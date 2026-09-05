Στο περίπτερο του Newsbeast στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, βρέθηκε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, ο οποίος μίλησε με τον Βίκτωρα Μοντζέλλι. «Όταν μιλάμε για τον στρατηγικό ρόλο μιας πόλης, παίρνουμε υπόψη τρία πράγματα: την οικονομική κατάσταση, την ιστορία της και το στρατηγικό σημείο που υπάρχει. Και στα τρία, λοιπόν, η Θεσσαλονίκη έχει να επιδείξει το μεγαλύτερο επίπεδο προοπτικής», ανέφερε αρχικά ο δήμαρχος.

«Η Θεσσαλονίκη είναι στο πιο κρίσιμο στρατηγικό σημείο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης»

Όπως τόνισε ο Στέλιος Αγγελούδης, η πόλη «είναι στο πιο κρίσιμο στρατηγικό σημείο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, έχοντας όλες τις απαραίτητες υποδομές που μπορούν να την καταστήσουν ως έναν κόμβο στις βασικές μεταφορές: αεροδρόμιο, τρένο, λιμάνι. Συγχρόνως συγκροτείται μία ιστορική διαδρομή η οποία είναι 2.300 χρόνια».

«Αυτά όλα δένουν στην προοπτική αυτής της πόλης, που δεν είναι άλλη από το να στηρίξει την ανάπτυξή της σε τρεις άξονες. Ο ένας είναι αυτός που είπαμε. Όταν έχεις στρατηγικό σημείο, κοιτάς να δώσεις έμφαση στις υποδομές για τις μεταφορές, οδικές συνδέσεις, σιδηροδρομικές συνδέσεις προς τα πάνω. Δεύτερον, στην καινοτομία. Όταν έχεις τρία πανεπιστήμια, 120.000 φοιτητές και συγχρόνως έχεις μία σειρά από ιδιωτικές πρωτοβουλίες που συνδέονται με την καινοτομία, το ΕΚΕΤΑ, η Τεχνόπολη, κ.ά. αντιλαμβάνεστε, η καινοτομία δεν μπορεί να απουσιάσει από ένα στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης. Και τρίτον, ο τουρισμός. Ένας τουρισμός που συνδέεται με τη βιώσιμη εκδοχή του τουρισμού σε μια πόλη ή σε μια περιοχή που έχει τον απέραντο μνημειακό πλούτο, τη μεγάλη γαστρονομική παράδοση και συγχρόνως έχει να κάνει με έναν περιβάλλοντα χώρο, μια περιβάλλουσα περιοχή, από το Άγιον Όρος -με ό,τι σημαίνει αυτό- μέχρι τον Όλυμπο και τη Χαλκιδική. Αυτά όλα είναι η Θεσσαλονίκη. Άρα, προσπάθησα μέσα σε δύο λεπτά να σας πω πώς βλέπουμε την ανάπτυξη και την προοπτική της».

«Η πόλη είναι στο μεταίχμιο προκειμένου να αλλάξει επίπεδο αναπτυξιακής πορείας»

«Δεν αισθάνομαι ότι είμαι πολιτικός, νιώθω σαν να έχω μία μεγάλη δημόσια εταιρεία που πρέπει να δουλέψω με πρόγραμμα, σχεδιασμό, με τα “κουτάκια” μου, όπως λέω εγώ. Ένας από τους λόγους που κρατούν την πόλη με “χαμηλές πτήσεις” είναι μία “κακή παράδοση”: οι συζητήσεις και ο διάλογος για τα θέματα κρατούν πολύ. Όταν διαρκεί πολύ ένας διάλογος, χάνεται το timing και η ευκαιρία πηγαίνει κάπου αλλού. Αυτό έχει γίνει πολλές φορές στην πόλη. Έχει χάσει πόρους και ευκαιρίες η πόλη επειδή συζητάει πολύ», εξήγησε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης.

