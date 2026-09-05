Ο Κώστας Καρπουχτσής, αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης μίλησε στο Newsbeast και στον δημοσιογράφο, Σάββα Γουλόπουλο, από την 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και αναφέρθηκε στο οικονομικό πρόγραμμα που παρουσιάστηκε από τον Αλέξη Τσίπρα, την κριτική που δέχεται από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και το ΠΑΣΟΚ.

«Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και με το πρόγραμμα που παρουσιάσαμε 2 Σεπτέμβρη -παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας από εδώ πέρα, από Θεσσαλονίκη- δείχνει ότι βασικός κορμός του προγράμματός μας είναι και η έμφαση στην περιφερειακή ανάπτυξη», τόνισε αρχικά, για να συμπληρώσει: «Γιατί βλέπετε ότι η περιφέρεια τα τελευταία επτά χρόνια, παρότι πέρασε πακτωλός χρημάτων με Ταμείο Ανάκαμψης, με ΕΣΠΑ, έχει μείνει παραγκωνισμένη, και κάτι ουσιαστικό, ένα ουσιαστικό παραγωγικό αποτύπωμα δεν έχει μείνει.

Πού πρέπει να εστιάσουμε; Στην αφαίμαξη του κόσμου από πλευράς ακρίβειας, στην αποβιομηχάνιση της περιοχής. Να προσελκύσουμε επενδύσεις, αλλά να δημιουργήσουμε και υποδομές. Να μιλήσουμε ουσιαστικά για μια πραγματική σύγκλιση και με την κεντρική Ελλάδα αλλά και με το σύνολο της Ευρώπης.

Νομίζω ότι η Βόρεια Ελλάδα αυτή τη στιγμή, ειδικά η Βόρεια Ελλάδα, πάσχει ενώ περίμενε πάρα πολλά από τη Νέα Δημοκρατία. Βλέπουμε έργα στα οποία μεν κόβονται κορδέλες, όπως είναι το μετρό στη Θεσσαλονίκη, για να σας πω ένα παράδειγμα, κόβονται κορδέλες όμως με πέντε χρόνια καθυστέρηση και με εξακόσια και πλέον εκατομμύρια ευρώ παραπάνω claims σε καθυστερήσεις του έργου.

Εδώ πέρα χρειάζεται ένα ουσιαστικό σχέδιο και περιφερειακής παραγωγικής ανασυγκρότησης και μέσω των προγραμμάτων, όπως το Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης που παρουσίασε η ΕΛΑΣ από εδώ πέρα, από Θεσσαλονίκη, είναι ένας στόχος ο οποίος μπορεί να επιτευχθεί.

Γιατί εμείς θέλουμε κάθε ευρώ το οποίο θα δίνεται να έχει ένα πραγματικό, ουσιαστικό και μετρήσιμο αποτύπωμα και σε τοπικές οικονομίες».

Η εξωτερική πολιτική της ΕΛΑΣ

«Σε ποιο πλαίσιο κινείται η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα όσον αφορά την εξωτερική πολιτική; Πολλοί λένε ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα πλέον μιλάει για ένα προοδευτικό πατριωτισμό, δεν είναι ένα αμιγώς αριστερό κόμμα», ρωτήθηκε ο κ. Καρπουχτσής.

«Πάντα ο Αλέξης Τσίπρας, και από όταν ήταν πρωθυπουργός, πάντα λειτουργούσε με όρους πατριωτισμού. Ξέρετε, αυτή είναι και μια προπαγάνδα που προσπάθησε να περάσει και στον κόσμο, αλλά νομίζω ότι επί Αλέξη Τσίπρα δημιουργήθηκαν και οικοδομήθηκαν ουσιαστικές διεθνείς σχέσεις, αναπτύχθηκαν τριμερείς συνεργασίες και ακολουθήθηκε μια ενεργητική και πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική», σύμφωνα με τον κ. Καρπουχτσή.

«Αυτή είναι η βάση στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου και προφανώς έχοντας ως γνώμονα την προάσπιση πάντα του εθνικού συμφέροντος», είπε ακόμα.

«Το πρόγραμμα είναι απολύτως μετρήσιμο και είναι 7,5 δισ., τα οποία απλώνονται σε βάθος τετραετίας»

Σχετικά με το εναλλακτικό οικονομικό πρόγραμμα, το οποίο παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις ανέρχεται στα 7,5 δισ. ευρώ, και για το οποίο η κυβέρνηση έχει κάποιες επιφυλάξεις όσον αφορά τη δημοσιονομική του βιωσιμότητα, ο εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ επεσήμανε:

«Θέλω να ξεκινήσω λέγοντας ότι το πρόγραμμα είναι απολύτως μετρήσιμο και είναι 7,5 δισ., τα οποία απλώνονται σε βάθος τετραετίας.

