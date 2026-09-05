Το οικονομικό πρόγραμμα που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη και τις αντιδράσεις που προκάλεσε σχολίασε από την 90ή ΔΕΘ ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ), Νίκος Νυφούδης, μιλώντας στο Newsbeast και στον Βίκτωρα Μοντζέλλι.

Ακολουθεί η συνέντευξη του κ. Νυφούδη:

– Κύριε Νυφούδη, πριν λίγες μέρες, την Τετάρτη, ο πρώην πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, λίγα μέτρα πιο μακριά από ό,τι είμαστε σήμερα, στις εγκαταστάσεις της ΔΕΘ, ανακοίνωσε το οικονομικό του πρόγραμμα, όπου μπορώ να πω ότι σήκωσε πάρα πολύ μεγάλη σκόνη. Το περιμένατε;

Η αλήθεια είναι ότι περιμέναμε ότι θα σηκώσει κάποια σκόνη και θα προκαλέσει το ενδιαφέρον που ούτως ή άλλως το έχει προκαλέσει, δεδομένης της ημερομηνίας που προηγηθήκαμε από τον πρωθυπουργό.

Δεν περιμέναμε, η αλήθεια είναι, τόσο μεγάλη σκόνη, όμως μας αρέσει το γεγονός ότι ο κόσμος αυτή την εβδομάδα συζητάει για το πρόγραμμά μας. Έχουμε την ευκαιρία να καταθέσουμε και την οικονομική πλευρά του σκέλους του προγράμματός μας, αλλά και ένα σκέλος το οποίο, ξέρετε, επειδή δεν είναι τόσο πιασάρικο, αφορά μέτρα και φιλοσοφία μιας διαφορετικής διακυβέρνησης της χώρας.

Ο κόσμος νομίζω έχει την ευκαιρία, με αφορμή τα οικονομικά μέτρα, να ακούσει και τις υπόλοιπες ιδέες μας, μερικές εκ των οποίων είναι, για παράδειγμα, η μεταφορά 5 υπουργείων στην περιφέρεια, είναι το σχέδιο Αριστοτέλης για μια διαφορετική τοπική αυτοδιοίκηση, για σπάσιμο δήμων, για δύναμη στις κοινότητες, το πρόγραμμα Φιλόδημος για την Πολιτική Προστασία.

Γενικά, ξέρετε, είμαστε χαρούμενοι γιατί ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρός μας, κατέθεσε ένα πρόγραμμα το οποίο ξεπέρασε τα στενά όρια ενός οικονομικού προγράμματος. Έχει συνηθίσει ο κόσμος να ακούει προέδρους, πρωθυπουργούς να ανακοινώνουν μέτρα. Εμείς δεν ανακοινώσαμε μέτρα. Εμείς ανακοινώσαμε ένα διαφορετικό σχέδιο παραγωγικής και οικονομικής ανασυγκρότησης της χώρας.

– Παρ’ όλα αυτά, έταξε αρκετά πράγματα σε οικονομικό επίπεδο.

Συμφωνώ. Και απλά ο όρος «έταξε» ναι μεν είναι έτσι, αλλά νομίζω ότι ήταν πραγματικά σχέδιο. Και όπως το παρουσιάσαμε και στα μέσα και στις επεξηγήσεις στους τομεάρχες τις επόμενες μέρες από την παρουσίαση του προγράμματος, είναι στην ουσία ένα οδοιπορικό που μπορεί να οδηγήσει τη μεσαία τάξη, τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, την οικογένεια, τη νέα γενιά σε μια διαφορετική λογική πολιτικής και οικονομικής ανάπτυξης.

