήνυμα της διακυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι ότι δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να μπορέσει να δώσει θετικά πλεονάσματα στην κοινωνία.

Ήρθαν άλλοι πολιτικοί αρχηγοί. Ήρθε ο Αλέξης ο Τσίπρας. Μοίρασε. Το πρόβλημα του Τσίπρα είναι ότι οι πολιτικές του δεν παράγουν. Η ελληνική οικονομία είχε αυτό το μεγάλο θετικό ρυθμό ανάπτυξης και 600.000 νέες θέσεις εργασίας επειδή είχε ένα φορολογικό πλαίσιο το οποίο είναι ανταγωνιστικό και μια κυβέρνηση που είναι αξιόπιστη.

Αν πας να τα αλλάξεις αυτά, δεν σημαίνει ότι θα έχεις περισσότερα έσοδα. Μπορεί να έχεις πάλι ύφεση, όπως τα μνημόνια δημιούργησαν μια πολύ μεγάλη πρωτοφανή ύφεση και κοινωνική απαξίωση στην ελληνική κοινωνία.

– Πιστεύετε ότι η ΔΕΘ και κάθε τύπου παροχές τέτοιες που θα ανακοινώσει και ο πρωθυπουργός, όπως είπαμε, είναι ικανές να αλλάξουν τον ψηφοφόρο και να πουν «Α, εγώ θα ψήφιζα το τάδε κόμμα, τελικά θα ψηφίσω την τωρινή κυβέρνηση γιατί με εμπνέει, γιατί με βρίσκει σύμφωνο σε αυτό και σε αυτό»;

Αν θέλετε να μιλήσουμε καθαρά πολιτικά, μετά από επτά χρόνια διακυβέρνησης, αντί να καταρρέει η κυβέρνηση, καταρρέει η αντιπολίτευση. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει στη Μεταπολίτευση. Καταρρέουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Είναι εμφανές στον Έλληνα πολίτη ότι δεν υπάρχει εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης.

Μπορεί η Νέα Δημοκρατία να μην είναι στα ποσοστά που είχε στις εκλογές του 2023, αλλά σας θυμίζω ότι αντίστοιχα πριν τις εκλογές του 2023, στο 30% ήμασταν στις δημοσκοπήσεις, όπως καλή ώρα τώρα, και σε κάθε συνέντευξη που έδινα στον δρόμο για τις εκλογές του 2023, τότε ως υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, η μόνιμη ερώτηση είναι «Αφού δε θα έχετε αυτοδυναμία, τι θα κάνετε;». Και επέμενα εγώ μόνος μου και έλεγα «Μα θα έχουμε αυτοδυναμία».

Εγώ εξακολουθώ να πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός το καλοκαίρι του 2027 στις εκλογές θα δώσει στον Κυριάκο Μητσοτάκη τρίτη αυτοδύναμη εντολή διακυβέρνησης.

– Εγώ να δεχτώ ότι έχει καταρρεύσει ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι έχει πτώση η Αξιωματική Αντιπολίτευση που είναι το ΠΑΣΟΚ. Η ΕΛΑΣ του κυρίου Τσίπρα που εμφανίστηκε με το νέο του κόμμα, πιάνοντας από 17 μέχρι 20% στις δημοσκοπήσεις, είναι ένα φαινόμενο το οποίο σίγουρα μελετάτε. Αν σας προβληματίζει είναι η ερώτηση.

Κοιτάξτε, αν ήμασταν ένα hedge fund, θα λέγαμε ότι ο Τσίπρας παράτησε την παλιά του εταιρεία και την ξαναγόρασε χωρίς χρέη.

Ο Τσίπρας δεν έχει να πει κάτι περισσότερο από ό,τι είπε ως αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης στους Έλληνες πολίτες το 2023. Δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να ξαναπιάσει το ποσοστό του 2023. Ο Τσίπρας ξαναδημιούργησε τον ΣΥΡΙΖΑ με νέους συντελεστές, με την ίδια πολιτική.

Κατά κάποιο τρόπο παραδέχτηκε και ο ίδιος ότι το προηγούμενο σύστημα που είχε κάνει απέτυχε και αυτό που προτείνει τώρα δεν έχει κάτι καινούργιο. Απλώς αντικατέστησε φθαρμένα πρόσωπα για να πείσει την κοινή γνώμη ότι είναι κάτι καινούργιο. Δεν είναι κάτι καινούργιο. Είναι ο Τσίπρας του ’15, του ’19, του ’23. Που πάλι λέει θα ανοίξουν τις θυρίδες να μετρήσουν τα κοσμήματα της γιαγιάς.