«Μετά από 30 χρόνια, με τη δική μας συμμετοχή και παρέμβαση λύθηκε το μεγάλο θέμα της ΔΕΘ και λύθηκε όπως θέλουν οι πολίτες: με πράσινο, με ένα πάρκο 120 στρεμμάτων και ένα ήπιο κτιριακό αποτύπωμα, αλλά σε μια μεγάλη ανάπλαση που γίνεται στην καρδιά της πόλης. Δεύτερον, αυτό που πρέπει να δούμε στην πόλη είναι: είμαστε έτοιμοι για το άλμα; Σας λέω, λοιπόν, ότι είναι ένα βήμα, η πόλη είναι στο μεταίχμιο προκειμένου να αλλάξει πλέον επίπεδο αναπτυξιακής πορείας», συμπλήρωσε ο ίδιος.

«Τι χρειάζεται; Εκτός από το προηγούμενο που είπαμε, η πόλη χρειάζεται τώρα πλέον, που οι υποδομές οι μεγάλες ολοκληρώνονται σε έναν βαθμό -γιατί ποτέ δεν σταματούν αυτά- να αποκτήσει ένα οικονομικό μοντέλο, το οποίο είναι, πρέπει να είναι σχεδιασμός της πόλης, της κεντρικής διοίκησης. Δηλαδή στη δεκαετία του ’80 και αρχές του ’90 η πόλη είχε βιομηχανία, είχε μεταποίηση, είχε πολλά πράγματα που έδιναν τον πλούτο που χρειάζεται για να υπάρχει και η καλή διαβίωση. Ξαφνικά από την αρχή της δεκαετίας του ’90 αυτό το μοντέλο έδωσε τη χώρα, τη θέση του σε μία μετακίνηση των οικονομικών μεγεθών προς το κέντρο. Τι χρειαζόμαστε; Χρειαζόμαστε έναν σχεδιασμό που θα αφορά το πώς έρχονται πόροι, πώς στηρίζεται δηλαδή η ανάπτυξη σε αυτούς τους τομείς, λαμβάνοντας υπόψη ότι η Θεσσαλονίκη δεν είναι απλώς μία πόλη ενός εκατομμυρίου και κάτι, αλλά είναι το κέντρο μιας περιοχής που λέγεται κρίσιμη περιοχή της χώρας για τη Βόρεια Ελλάδα και συγχρόνως σημείο προοπτικής στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Άρα, χρειαζόμαστε ένα μοντέλο οικονομικής λειτουργίας που θα δημιουργήσει ανάπτυξη πλούτου για να γίνει και μετά και η κατάλληλη διανομή, για να μπορέσουμε να πούμε ότι τώρα που ολοκληρώνονται υποδομές έχουμε και τα εργαλεία για να μπορέσουμε να έχουμε οικονομική ανάπτυξη με ταχύτατους ρυθμούς».

«Στόχος να είναι ευχαριστημένος ο πολίτης, συγχρόνως με τον σχεδιασμό των μεγάλων έργων»

Στη συνέχεια, ο Στέλιος Αγγελούδης εξήγησε ότι «κάθε δήμος, αλλά και κάθε άνθρωπος, έχει τη δική του οπτική».

«Εμείς ξεκινήσαμε με δύο επίπεδα. Το ένα ήταν ότι θελήσαμε να είναι ο πολίτης ευχαριστημένος, συγχρόνως με τον σχεδιασμό των μεγάλων μας έργων. Για να είναι ο πολίτης ευχαριστημένος, πρέπει να του καθαρίζεις την πόλη, όσο και αν ακούγονται μικρά πράγματα αυτά, να του φτιάχνεις τα πεζοδρόμια, να του φτιάχνεις τους δρόμους και συγχρόνως να κάνεις παρεμβάσεις στις γειτονιές. Σε αυτό το διάστημα, λοιπόν, ρίξαμε το βάρος σε αυτή την κατεύθυνση. Βρήκαμε δρόμους κατεστραμμένους, πεζοδρόμια εγκαταλελειμμένα. Έχουμε πλέον τη δυνατότητα και αρχίζει η αποκατάστασή τους και θα συνεχιστεί τα επόμενα 2,5 χρόνια».

