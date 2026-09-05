Στο περίπτερο του Newsbeast στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, βρέθηκε ο υφυπουργός Εσωτερικών, Βασίλης Σπανάκης, ο οποίος μίλησε με τον δημοσιογράφο, Γιώργο Σαρρή.

«Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, θα κάνει συγκεκριμένες εξαγγελίες με ορίζοντα τετραετίας που θα αφορούν το σύνολο των εργαζομένων, το σύνολο των συνταξιούχων, τους ιδιοκτήτες ακινήτων, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αυτοαπασχολούμενους και γενικότερα είναι μέτρα τα οποία θα ελαφρύνουν αυτή τη στιγμή τη φορολογία, θα δώσουν τη δυνατότητα για αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, θα βάλουμε ακόμα μία “ασπίδα” στην αντιμετώπιση της προσωρινής και εισαγόμενης ακρίβειας και γενικότερα θα είναι μία πολιτική “σκαλοπάτι” στις περασμένες θετικές εξαγγελίες», ανέφερε αρχικά ο υφυπουργός Εσωτερικών.

«Θα διεκδικήσουμε ξανά νέα λαϊκή εντολή και την ψήφο των Ελλήνων πολιτών»

Για το αν η Νέα Δημοκρατία θα μπορέσει να πάρει την αυτοδυναμία στις επερχόμενες εκλογές, ο Βασίλης Σπανάκης, σημείωσε: «Καταρχάς εκλογές θα έχουμε το 2027. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η Νέα Δημοκρατία καταθέτει μία συγκεκριμένη κυβερνητική πρόταση. Η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι πιστή στην ιδρυτική διακήρυξη του Κωνσταντίνου Καραμαλή και έχει συγκεκριμένες αρχές και αξίες».

«Η Νέα Δημοκρατία πιστεύει στην ιδιωτική πρωτοβουλία, πιστεύει στη μείωση της φορολογίας, πιστεύει στον δημόσιο τομέα και στις δυνατότητες ο δημόσιος τομέας να ενισχύει την ελληνική οικονομία, όπως για παράδειγμα με το να υπάρχουν προγράμματα από τα υπουργεία που να ενισχύουν την ιδιωτική οικονομία, τα τελευταία χρόνια είδαμε ρεκόρ επενδύσεων και συγκριτικά με τις άλλες χώρες της Ευρώπης. Άρα, λοιπόν, εμείς όχι μόνο για αυτά, αλλά και για μία σειρά πολιτικών, όπως για παράδειγμα τη μείωση της φορολογίας που είχαμε πέρυσι 2% σε κάθε κλίμακα, 0% στους νέους εργαζόμενους, στους πολύτεκνους, σε όλες τις κατηγορίες εισοδημάτων, στους ιδιοκτήτες ακινήτων που φέραμε την ενδιάμεση κλίμακα, στη γονική παροχή που έχουμε ένα σημαντικό αφορολόγητο, φέραμε και τις κληρονομικές συμβάσεις. Βλέπετε ότι έχουμε μία συγκεκριμένη ατζέντα θεμάτων με την οποία θα διεκδικήσουμε ξανά νέα λαϊκή εντολή και την ψήφο των Ελλήνων πολιτών».

«Ο κόσμος θα κρίνει και θα συγκρίνει»

