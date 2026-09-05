Με δημόσιους πόρους ύψους 160 εκατ. ευρώ από το Στρατηγικό Σχέδιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, η κυβέρνηση επιχειρεί να κινητοποιήσει συνολικές χρηματοδοτήσεις περίπου 365 εκατ. ευρώ για την ελληνική αγροδιατροφή, μέσω του νέου Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, γνωστοποίησε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), Μαργαρίτης Σχοινάς, εγκαινιάζοντας σήμερα το περίπτερο 15 του ΥΠΑΑΤ στην 90ή ΔΕΘ.

Στο επίκεντρο της εκδήλωσης με θέμα «Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας – Χρηματοδοτώντας το μέλλον της Ελληνικής Γεωργίας» βρέθηκε το νέο χρηματοδοτικό πλαίσιο για τον πρωτογενή τομέα και, κυρίως, η προσπάθεια να διευκολυνθεί η πρόσβαση παραγωγών και αγροτικών επιχειρήσεων σε κεφάλαια για επενδύσεις.

Όπως τόνισε ο κ. Σχοινάς, το πρώτο από τα τρία χρηματοδοτικά εργαλεία του Ταμείου περνά πλέον στη φάση εφαρμογής, ενώ η πρώτη πρόσκληση προς τις τράπεζες είναι ήδη ανοιχτή.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον κ.Σχοινά 80 εκατ. ευρώ δημόσιων πόρων, μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας Αγροδιατροφικού Τομέα, αναμένεται να κινητοποιήσουν 250 εκατ. ευρώ σε δάνεια προς τον αγροδιατροφικό τομέα.

«Δεν θέλω να βλέπω καλές επενδύσεις να μένουν στα χαρτιά επειδή δεν βρέθηκε ο τρόπος να χρηματοδοτηθούν», σημείωσε εμφατικά ο κ. Σχοινάς, υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι οι ευρωπαϊκοί πόροι να λειτουργήσουν ως μοχλός για την προσέλκυση πρόσθετης χρηματοδότησης και την υλοποίηση επενδύσεων. «Η επιδότηση βοηθά έναν παραγωγό. Η χρηματοδότηση πολλές φορές είναι αυτή που δίνει την ώθηση για κάτι μεγαλύτερο. Χρειαζόμαστε και τα δύο», σημείωσε.

Έμφαση στους νέους αγρότες

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στη χρηματοδότηση των νέων που επιλέγουν να εισέλθουν στον πρωτογενή τομέα. Όπως είπε, για πρώτη φορά δημιουργείται ξεχωριστό χρηματοδοτικό εργαλείο για τους νέους γεωργούς, με στόχο να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες πρόσβασης σε κεφάλαια που αντιμετωπίζουν όσοι ξεκινούν χωρίς σημαντική ίδια περιουσία ή επαρκείς εξασφαλίσεις.

«Επειδή θέλουμε τη νέα γενιά στην ελληνική γεωργία, τώρα της δίνουμε και τη δυνατότητα να ξεκινήσει», ανέφερε ο κ. Σχοινάς, εκφράζοντας την προσδοκία ότι το νέο εργαλείο θα αξιοποιηθεί από τους νέους του πρωτογενούς τομέα.

Αναγνωρίζοντας ότι η πρόσβαση στη χρηματοδότηση εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό πρόβλημα για παραγωγούς και επιχειρήσεις ο κ. Σχοινάς τόνισε:«Το χρήμα παραμένει ακριβό, οι απαιτήσεις για εξασφαλίσεις συχνά υψηλές και η πρόσβαση στη ρευστότητα δύσκολη» και συμπλήρωσε ότι τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά προς τις επιχορηγήσεις της ΚΑΠ. Σύμφωνα με τον ίδιο, το ζητούμενο είναι να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ώστε μια επενδυτική ιδέα να μπορεί να μετατραπεί σε πραγματική οικονομική δραστηριότητα.