«Συγχρόνως, όμως, πήγαμε σε κάθε γειτονιά και κάναμε μεσαίες παρεμβάσεις. Φτιάξαμε 12 καινούργια πάρκα σε όλες τις κοινότητες, 14 παιδικές χαρές, δημόσιος αναπλασμένος χώρος, γιατί δεν μπορεί να δυσκολεύεις την καθημερινότητά του και εσύ να του λες “εγώ σχεδιάζω για σένα το όραμα”, αλλά απ’ την άλλη πλευρά τρέξαμε και τα μεγάλα έργα. Έχουμε αυτή τη στιγμή πέντε μεγάλες αναπλάσεις, οι οποίες αλλάζουν και την περιοχή του ιστορικού κέντρου: Αριστοτέλους, Διοικητήριο, Δημοκρατία, επέκταση του ντεκ. Είναι όλα αυτά εδώ πέρα, τα μισά από αυτά ήδη εκτελούνται και τα άλλα μισά δημοπρατούνται στο επόμενο δίμηνο. Άρα, στο τέλος αυτής της θητείας θέλουμε να έχουμε μία αποκατάσταση όλων αυτών που είπαμε και μία προωθημένη εξέλιξη των μεγάλων έργων».

«Έχοντας βάλει, βέβαια, και στο προσκήνιο ότι για πρώτη φορά χτίζονται, γίνονται παρεμβάσεις σε 11 σχολικές υποδομές μετά από 20 χρόνια. Αυτό που θα μπορούσα να πω στους συναδέλφους μου δεν είναι συμβουλές, είναι ότι ο δήμαρχος δεν είναι πολιτικό πρόσωπο. Ο δήμαρχος είναι αυτός που κάνει τη δουλειά του δήμου. Που κάνει τη δουλειά. Ξυπνάει το πρωί και μέχρι το βράδυ ασχολείται με τα θέματα που αφορούν τους πολίτες», υπογράμμισε ο Στέλιος Αγγελούδης.

«Συλλογική αυτοπεποίθηση στην πράξη»

Τέλος, ο δήμαρχος εξήγησε ότι δεν εισπράττει όσο θα ήθελε από τους πολίτες της Θεσσαλονίκης την υπερηφάνεια τους για την πόλη: «Όχι όσο θα ήθελα, για να είμαι ειλικρινής, γιατί έχουμε δουλειά. Είναι ένα από τα βασικά μου θέματα».

«Θεωρώ ότι αυτή η πόλη είναι από τις καλύτερες ευρωπαϊκές πόλεις, γιατί συνδυάζει τα πάντα και έχει και πλεονεκτήματα υποδομών. Και αυτό που θέλω να κάνω στην πράξη είναι να αποκτήσουν οι συμπολίτες μου τη συλλογική αυτοπεποίθηση που δικαιούται να έχει η πόλη. Έχουν γίνει βήματα και έχουν γίνει βήματα, γιατί βλέπουν έργα να γίνονται. Όταν το μεγαλύτερο ανέκδοτο της πόλης που ήταν το μετρό, όχι μόνο έγινε αλλά επεκτάθηκε και στην Καλαμαριά και όταν βλέπει έξω από το σπίτι του να γίνεται η παιδική χαρά χωρίς να τη ζητήσει, να γίνεται το πάρκο χωρίς να τα ζητήσει, όταν βλέπει να ξεκινούν έργα και να έχουν μπει μέσα οι εργολάβοι, σημαίνει ότι αυτό το πράγμα αρχίζει να λειτουργεί και στον ίδιο τον πολίτη. Συλλογική αυτοπεποίθηση στην πράξη».