Γι’ αυτό λέμε ότι το πρόγραμμά μας όλο, και αυτή νομίζω ότι είναι η διαφορά της ανάλυσης που κάνει η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση, αντιμετωπίζει το πρόγραμμά μας σαν ένα πρόγραμμα ταξίματος μίας χρονιάς. Εμείς καταθέσαμε ένα σχέδιο 4ετίας, σε κάποια ζητήματα 8ετίας, θεωρώντας ότι η χώρα πλέον, έχοντας αφήσει πίσω τα μνημόνια από τα οποία μας έβγαλε ο Αλέξης Τσίπρας, μπορεί να αναπτυχθεί διαφορετικά. Άλλη φιλοσοφία η Νέα Δημοκρατία αυτά τα χρόνια, άλλη η φιλοσοφία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.

– Η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση, όταν αξιολογεί και κοστολογεί το πρόγραμμα στα 13 δισ. ευρώ, λέει ψέματα;

Καταρχήν λέει ψέματα γιατί είμαι σίγουρος ότι γνωρίζει. Βέβαια, εμείς χαριτολογώντας βγάλαμε και ένα δελτίο Τύπου που λέμε ότι από τα 18 δισ. που έλεγε ο κύριος Κοντογεώργης πριν μερικούς μήνες πέσαμε στα 13 δισ. Να δείτε που αυτή την εβδομάδα καταθέτουμε το πρόγραμμά μας στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο της χώρας, που το πρόγραμμα θα κοστολογηθεί εκεί που λέμε εμείς, στα 7,5 δισ. ευρώ σε βάθος 4ετίας.

Θα δείτε πως θα υπάρχει διαφοροποίηση εκ νέου από την κυβέρνηση, γιατί πραγματικά είναι ένα πρόγραμμα που θεωρώ ότι ξάφνιασε πολλούς, γιατί όλοι περιμένανε από εμάς, στη λογική της αντιπολίτευσης, να έρθουμε και να τάξουμε την Άρτα και τα Γιάννενα, να το πω απλά.

Καταθέσαμε ένα πρόγραμμα κοστολογημένο, πολύ σοβαρό, πολύ τεκμηριωμένο και αυτό νομίζω ότι έφερε την κυβέρνηση σε μεγαλύτερη αμηχανία, ξέρετε, από τις ίδιες τις παροχές.

– Παρ’ όλα αυτά, να μείνουμε λίγο ακόμα στο οικονομικό σκέλος των ανακοινώσεων του πρώην πρωθυπουργού. Ήταν πολύ γενναίες κάποιες ανακοινώσεις, για αυξήσεις 500 ευρώ, για λύση του στεγαστικού με σπίτια. Είναι αρκετά πράγματα τα οποία ο απλός κόσμος λέει: υπάρχουν αυτοί οι πόροι;

Θα σας πω. Βέβαια, αυτή την ανάλυση θα είχε πολύ ενδιαφέρον να την κάνουμε αύριο, ακούγοντας σήμερα τον πρωθυπουργό. Γιατί από τις διαρροές τις οποίες βλέπουμε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης σήμερα βλέπουμε εξίσου, με διαφορετική κατεύθυνση, εξαγγελίες και της κυβέρνησης.

Άρα θα πρέπει αύριο να συγκρίνουμε τα προγράμματα και να δούμε πράγματι ποιος έχει ένα σοβαρό οικονομικό πρόγραμμα ή ποιος τάζει τα πάντα για να καλύψει τη φθορά του.

Εγώ θα πω ότι αυτή τη στιγμή η κατάσταση της χώρας, και έγινε η ανάλυσή μας και από τον κύριο Κουτεντάκη, ο οποίος είναι τομεάρχης Οικονομικών και πολύ έμπειρος οικονομολόγος, η χώρα είναι σε θέση, και με διαφορετική αξιοποίηση του πλούτου της χώρας, με μια έντιμη διακυβέρνηση, με καταπολέμηση της διαφθοράς, με μείωση της σπατάλης, με σχεδόν εξάλειψη των απευθείας αναθέσεων που ξεπερνούν τα 20 δισ. ευρώ στη σημερινή κυβέρνηση, να μπορέσει να μοιράσει τον πλούτο διαφορετικά.