Είδαμε την κυβίστηση της κυβέρνησης, γιατί πριν από λίγο καιρό, όταν ανακοινώσαμε πέντε μόνο μέτρα, έσπευσαν να τα κοστολογήσουν στα 18 δισ. Μισή ώρα μετά την παρουσίαση του συνόλου του οικονομικού προγράμματος, το κοστολόγησαν στα 13 δισ., 5 δηλαδή δισ. λιγότερο, και σήμερα έρχονται σε μια αναδίπλωση, λέγοντας ότι δεν είχαν καταλάβει ότι πρόκειται για μέτρα τα οποία είναι σε βάθος τετραετίας.

Για να κλείσει λίγο το θέμα αυτό, εμείς είμαστε ανοιχτοί και το είπαμε, θα το κάνουμε. Θα καταθέσουμε και το πρόγραμμά μας στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Εκεί νομίζω οφείλουμε να πάμε και να κριθούμε όλοι με ίσους όρους, με ίσες αρχές, όχι μόνο όμως στη βάση του αν είναι κοστολογημένο το πρόγραμμα, αλλά και αν έχει συγκεκριμένους και μετρήσιμους στόχους που θέλουμε να πετύχουμε, που θα έχουν θετικό αποτύπωμα στην ελληνική κοινωνία και οικονομία.

Εμείς μέσα στο πρόγραμμά μας πιάνουμε το σύνολο των προβλημάτων που αντιμετωπίζει σήμερα ο κόσμος, όπως είναι το θέμα της ακρίβειας, το θέμα της υγείας. Μιλάμε για αύξηση στους μισθούς των υγειονομικών υπαλλήλων μεσοσταθμικά ως και 500 ευρώ. Μιλάμε για αύξηση ως και 300 ευρώ στους μισθούς των εκπαιδευτικών, για προσλήψεις μόνιμων εκπαιδευτικών.

Έχουμε αντιμετωπίσει το θέμα των συνταξιούχων με την κατάργηση της εισφοράς σε συνταγογραφούμενα φάρμακα για τους συνταξιούχους.

Μιλάμε για ένα ολοκληρωμένο πλέγμα αντιμετώπισης της ακρίβειας με τη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής στο 6%, με τη δημιουργία ενός πραγματικού ψηφιακού παρατηρητηρίου τιμών, το οποίο δεν θα μας λέει όπως μια εφαρμογή το πόσο κάνει ένα προϊόν, αλλά θα παρακολουθεί προϊόν προϊόν από το χωράφι στο ράφι, βάζοντας στα ενδιάμεσα στάδια και πλαφόν στο περιθώριο κέρδους.

Γιατί ξέρετε, δεν είναι δυνατόν να ξεκινάει ένα προϊόν σε μία τιμή ένα από το χωράφι και να καταλήγει σε πενταπλάσια και επταπλάσια τιμή στο ράφι. Είναι πράγματα τα οποία αντιμετωπίζουμε.

Ένα, όμως, από τα πιο βασικά εργαλεία, το οποίο θα μου επιτρέψετε να τοποθετηθώ, είναι το Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης.

Είδαμε δυστυχώς ότι, ενώ είχαμε ένα ευτύχημα στην Ελλάδα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ και την ΚΑΠ, τουλάχιστον ογδόντα δισεκατομμύρια αθροιστικά από όλα αυτά τα εργαλεία την τελευταία διετία να έχουν περάσει και να μην έχουν αφήσει ένα ουσιαστικό παραγωγικό και μετρήσιμο αποτέλεσμα στην πραγματική μικρομεσαία οικονομία.

Ερχόμαστε, λοιπόν, εκτός από όλα τα καινούργια προγράμματα, τα ευρωπαϊκά που έρχονται και δημιουργούμε το Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης, ένα δικό μας επενδυτικό εργαλείο, το οποίο θα αντλεί πόρους από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και έσοδα από την Golden Visa, την οποία την ανακατανέμουμε και αλλάζουμε τη λογική της και φεύγουμε από την αγορά σπιτιών και αλλάζουμε τη φιλοσοφία της, όπως γίνεται σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες και λέμε ότι για να πάρεις τα προνόμια που έχει η Golden Visa θα πρέπει να επενδύεις στο Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης.

