«Η μάχη για να βελτιωθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι συνεχής. Ένα σύστημα υγείας, σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα, έχει στοιχεία που πρέπει να βελτιωθούν και ειδικά στη χώρα μας, που το ΕΣΥ βγήκε από δύο πολύ μεγάλες κρίσεις: την οικονομική κρίση με 10 χρόνια στα μνημόνια και ακολούθως, χωρίς καμία διακοπή, την πανδημία», ανέφερε αρχικά ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, από το περίπτερο του Newsbeast στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, μιλώντας στον δημοσιογράφο, Γιώργο Σαρρή.

«Το Εθνικό Σύστημα Υγείας, αυτή τη στιγμή, παρουσιάζει την καλύτερη εικόνα -με ό,τι προβλήματα και να υπάρχουν που πρέπει να βελτιωθούν- σε σχέση με τις τελευταίες δεκαετίες. Έχουμε το περισσότερο προσωπικό, έχουμε ανακαινίσει κτίρια, χτίζονται νέα νοσοκομεία. Εδώ στη Θεσσαλονίκη, εντός του 2027, θα λειτουργήσει το Παιδιατρικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της δωρεάς Σταύρος Νιάρχος, θα αρχίσει να κατασκευάζεται το νέο Ογκολογικό Θεαγένειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, έχουμε τα ψηφιακά, έχουμε τα προληπτικά προγράμματα και υπάρχουν και πράγματα που θα πρέπει να συνεχίσουν να βελτιώνονται. Αναφορικά με το προσωπικό που αναφέραμε, έχουμε καλύψει περισσότερο κόσμο, περισσότερους νοσηλευτές, έχουμε αντιστρέψει το κλίμα στους γιατρούς που έφευγαν στο εξωτερικό, οι νέοι μένουν στη χώρα μας. Υπάρχουν τα κενά τα οποία μένουν να καλύψουμε και αυτά και να ετοιμάσουμε την επόμενη ημέρα του Εθνικού Συστήματος Υγείας».

Για τους λόγους που οι νέοι γιατροί επιλέγουν πλέον να μένουν στην Ελλάδα και να μην φεύγουν στο εξωτερικό, ο υφυπουργός Υγείας σημείωσε: «Είναι τρεις οι λόγοι και θα σας απαντήσω ως γιατρός: Πρώτον, βελτιώνεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Κανένας γιατρός δεν θέλει να κάνει καριέρα σε κάτι το οποίο το θεωρεί κουρασμένο, ξεψυχισμένο και δεν μπορεί να του δώσει την προοπτική. Δεύτερον, έχουν βελτιωθεί κατά πολύ οι μισθοί. Έχουμε μια μεσοσταθμική αύξηση 20-30% σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά, κυρίως, έχει αλλάξει ολόκληρο το εργασιακό καθεστώς. Πλέον μπορείς να έχεις ιδιωτικό ιατρείο, υπάρχουν απογευματινά χειρουργεία, απογευματινά ιατρεία στο νοσοκομείο, τα οποία μπορούν να αυξήσουν την αμοιβή. Και αυτό είναι μια πολύ σημαντική αλλαγή και το βλέπουμε και στις προκηρύξεις: φτάσαμε να έχουμε προκηρύξεις σε πολύ μεγάλα αστικά κέντρα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, και να μην έχουμε κανέναν υποψήφιο. Αντίθετα, αυτή τη στιγμή, έχουμε 30-40 υποψηφίους. Τρίτον, που δεν πρέπει να το παραβλέπουμε, είναι ότι έχει αλλάξει η χώρα. Είναι πολύ διαφορετικό να είσαι σε μια χώρα με μνημόνια, οικονομική κρίση και στενότητα, σε σχέση με αυτό που είναι η χώρα μας τώρα».

Στη συνέχεια, ο Μάριος Θεμιστοκλέους, μιλώντας για το πολιτικό του μέλλον, είπε: «Θα είμαι υποψήφιος στην Ανατολική Αττική. Είναι η περιοχή η οποία ζω, δραστηριοποιούμαι κοινωνικά τα τελευταία χρόνια. Δεν μπορούσα να φανταστώ ποτέ καριέρα στην πολιτική, γιατρός είμαι, ασκούσα κανονικά το επάγγελμα. Η πολιτική ήρθε στην πορεία και ήρθε στην πανδημία κατά κύριο λόγο. Εκεί είδα ότι μπορείς να προσφέρεις, μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα. Η πολιτική σού δίνει αυτό που δίνει και η ιατρική, σε έναν διαφορετικό βαθμό φυσικά, και γι’ αυτό θα είμαι υποψήφιος στην Ανατολική Αττική».

«Ως γιατρός, ως χειρουργός, παίρνεις την ικανοποίηση ότι έχεις προσφέρει, έχεις βοηθήσει τον ασθενή, τον συμπολίτη σου, που αυτό είναι κάτι πολύ ισχυρό, είναι η μαγεία του ιατρικού επαγγέλματος. Την ίδια ικανοποίηση σου δίνει και η πολιτική. Eίχα τη χαρά και την τιμή να μου αναθέσει ο πρωθυπουργός μεγάλα πρότζεκτ, τα οποία έφερα εις πέρας, έφεραν αποτέλεσμα και είμαι πολύ ευχαριστημένος».

Τέλος, για την Περιφέρεια Ανατολικής Αττικής και τον ανταγωνισμό που υπάρχει ανάμεσα στους υποψηφίους, υπογράμμισε: «Δεν θα το έβαζα στη φάση του ανταγωνισμού μαζί με τους άλλους συνυποψήφιους βουλευτές, είτε είναι από το κόμμα είτε όχι. Αυτό που πιστεύω ότι οφείλει καθένας ο οποίος είναι υποψήφιος να κάνει, είναι “ψηφίστε με εμένα γιατί έχω κάνει αυτά και θα κάνω αυτά”. Σε αυτή τη φάση μπορώ να πω ότι για την πορεία και το αποτέλεσμα που υπάρχει στην Υγεία, προσωπικά έχω κάνει πολλά πράγματα και με βάση αυτό θα ήθελα και να με κρίνουν οι πολίτες».