Θεωρούμε ότι η χώρα παράγει έναν πλούτο που η σημερινή κυβέρνηση δεν έχει τη βούληση να φορολογήσει σωστά, ώστε να καλύψει το κενό που υπάρχει στο 90% των Ελλήνων με το 10% των Ελλήνων, που καλά κάνουν και παράγουν, αλλά θα πρέπει να διανέμεται ο πλούτος διαφορετικά, ώστε όλοι μας να περνάμε καλύτερα.

– Έχει γίνει επίσης μεγάλος ντόρος και μεγάλη συζήτηση για την πατριωτική εισφορά, για το 1%. Έχετε δεχτεί σφοδρές αντιδράσεις πάνω σε αυτό. Θέλω να μου πείτε αν αξίζει όλος αυτός ο θόρυβος που έγινε όταν μιλάμε για μόλις 200 εκατ. ευρώ – και το «μόλις» εννοώ όταν μιλάμε για κρατικά χρήματα, 200 εκατ. ευρώ δεν είναι πάρα πολλά.

Εμείς όμως μιλάμε για 2 δισ. ευρώ. Και δεν είναι λόγια δικά μας. Εγώ αυτό λέω από χθες, γιατί ήρθα σε δύσκολη θέση να απαντήσω σε ζητήματα τα οποία ο οποιοσδήποτε, όχι έμπειρος δημοσιογράφος, οποιοσδήποτε πολίτης μπορεί να γκουγκλάρει.

Αυτή τη στιγμή δεν θα πω για φορείς όπως η Forbes ή άλλους μεγάλους οργανισμούς παγκόσμιους που καταγράφουν τον πλούτο. Εγώ θα πω για την παγκόσμια βάση δεδομένων για την ανισότητα, έναν φορέα, παγκόσμια βάση δεδομένων για τον πλούτο. Λένε τα ίδια πράγματα.

Τι λένε αυτοί οι φορείς; Λένε ότι το 1% των Ελλήνων κατέχει περίπου 200 δισ. ευρώ, λέμε εμείς, αλλά αν γκουγκλάρουμε τώρα θα δείτε ότι αυτοί οι φορείς λένε από 200 μέχρι 250 δισ. ευρώ. Εμείς δεν πήγαμε στα 250, στα 200 πήγαμε.

Και επίσης λέει, για παράδειγμα, ότι το 10% των Ελλήνων κατέχει 500 δισ. ευρώ. Οπότε, εκ των πραγμάτων, εμείς λέμε σαφώς -για να το εξηγήσω- δεν μιλάμε για το φορολογητέο εισόδημα, που ούτως ή άλλως οι άνθρωποι φορολογούνται. Μιλάμε για την περιουσία.

– Φυσικών προσώπων;

Φυσικών προσώπων.

– Γιατί να μην τα μεταφέρουν σε εταιρείες εξωχώριων μετά;

Κοίταξε, αυτή είναι μια μεγάλη κουβέντα που την ακούω με πολύ ενδιαφέρον τα τελευταία 10 χρόνια, γιατί δραστηριοποιούμαι και επαγγελματικά στο Λονδίνο.

Είναι μια κουβέντα που έχει αποδειχθεί. Δεν είναι δικά μου λόγια. Έχει αποδειχθεί και στο Λονδίνο, στην Αγγλία. Μετά το Brexit υπήρχε μια μεγάλη τέτοια κουβέντα.

Άλλο το γεγονός ότι το Brexit ήταν κακό για την Αγγλία, κατά τη δική μου άποψη, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι ο φόβος αυτός, το να μεταφερθούν τα κεφάλαια των φυσικών προσώπων έξω από τη Μεγάλη Βρετανία, δεν είναι το ίδιο, όπως δεν είναι το ίδιο και για όλους αυτούς τους ανθρώπους.

Γιατί θεωρώ ότι αυτό το οποίο λέμε είναι κάτι το οποίο ούτως ή άλλως αυτή τη στιγμή προσπαθούν να κάνουν μεγάλες χώρες οικονομικά, όπως η Ελβετία. Άρα είναι μια παγκόσμια τάση.