«Όσον αφορά τις εκλογές είναι πολύ νωρίς ακόμα να μιλάμε για αυτό, διότι η αυτοδυναμία ή μη κρίνεται γενικότερα από όλες τις προτάσεις. Σήμερα που μιλάμε, η μοναδική κυβερνητική αξιόπιστη ρεαλιστική υλοποιήσιμη πρόταση είναι της Νέας Δημοκρατίας και νομίζω ότι οι Έλληνες πολίτες ανεξάρτητα από την ιδεολογική και κομματική αφετηρία, όπως έπραξαν και τον Μάιο του 2023 και τον Ιούνιο του 2023, νομίζω ότι και το 2027 θα μας εμπιστευτούν. Η Ελλάδα του 2026 δεν είναι η Ελλάδα του 2019. Και αυτό το λέω γιατί έχουμε δυνατότητα αυτή τη στιγμή να μιλάμε στους Έλληνες πολίτες για την επόμενη τετραετία, για την Ελλάδα του 2030 και όχι μόνο αυτό. Έχουμε και κάποια συγκεκριμένα δεδομένα σε ολόκληρη τη χώρα. Για παράδειγμα, το υπουργείο Εσωτερικών που έχω τη πολιτική ευθύνη μαζί με τον Θοδωρή Λιβάνιο, τον Κώστα Γκιουλέκα, τη Βιβή Χαραλαμπογιάννη, πραγματοποιεί έργα 6,5 δισ. ευρώ σε ολόκληρη την Ελλάδα. Μικρά, μεσαία, μεγάλα έργα, έργα που φαίνονται, έργα που δεν φαίνονται, αλλά είναι έργα τα οποία θα μείνουν. Για παράδειγμα, ήμουν στη Νάουσα όπου θα έχουμε την κατασκευή μιας νέας γέφυρας. Ήμασταν στη Βέροια που είχαμε το νέο διοικητήριο, στη Δράμα όπου γίνονται και εκεί σημαντικά έργα. Είχα τη δυνατότητα αυτές τις μέρες να βρίσκομαι και νομούς της Μακεδονίας μας και της ευρύτερης περιοχής και να μιλήσω και με τους τοπικούς αυτοδιοικητικούς παράγοντες».

«Άρα, λοιπόν, εμείς έχουμε μία συγκεκριμένη πρόταση. Από εκεί και πέρα ο κόσμος θα κρίνει και θα συγκρίνει διότι υπάρχουν και “πυροτεχνήματα”, υπάρχουν και “μουσαμάδες”, υπάρχουν και λόγια που ποτέ δεν υλοποιήθηκαν, αλλά υπάρχει και η πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας που είναι συγκεκριμένη, υλοποιήσιμη και ρεαλιστική».

«Η χώρα μας αυτή τη στιγμή δείχνει βελτίωση σε όλους τους δείκτες»

Στη συνέχεια, ο Βασίλης Σπανάκης μίλησε για την ανάπτυξη που έχει φέρει η Νέα Δημοκρατία στην Ελλάδα: «Πέρα από το “κουστούμι” του υφυπουργού Εσωτερικών, του βουλευτή Νοτίου Τομέα Αθηνών, επιτρέψτε μου να σας πω και κάτι ως οικονομολόγος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι η χώρα μας αυτή τη στιγμή δείχνει μία βελτίωση σε όλους τους δείκτες: Παραλάβαμε μία ανεργία στο 18%, η ανεργία έχει πέσει πλέον κάτω από 8%. Σήμερα, έχουμε περάσει στην άλλη πλευρά του λόφου όπου εμείς ζητούμε να βρούμε λύσεις για να βρούμε εργαζόμενους. Στον τουρισμό έχουμε ρεκόρ εισπράξεων και αφίξεων. Σκεφτείτε ότι έχουμε δύο πολέμους γύρω μας και αυτή τη στιγμή έχουμε άνοδο ως χώρα και αυτό σημαίνει κάτι: έχουμε μία οικονομική, μία φορολογική, μία πολιτική -κυρίως- σταθερότητα και αυτό έχει να κάνει με το ότι στο τιμόνι της χώρας βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεύτερον, να το δούμε λίγο και συγκριτικά με τις άλλες χώρες της Ευρώπης. Η Ελλάδα έχει ένα μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα. Έχει μονοκομματική κυβέρνηση, την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Τι σημαίνει αυτό; Ότι η Νέα Δημοκρατία έχει το 100% της πολιτικής ευθύνης και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Γι αυτό λοιπόν θα ζητήσουμε από τον ελληνικό λαό να μας εμπιστευτεί ξανά, να έχουμε το 100% της πολιτικής ευθύνης. Εμείς είμαστε αυτοί που αποδομούμε το νόμο Κατρούγκαλου-Τσίπρα. Εμείς είμαστε αυτοί που μετά από 12 χρόνια φέραμε αυξήσεις στις συντάξεις. Εμείς είμαστε αυτοί που πιστεύουμε ότι η ελληνική οικονομία έχει και άλλες προοπτικές ανάπτυξης και αυτό στην πράξη το υλοποιούμε με μία σειρά επενδύσεων. Σήμερα θα ακούσουμε μέτρα από τον Έλληνα πρωθυπουργό, όπου θα έχουν να κάνουν με το μέλλον και, κυρίως, πώς θα πάμε σε νέα μορφή ανάπτυξης στην επόμενη τετραετία με στόχο αυτό το μέρισμα ανάπτυξης να το δει το κάθε ελληνικό νοικοκυριό.

