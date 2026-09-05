Στο περίπτερο του Newsbeast στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, βρέθηκε ο βουλευτής Φθιώτιδας της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός, Χρήστος Σταϊκούρας, ο οποίος συνομίλησε με τον δημοσιογράφο, Γιώργο Σαρρή.

Όπως είπε αρχικά ο Χρήστος Σταϊκούρας, «πηγαίνω πολύ συχνά στην περιφέρειά μου, όπως πήγαινα πάντα. Υπάρχει μια εικόνα ικανοποίησης για την πορεία η οποία είχε το καλοκαίρι το τουριστικό ρεύμα στον Νομό Φθιώτιδας. Βοήθησαν πάρα πολύ και οι υποδομές. Για παράδειγμα, ο Ε65, η ολοκλήρωση αυτού είναι καθοριστικής συμβολής και για την ανάπτυξη της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, αλλά ταυτόχρονα εκφράστηκαν και πάρα πολύ έντονα οι αγωνίες, οι προβληματισμοί της κοινωνίας για την καθημερινότητα».

«Από την κυβέρνηση είναι ικανοποιημένοι, γιατί είναι η μοναδική δύναμη σταθερότητας στη χώρα, που σίγουρα έχει ένα θετικό αποτύπωμα στο πεδίο της οικονομίας. Αλλά ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας δεν αντιλαμβάνεται και δεν βλέπει στην καθημερινότητά της αυτή τη βελτίωση των δεικτών της οικονομίας. Άρα, ακόμα περισσότερο πρέπει να ενσκήψουμε και εκτιμώ ότι ο πρωθυπουργός αυτό θα κάνει σήμερα, για το πώς θα βοηθήσουμε το διαθέσιμο εισόδημα του πολίτη, προκειμένου να αισθανθεί ότι και αυτό το κομμάτι της κοινωνίας, που αισθάνεται ότι δεν ακολουθεί, θα ακολουθήσει με τους ίδιους ρυθμούς», συμπλήρωσε ο ίδιος.

«Να πιέσουμε την επιχειρηματικότητα να κρατήσει σταθερές τις τιμές και όπου μπορεί να τις μειώσει»

Στη συνέχεια, ο Χρήστος Σταϊκούρας, αναφερόμενος στην ακρίβεια, εξήγησε: «Θα πρέπει να κινηθούμε ταυτόχρονα σε δύο κατευθύνσεις. Μία κατεύθυνση είναι να ενισχύσουμε τους μηχανισμούς, οι οποίοι ελέγχουν τις τιμές και προφανώς μέσα από τις πολιτικές που ακολουθεί η κυβέρνηση, να πιέσουμε ή και να πείσουμε την επιχειρηματικότητα να κρατήσει σταθερές τις τιμές και όπου μπορεί να τις μειώσει. Αυτό είναι το κομμάτι, όμως, που έχει να κάνει με την ακρίβεια. Ταυτόχρονα όμως, η κυβέρνηση θα πρέπει να ενισχύσει ακόμα περισσότερο το διαθέσιμο εισόδημα του πολίτη. Πώς ενισχύεται το διαθέσιμο εισόδημα του πολίτη; Δύο είναι οι τρόποι: μειώνεις φόρους, αυξάνεις μισθούς και συντάξεις. Και πιστεύω ότι το μείγμα, το οποίο θα ακούσουμε και σήμερα, θα έχει συστατικά και από τους δύο πυλώνες. Θα έχει και μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, θα έχει και αυξήσεις μισθών και συντάξεων. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται το διαθέσιμο εισόδημα του πολίτη με μόνιμο τρόπο, κάτι που θα μείνει και όταν παρέλθει το σοβαρό επίμονο πρόβλημα του πληθωρισμού, το οποίο κρατάει για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και είναι σε υψηλούς δείκτες, κρατώντας σε πολύ καλό επίπεδο το διαθέσιμο εισόδημα της κοινωνίας».