Το οικονομικό πλαίσιο που δημιουργεί ξαναέχει τα χαρακτηριστικά μνημονίων με έκτακτες εισφορές που δημιούργησαν τελικά μια ύφεση στην οικονομία. Δημιούργησαν ανεργία. Και στο τέλος τι σημαίνει ανεργία; Σημαίνει χαμηλότερη οικονομική δραστηριότητα. Πέφτουν τα έσοδα του κράτους και αρχίζει φαύλος κύκλος νέων μέτρων. Την ίδια συνταγή των μνημονίων θυμίζει ο κύριος Τσίπρας. Αυτό που λέει πατριωτική εισφορά είναι έκτακτη εισφορά που βάλανε τα μνημόνια. Απέτυχε.

– Υπάρχει κάποιο από όλα τα μέτρα της εξαγγελίας που έκανε ο πρώην πρωθυπουργός που να είπατε «θα ήταν ωραία να τον είχαμε προλάβει;». Π.χ. την αποκέντρωση πέντε υπουργείων.

Νομίζω σε μια εποχή ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ανάγκης πιο ταχέων κρατικών αποφάσεων, νομίζω αυτές είναι ιδέες που είχαν ακουστεί προηγούμενες δεκαετίες.

Νομίζω ο Έβερτ ήταν ο πρώτος που είχε πει να πάει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στη Λάρισα.

Έχει πάει το υπουργείο Ναυτιλίας ένα μέρος στη Μυτιλήνη. Δεν ξέρω αν αυτό ποτέ βοήθησε. Έχει μια έδρα στη Μυτιλήνη. Δε νομίζω ότι αυτό ποτέ ουσιαστικά δημιούργησε μια αποκέντρωση.

Κίνηση εντυπωσιασμού δηλαδή περισσότερο από ό,τι καταλαβαίνω.

Παλαιών εποχών ιδέες. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για μια εποχή τεχνητής νοημοσύνης. Ο πλανήτης αλλάζει με μια ταχύτητα πρωτοφανή στην ιστορία της ανθρωπότητας. Και ο Τσίπρας είναι ένας πολιτικός της παλιάς γενιάς που θυμίζει τα ίδια.

Οι παροχές που είπε όλες καλές ήταν. Μακάρι να δώσει και τα τριπλάσια. Το ερώτημα είναι μπορείς; Μπορείς να δημιουργήσεις αυτές τις συνθήκες αξιοπιστίας και οικονομικής ανάπτυξης στην ελληνική οικονομία, να δημιουργήσεις πλεονάσματα; Το να κάνεις κοινωνική πολιτική δε νομίζω ότι υπάρχει κανείς που διαφωνεί. Και η κυβέρνηση έχει αποδείξει και στην περσινή ΔΕΘ με τη μείωση φορολογικών συντελεστών στοχευμένα για τους πολύτεκνους, για τα νέα τα παιδιά, για την ελληνική ύπαιθρο, ότι κάνουμε πολύ αξιόπιστη κοινωνική πολιτική και εθνική πολιτική.

– Κύριε Μηταράκη, ο θόρυβος, η σκόνη που σηκώνεται γύρω από το υπό δημιουργία κόμμα του κυρίου Σαμαρά δε θα πω αν σας φοβίζει. Ξέρω την απάντηση ποια είναι. Αν σας πληγώνει, ότι θα ήταν καλύτερα να μην είχατε αυτόν τον πονοκέφαλο να τον διαχειριστείτε.

Εμένα προφανώς με πληγώνει. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχω μια πολύ προσωπική και οικογενειακή σχέση με τον Αντώνη Σαμαρά. Γύρισα στην Ελλάδα το 2010 να δουλέψω για τον Αντώνη Σαμαρά ως αναπληρωτής του στα θέματα οικονομίας. Υπηρέτησα την κυβέρνηση Σαμαρά δυόμισι χρόνια ως υφυπουργός. Θεωρώ ότι ήταν ένας πάρα πολύ πετυχημένος πρωθυπουργός.

Δε θεωρώ ότι το ίδιο του ταιριάζει αυτός ο ρόλος που προσπαθεί τώρα να επιλέξει, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο.

Θα το κάνει το κόμμα λέτε; Όλοι λένε ότι είναι έτοιμος να πατήσει το κουμπί όποτε το αποφασίσει. Και αν θα σας στοιχίσει, πόσες μονάδες υπολογίζετε από τη Νέα Δημοκρατία;

Η αλήθεια είναι ότι πολιτικά έχω πάρα πολύ καιρό να μιλήσω μαζί του. Δεν μπορώ να έχω να προβλέψω τι τελικά θα κάνει.

Θέλετε να μας πείτε κάποιον από τους άσους που έχει ο κύριος Μητσοτάκης στο μανίκι του και δεν έχουν ανακοινωθεί ή δεν έχουν γραφτεί από όλα τα ρεπορτάζ και από τα δικά μας για τις σημερινές εξαγγελίες στη ΔΕΘ;

Δεν θα κάνω τίποτα που μπορεί να χαλάσει την τηλεθέαση της ομιλίας του πρωθυπουργού.