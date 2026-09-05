«Η Θεσσαλονίκη αλλάζει. Και είναι ωραίο να βλέπεις αυτή την αλλαγή από κοντά», αναφέρει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ξεκινώντας με σκηνές από την επίσκεψη στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου» -με τα εγκαίνια του κέντρου Κυτταρικών και Γονιδιακών Θεραπειών- και την τελετή θεμελίωσης του νέου Βιοκλιματικού Κολυμβητικού Κέντρου του Δήμου Αμπελοκήπου-Μενεμένης περνά στην επίσκεψη στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων για να καταλήξει στη συνάντηση με δημοσιογράφους στο Electra Palace και σε εκείνη με στελέχη της ΟΝΝΕΔ.

Σε άλλες εικόνες της ανάρτησης υπάρχουν επίσημες εμφανίσεις αλλά και σκηνές πιο χαλαρές, με τον πρωθυπουργό να βγάζει σέλφι, να αστειεύεται, να σχολιάζει και να μιλά με φορείς και πολίτες.