«Να μην μένουν οι ιδέες στο ράφι»

Ο κ. Σχοινάς συνέδεσε τη χρηματοδότηση με τον εκσυγχρονισμό της ελληνικής γεωργίας και την ενίσχυση της εξωστρέφειας της αγροδιατροφής. Αναφερόμενος στις επισκέψεις του τους τελευταίους μήνες σε παραγωγικές μονάδες και αγροτικές επιχειρήσεις, σε Πέλλα, Σέρρες, Κιλκίς και άλλες περιοχές, υπογράμμισε ότι διαπιστώνει στην πράξη τις δυνατότητες του ελληνικού πρωτογενούς τομέα.

Όπως είπε, έχει συναντήσει επιχειρήσεις που επενδύουν σε σύγχρονες εγκαταστάσεις, αξιοποιούν την τεχνολογία, επιχειρούν να μειώσουν το κόστος παραγωγής, να βελτιώσουν τη διαχείριση νερού και ενέργειας, να αναβαθμίσουν την ποιότητα των προϊόντων τους και να ανοίξουν νέες αγορές.

«Η ελληνική γεωργία έχει ανθρώπους με ιδέες, έχει γνώση, έχει προϊόντα που μπορούν να σταθούν παντού και, κυρίως, έχει διάθεση για επένδυση και δημιουργία», επισήμανε και πρόσθεσε ότι η πολιτεία οφείλει να παρέχει τα εργαλεία ώστε αυτές οι δυνατότητες να μετατρέπονται σε επενδύσεις.

«Να χρησιμοποιούμε τους πόρους που έχουμε στη διάθεσή μας για να ανοίγουμε την πρόσβαση στη χρηματοδότηση σε περισσότερους ανθρώπους της παραγωγής και να δίνουμε τη δυνατότητα σε επενδύσεις που σήμερα δυσκολεύονται να βρουν κεφάλαια, να γίνουν πράξη. Για να το πω με δύο λέξεις: να μην μένουν οι ιδέες στο ράφι», τόνισε.

«Αλλάζουμε σελίδα και πάμε μπροστά»

Στην τοποθέτησή του, ο ίδιος έδωσε έμφαση στην ανάγκη αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου και ενίσχυσης της ελληνικής αγροδιατροφής. «Χθες το απόγευμα, εδώ στη Θεσσαλονίκη, συναντήθηκα με ανθρώπους του πρωτογενή τομέα. Και τους είπα ότι πλέον αλλάζουμε σελίδα και πάμε μπροστά», είπε, σημειώνοντας ότι δεν πρόκειται για σύνθημα, αλλά για μια κατεύθυνση που, όπως υπογράμμισε, προκύπτει από όσα έχει διαπιστώσει ο ίδιος στο πεδίο.

«Με τέτοιου είδους εργαλεία στη φαρέτρα μας είμαι σίγουρος ότι θα κάνουμε το επόμενο μεγάλο βήμα, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε», υπογράμμισε.

Ο κ. Σχοινάς μίλησε για μια «Ελλάδα της παραγωγής» που επενδύει, εκσυγχρονίζεται, αναζητά νέες αγορές και επιδιώκει να επεκτείνει την παρουσία της στο εξωτερικό.

«Αυτή την Ελλάδα θέλουμε να βοηθήσουμε να μεγαλώσει», υπογράμμισε, σημειώνοντας ότι ο πρωτογενής τομέας διαθέτει περισσότερες δυνατότητες από όσες συχνά αναγνωρίζει η ίδια η χώρα.

«Αυτό εννοώ όταν λέω ότι αλλάζουμε σελίδα. Να κοιτάξουμε περισσότερο μπροστά, να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητές μας και να διεκδικήσουμε τη θέση που μας αξίζει. Αυτό είναι το επόμενο βήμα. Και πιστεύω ότι μπορούμε να το κάνουμε», σημείωσε.

Τα τρία χρηματοδοτικά εργαλεία

Το νέο Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας περιλαμβάνει τρία διακριτά χρηματοδοτικά εργαλεία. Το πρώτο, το Ταμείο Εγγυοδοσίας Αγροδιατροφικού Τομέα, προβλέπει εγγύηση έως 70% του δανείου, επιδότηση επιτοκίου έως 4% για τέσσερα έτη και δυνατότητα χρηματοδότησης τόσο επενδύσεων όσο και κεφαλαίου κίνησης.

