«Όσοι εκπαιδευτικοί βλέπουν το μήνυμα της κυρίας Κουφονικολάκου, να γνωρίζουν ότι η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ ψεύδεται συνειδητά», αναφέρει σε δήλωσή της η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου.

«Μιλάει για 30.000 προσλήψεις εκπαιδευτικών, αλλά στο πρόγραμμα που διακινούν με non papers δεν προβλέπεται καμία πρόσληψη ούτε το 2027 ούτε το 2028, αλλά μισές προσλήψεις για το 2029 και βλέπουμε.

Τάζει αυξήσεις μισθών 300 ευρώ, αλλά αποκρύπτει ότι στο πρόγραμμά τους γράφουν για 75 ευρώ.

Άλλα λένε δημοσίως, άλλα γράφουν στα non papers, γιατί ο λογαριασμός δεν βγαίνει και τα λεφτά που θα βρουν από την ‘Παγκόσμια Βάση Δεδομένων’ αργούν.

Δεν τους πιστεύει κανείς.

Αποδεικνύουν καθημερινά ότι από τις αυταπάτες του παρελθόντος έχουν περάσει ξεκάθαρα στις πολιτικές απάτες του σήμερα.

Αυτοί οι άνθρωποι δεν αλλάζουν», καταλήγει στη δήλωσή της η κ. Σδούκου.