Υπάρχει μια παγκόσμια τάση στο πολιτικό σύστημα και στο φιλοσοφικό, ακόμα στη διανόηση, για το πώς μπορεί να γεφυρωθεί το χάσμα του 1% με τον υπόλοιπο κόσμο.

Προφανώς και δεν περιμένει ο κόσμος να γίνουν όλοι εκατομμυριούχοι. Αλλά, ξέρετε, στη μικρομεσαία οικογένεια, στην οικογένεια που δεν βγάζει τον μήνα, στην οικογένεια με 1 παιδί, στο ζευγάρι που σκέφτεται αν θα κάνει παιδί, γιατί έχουμε τεράστιο ζήτημα υπογεννητικότητας στη χώρα, οποιαδήποτε ενίσχυση στο εισόδημά τους είναι ακόμα ένα κίνητρο ώστε και να βελτιωθεί η ζωή τους και να κάνει σχέδια για το μέλλον.

– Μήπως το συγκεκριμένο μέτρο έχει πιο πολύ επικοινωνιακό χαρακτήρα, με την έννοια να μάθει και να ακουστεί και να γίνει buzz, που λέμε, στη μεσαία τάξη ή και στα κατώτερα στρώματα, ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα φορολογήσει τους πλούσιους; Άρα αυτό αρέσει στον κόσμο όταν δεν έχει χρήματα και βλέπει ότι κάποιες ανισότητες ενδεχομένως να μειωθούν.

Με χαροποιεί πολύ που ρωτάτε αυτό, αλλά η πραγματικότητα είναι ουσιαστική. Δηλαδή τα χρήματα αυτά υπάρχουν και σκοπός μας είναι να -και θεωρώ εγώ προσωπικά ότι με τη σωστή ιεράρχηση, αξιολόγηση- και δεν βάζουμε κανέναν άνθρωπο, μακριά από μένα όλα αυτά και μακριά από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.

Ο καθένας που είναι άξιος μπορεί να παράξει τον πλούτο που πρέπει να παράξει και πρέπει να το κάνει. Ο καθένας, με τις δυνατότητες που έχει ο ίδιος, η οικογένειά του, οι επιχειρήσεις του, να παράξει. Απλά λέμε ότι ένα κομμάτι αυτού του πλούτου πρέπει να επιστρέψει στην κοινωνία.

Θεωρώ λοιπόν ότι ο θόρυβος που γίνεται, εγώ έχω άλλη ανάγνωση, ότι ο θόρυβος που γίνεται είναι πολύ μικρότερος από τον θόρυβο που πραγματικά θα έκαναν αυτοί οι άνθρωποι που κατέχουν αυτόν τον πλούτο.

Γιατί νομίζω ότι σιγά σιγά αναγνωρίζουν όλοι ότι πρέπει να γεφυρωθεί αυτό το χάσμα και πρέπει η κοινωνία να στηριχθεί. Γιατί αυτό που βιώνει τόσο η Ελλάδα όσο και η παγκόσμια κοινότητα τα τελευταία 5 χρόνια είναι δυσανάλογη από την παραγωγή πλούτου σε ένα μικρό κομμάτι της κοινωνίας.

– Ο κύριος Μητσοτάκης έχει πει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, την άνοιξη ή και προς το τέλος της 4ετίας, στην ολοκλήρωση της 4ετίας. Γίνονται πρώτες εκλογές και δεν έχουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση και αρχίζει η διαδικασία των εντολών. Θα συνεργαστείτε με κάποιο κόμμα σε περίπτωση που το άθροισμα βγάζει κυβέρνηση;

Νομίζω σε αυτό ήταν ξεκάθαρος ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρός μας, στη συνέντευξή του πριν μερικούς μήνες, ότι εφόσον δεν γίνει κυβέρνηση στις πρώτες εκλογές, θα γίνουν δεύτερες εκλογές που θα έχουν εντελώς διαφορετικό διακύβευμα και θεωρούμε ότι στις δεύτερες εκλογές θα δημιουργηθεί μια αυτοδύναμη κυβέρνηση.