Μάλιστα, για πρώτη φορά παρέχεται δυνατότητα χρηματοδότησης κεφαλαίου κίνησης χωρίς να απαιτείται η υλοποίηση επένδυσης ή η ένταξη σε πρόγραμμα επιχορήγησης. Το δεύτερο εργαλείο, το Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας ΙΙ, αυξάνει το ανώτατο ύψος των δανείων από 25.000 σε 50.000 ευρώ, με το 50% του δανείου να παραμένει άτοκο και το υπόλοιπο 50% να συνοδεύεται από πλήρη επιδότηση επιτοκίου για τα δύο πρώτα έτη. Παράλληλα, η συμβουλευτική υποστήριξη αυξάνεται από 300 σε 800 ευρώ ανά σύμβαση, ενώ και εδώ προβλέπεται χρηματοδότηση επενδύσεων και κεφαλαίου κίνησης.

Το τρίτο εργαλείο αφορά ειδικά τους νέους γεωργούς και συνδυάζει δανειακή χρηματοδότηση, μη επιστρεπτέα στήριξη και συμβουλευτική υποστήριξη, με τη συνολική χρηματοδότηση και στήριξη να μπορεί να φτάσει έως τις 90.000 ευρώ. Προβλέπεται, επίσης, κατ’ εξαίρεση δυνατότητα χρηματοδότησης της αγοράς γεωργικής γης ακόμη και έως το 100% του ύψους του δανείου.

Συνολικά, τα τρία εργαλεία μπορούν να αξιοποιηθούν είτε αυτοτελώς είτε συμπληρωματικά με τις επενδυτικές παρεμβάσεις του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ, μεταξύ άλλων για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής σε Σχέδια Βελτίωσης ή επενδύσεις μεταποίησης, με στόχο βιώσιμα επενδυτικά σχέδια να μην αναστέλλονται λόγω έλλειψης ρευστότητας ή ίδιας συμμετοχής.

Α. Ζέρβα: Στόχος να μη μένουν βιώσιμες αγροτικές επενδύσεις στα χαρτιά

Την ανάγκη να μετατραπεί η δυσκολία πρόσβασης στη χρηματοδότηση σε ένα αποτελεσματικό πλαίσιο στήριξης των επενδύσεων στον αγροδιατροφικό τομέα, υπογράμμισε από την πλευρά της η γενική γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του ΥΠΑΑΤ, Αργυρώ Ζέρβα.

Όπως ανέφερε, ένα επενδυτικό σχέδιο μπορεί να είναι βιώσιμο και παραγωγικό, αλλά να μην υλοποιείται εξαιτίας της έλλειψης ρευστότητας, του υψηλού κόστους δανεισμού ή της αδυναμίας παροχής επαρκών εξασφαλίσεων. Την ίδια ώρα, όπως σημείωσε, ο αγροδιατροφικός τομέας χρειάζεται νέες επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό των παραγωγικών υποδομών, την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς του.

Η ίδια τόνισε ότι το ζητούμενο πλέον είναι η αποτελεσματική εφαρμογή των νέων χρηματοδοτικών δυνατοτήτων, με ένα πλαίσιο «απλό, λειτουργικό και κατανοητό», ώστε οι διαθέσιμοι πόροι να φτάσουν γρήγορα στους παραγωγούς και τις επιχειρήσεις που τους χρειάζονται. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη συνεργασία της πολιτείας με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και τα πιστωτικά ιδρύματα, επισημαίνοντας ότι οι τράπεζες καλούνται να αξιοποιήσουν ουσιαστικά τις δυνατότητες των νέων χρηματοδοτικών σχημάτων και να αξιολογούν τα επενδυτικά σχέδια με γνώση των πραγματικών συνθηκών της αγροτικής οικονομίας.

Όπως υπογράμμισε, η επιτυχία θα κριθεί από την ταχύτητα ενεργοποίησης, την απλότητα των διαδικασιών, τη συμμετοχή των τραπεζών και, κυρίως, από το κατά πόσο οι παραγωγοί και οι αγροδιατροφικές επιχειρήσεις θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν στην πράξη τη χρηματοδότηση, ώστε βιώσιμες επενδύσεις να μην παραμένουν στα χαρτιά λόγω έλλειψης ρευστότητας ή ίδιας συμμετοχής.