«Έχουμε φτιάξει μια ανεξάρτητη αρχή. Η Ανεξάρτητη Αρχή ήδη επιτελεί ένα σημαντικό έργο. Θα πρέπει να το επιτελέσει ακόμα καλύτερα, με ακόμα πιο έντονο τρόπο, έτσι ώστε, όπου υπάρχουν φαινόμενα αισχροκέρδειας ή και ολιγοπωλίων, να μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε. Και είναι κομβικός και ο ρόλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Όλοι πρέπει να κάνουμε καλύτερα τη δουλειά μας. Είναι προφανές και υπάρχουν ανακοινώσεις για πρόστιμα, τα οποία επιβάλλονται, αντιλαμβανόμαστε όμως ότι υπάρχουν ακόμη πεδία τα οποία θα πρέπει να λειτουργήσουμε ακόμα καλύτερα. Και η αίσθηση ότι υπάρχουν και στη χώρα -όχι μόνο στη χώρα, αλλά και σε όλο τον κόσμο- κάποιες εστίες ολιγοπωλίων, θα πρέπει όσο μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο», συμπλήρωσε.

«Δεν θριαμβολογούμε, αλλά δεν πρέπει να μηδενίσουμε και μια προσπάθεια που έχει καταβληθεί»

«Πάντα υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός, αλλά θέλω να σας πω ότι οι δημοσκοπήσεις και το 2023, αρκετούς ή λίγους μήνες πριν από τις εκλογές, είχαν πολύ χαμηλότερα ποσοστά στη Νέα Δημοκρατία. Ο πολιτικός χρόνος είναι πυκνός. Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε μπροστά μας και να πείσουμε την κοινωνία ότι αυτά που είπαμε το 2023 τα υλοποιήσαμε ή τα υλοποιούμε, αλλά ταυτόχρονα να συζητήσουμε με την κοινωνία, να ακούσουμε την κοινωνία. Είναι πολύ σημαντικό να ακούς την κοινωνία και να την πείσουμε ότι είμαστε μοναδική δύναμη σταθερότητας, όπως και είμαστε, προκειμένου παρά τα όποια λάθη, παρά τις αβελτηρίες, παρά τις υστερήσεις, να οδηγήσουμε τη χώρα στο 2030», τόνισε.

«Για παράδειγμα, αφού μιλήσαμε για Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας και για την περιφέρειά μου, θέλω να σας πω συνδυάζοντάς το με το Ταμείο Ανάκαμψης, ότι ολοκληρώθηκε ο Ε65. Αυτό, για παράδειγμα, ως υποδομή, είναι εξαιρετικά σημαντική για τη χώρα. Γίνεται για πρώτη φορά ογκολογική στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας. Έγιναν τα καλύτερα ΤΕΠ στην Ελλάδα με την έννοια του κόστους. Ανακαινίζονται σχολεία. Φτιάχτηκε το λιμάνι στη Στυλίδα και στον Άγιο Κωνσταντίνο. Ανακαινίζονται πάρα πολλά Κέντρα Υγείας. Αυτά είναι κάποια από τα παραδείγματα του πώς η πολιτεία βοηθά ή προσπαθεί να βοηθήσει την καθημερινότητα του πολίτη. Δεν θριαμβολογούμε, αλλά δεν πρέπει να μηδενίσουμε και μια προσπάθεια που έχει καταβληθεί τα προηγούμενα χρόνια».

«Βασικός αντίπαλος είναι ο εαυτός μας»

Τέλος, όπως υπογράμμισε ο βουλευτής Φθιώτιδας της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός, βασικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας είναι «ο εαυτός της».

«Πρέπει να γινόμαστε όλο και καλύτεροι, να μειώνουμε τα όποια σφάλματα κάνουμε και ταυτόχρονα να ενισχύουμε το θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία. Χωρίς έπαρση, με μετριοπάθεια, να προσπαθήσουμε να πείσουμε την κοινωνία για τις πολιτικές μας και όπου κάνουμε λάθη και να τα αναγνωρίζουμε και να τα διορθώνουμε. Και σε ό,τι αφορά την οικονομική πολιτική, θα πρέπει να κινηθούμε όλο και ταχύτερα στην ενίσχυση της μεσαίας τάξης και των χαμηλότερων εισοδηματικών στρωμάτων», τόνισε.