«Εμάς το “χάπι” στην αντιμετώπιση αυτής της ακρίβειας είναι η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος μέσα από την αύξηση των μισθών και μέσα από τη μείωση της φορολογίας. Άρα, λοιπόν, με έναν κατώτατο μισθό που τον παραλάβαμε στα 650 ευρώ και έχουμε δεσμευθεί ότι θα πάει πάνω από τα 950 ευρώ και θα προσεγγίσει και τα 1.000 ευρώ και με έναν μέσο μισθό που περνάει τα 1.517 ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία που έχουμε από την ΕΡΓΑΝΗ, βλέπουμε ότι αυτά είναι δείγματα μιας συγκεκριμένης πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας.

Για την ακρίβεια

Στη συνέχεια, μιλώντας για ακρίβεια, ο υφυπουργός Εσωτερικών εξήγησε: «Η ακρίβεια χρειάζεται δύο συγκεκριμένα πράγματα: το πρώτο πράγμα είναι συγκεκριμένα, στοχευμένα μέτρα και δεύτερον αυτά τα μέτρα να έχουν μία διάρκεια. Διότι όταν έχεις μία ακρίβεια η οποία είναι συνεχόμενη και τροφοδοτείται από τις αυξήσεις των καυσίμων, καταλαβαίνω ότι πρέπει να υπάρχει μία “βεντάλια” κοινωνικής προστασίας για αυτά τα ζητήματα. Ήδη, με την επιδότηση που δίνουμε στα καύσιμα το πετυχαίνουμε, δεν είναι ένα μόνιμο μέτρο αλλά πήρε μία παράταση και προσπαθούμε και θα έχουμε μία συνέχεια. Βέβαια αυτό συνοδεύεται και από εύστοχους ελέγχους στην αγορά. Έχουμε πάρει και άλλες πρωτοβουλίες όπως η Ανεξάρτητη Αρχή, όπως συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων με τα είδη πρώτης ανάγκης, σχολικά είδη, προκειμένου να έχουμε πάνω από 1.600 προϊόντα με εκπτώσεις από 5% έως και 30%.

«Η ΝΔ έχει ανοίξει την αγκαλιά της στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας»

Ο Βασίλης Σπανάκης, μιλώντας για την αντιπολίτευση, τόνισε: «Υπάρχει αυτή τη στιγμή μία μεγάλη διαφορά. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν καταθέτουν μία κυβερνητική ατζέντα, μία κυβερνητική πρόταση. Αντίθετως, στην πρώτη σειρά των προτάσεών τους είναι πώς θα φύγει ο Μητσοτάκης. Άρα, λοιπόν, εδώ έχουμε να κάνουμε με μία αντιπολίτευση που έχει μία εμμονή με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και έχουμε από την άλλη πλευρά μία Νέα Δημοκρατία που έχει ανοίξει την αγκαλιά της στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Αυτές είναι οι διαφορές. Ο Αλέξης Τσίπρας με τη Θεσσαλονίκη έχει μια ιδιαίτερη ιστορία από τους μουσαμάδες, από την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, από το σκίσιμο του μνημονίου, αν τα θυμάστε αυτά. Και τι είδαμε; Μουσαμάδες, νόμο Κατρούγκαλου, μειώσεις μισθών, μειώσεις εισοδημάτων, ATM, ουρές στις τράπεζες. Από την άλλη έρχεται ένας Νίκος Ανδρουλάκης ένα νέο “λεφτά υπάρχουν”. Αυτά η ελληνική κοινωνία τα γνωρίζει. Εμπιστευόμαστε τον ελληνικό λαό και την κρίση του και θα ακολουθήσουμε την εντολή που θα μας δώσει ο ελληνικός λαός».