Πιστεύουμε ότι με το πρόγραμμά μας θα πείσουμε την πλειοψηφία του ελληνικού λαού να μας επιλέξει, ώστε να κυβερνήσουμε τη χώρα την επόμενη 4ετία με ένα διαφορετικό ιδεολογικό, οικονομικό σχέδιο, ώστε να γεφυρώσουμε το χάσμα όλης της κοινωνίας.

– Πολλοί λένε ότι το 17%, 18% και κάποια δημοσκόπηση έπιασε και το 20%, η ΕΛΑΣ του κυρίου Τσίπρα είναι το peak που έχει φτάσει και πλέον θα υπάρχει μια φθορά, γιατί σιγά σιγά αρχίζουν και ανακοινώνονται κάποια πράγματα και ο κόσμος πλέον δεν έχει τον ενθουσιασμό τον αρχικό και πάμε σε πιο ρεαλιστικές αναλύσεις. Ποια είναι η γνώμη σας;

Η γνώμη μου είναι ότι όσο περνάμε προς τον χειμώνα -να σχολιάσω κατ’ αρχάς τις δημοσκοπήσεις- ήταν λογικό ότι Μάιο, Ιούνιο ο κόσμος ασχολούνταν περισσότερο με την πολιτική και με τη δική μας είσοδο στο πολιτικό σκηνικό.

Λογικό είναι τον Ιούλιο, Αύγουστο να χαλαρώνει η πολιτική σκέψη και οι προβληματισμοί του κόσμου. Άρα τα αντιμετωπίζουμε, τα μελετάμε, αλλά πιστεύουμε ότι θα σταθεροποιηθούμε σε ένα ποσοστό πάνω από το 20% όσο μπαίνουμε προς τον χειμώνα, όσο αναλύουμε το οικονομικό μας πρόγραμμα, όσο περπατάμε στις γειτονιές.

Ξέρετε, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη δεν έχει ανακοινώσει ψηφοδέλτια. Όταν η Νέα Δημοκρατία έχει υπουργούς και βουλευτές να έχουν εγκαινιάσει εκλογικά γραφεία εδώ και 6 μήνες.

Άρα εμείς τώρα ξεκινάμε, τώρα γυρνάμε στην επαρχία, τώρα κάνουμε το πρόγραμμά μας γνωστό και θεωρούμε ότι θα καταφέρουμε αυτό να το παγιώσουμε και να μεγαλώσουμε το ποσοστό μας.

– Πότε θα ανακοινώσει ο πρόεδρος πρώην συντρόφους είτε από τον ΣΥΡΙΖΑ που έχουν παραιτηθεί είτε από τη Νέα Αριστερά που έχουν παραιτηθεί και θα τους εντάξει στα ψηφοδέλτια; Γιατί, κακά τα ψέματα, το ρεπορτάζ λέει ότι έχουν δοθεί χέρια με αρκετούς εξ αυτών.

Κοίταξε, εξαρχής αρκετοί άνθρωποι οι οποίοι παραδώσανε την έδρα τους, γράφτηκαν στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.

Ήδη κάποιοι βγαίνουν στα πάνελ, εφόσον είναι μέλη πια του κόμματός μας. Θα ανακοινωθούν και αυτοί όπως θα ανακοινωθούν και τα ψηφοδέλτια.

Είχαμε σκοπό να τα ανακοινώσουμε λίγο νωρίτερα, αλλά δεδομένου ότι οι εκλογές φαίνεται ότι πάνε πίσω, δεν βιαζόμαστε και θεωρούμε ότι τους επόμενους μήνες θα ανακοινώσουμε ψηφοδέλτια που προφανώς θα είναι κάποιοι και από αυτούς τους ανθρώπους που πληρούν τις προϋποθέσεις.

Δεν είναι βουλευτές. Αυτή είναι η μόνη προϋπόθεση και συμφωνούν με τις ιδέες μας και το σχέδιό μας για τη χώρα.