Και ανακατευθύνουμε, λοιπόν, πόρους που έχουν και πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα σε συγκεκριμένους τομείς παραγωγικότητας της Ελλάδας και σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις με έναν όμως όρο: κάθε ευρώ το οποίο θα δίνεται από το εθνικό αυτό ταμείο σύγκλισης, θα πρέπει να οδηγεί σε σταθερά μετρήσιμα αποτελέσματα, σε συγκεκριμένες θέσεις εργασίας, σε τήρηση βιώσιμων πρακτικών για το περιβάλλον και ουσιαστικά να καλύπτει σωστές πρακτικές υγιούς επιχειρείν».

Το ΠΑΣΟΚ

«Ο κύριος Τσίπρας τον τελευταίο καιρό έκανε και μια επίθεση προς το ΠΑΣΟΚ, όσον αφορά τα οικονομικά του κόμματος. Εσείς είστε υπέρ ενός διεμβολισμού του ΠΑΣΟΚ ή να γίνει μια μεγάλη προοδευτική κυβέρνηση;», ρωτήθηκε στη συνέχεια ο κ. Καρπουχτσής ο οποίος απάντησε:

«Κατ’ αρχάς ο κ. Τσίπρας και η ΕΛΑΣ δεν έκανε καμία στοχευμένη και στοχοποιημένη επίθεση στο ΠΑΣΟΚ για τα οικονομικά. Κάναμε μια πάρα πολύ συγκεκριμένη θεσμική τοποθέτηση για τα οικονομικά των κομμάτων.

Γιατί δεν μπορεί σήμερα που μιλάμε να υπάρχουν τουλάχιστον τα δύο μεγάλα κόμματα που υπάρχουν σήμερα στη Βουλή και αθροιστικά να χρωστάνε πάνω από ένα δισεκατομμύριο διακόσια εκατομμύρια ευρώ, με όρους που σήμερα δε γνωρίζουμε και διά στόματος υπουργών της Νέας Δημοκρατίας να μιλάμε για δανεικά και αγύριστα, τα οποία έχουν καλυφθεί από την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.

Η παρέμβαση, λοιπόν, που έκανε ο Τσίπρας και η ΕΛΑΣ είχε να κάνει με ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα ουσιαστικό πλαίσιο λογοδοσίας και διαφάνειας και καθαρότητας απέναντι στον ελληνικό λαό. Να ξέρει ο ελληνικός λαός, αυτά τα κόμματα σήμερα που χρωστάνε τόσα λεφτά, με ποιους όρους έχουν δανειστεί; Ποιο είναι το πλάνο αποπληρωμής; Άρα καμία ειδική στόχευση απέναντι στο ΠΑΣΟΚ».

Στην παρατήρηση ότι διεμβολίζει με την έννοια ότι προσπαθεί να πάρει στελέχη από το ΠΑΣΟΚ, απάντησε: «Όχι. Δεν έχουμε μπει σε μία διαδικασία scouting να γυρνάμε και να ψάχνουμε κόσμο και να κάνουμε μεταγραφές.

Το αν στελέχη του ΠΑΣΟΚ βλέπουν ότι η ΕΛΑΣ αποτελεί μια ουσιαστική πρόταση διακυβέρνησης απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αυτό είναι ένα άλλο».

«Άρα θεωρείτε ότι εσείς δεν έχετε προσεγγίσει κάποια στελέχη;», ρωτήθηκε στη συνέχεια για να επιμείνει: «Όχι, αυτό που κάνουμε, όμως, είναι με τις πολιτικές μας, με το πρόγραμμά μας και την παρουσία μας, να προσεγγίζουμε και να αγγίζουμε, αν θέλετε, το θυμικό του κάθε προοδευτικού ψηφοφόρου και γι’ αυτό βλέπετε και μια μετατόπιση κόσμου προς τα εμάς.

Εμείς εκεί απευθυνόμαστε. Απευθυνόμαστε στον ψηφοφόρο, στον προοδευτικό ψηφοφόρο που θέλει μια πραγματική εναλλακτική διακυβέρνηση.

Και επειδή βλέπαμε τι γινόταν στην αντιπολίτευση πριν και τη δημιουργία της ΕΛΑΣ, νομίζω ότι η δημιουργία της ΕΛΑΣ και το πρόγραμμα που παρουσιάσαμε τώρα αλλά και η πορεία μας από εδώ και πέρα είναι το αποκούμπι για αυτούς τους προοδευτικούς ψηφοφόρους και γι’ αυτό θα δούμε και πώς θα εξελιχθεί το διάστημα που μας έρχεται».