Στα θετικά νέα για το ποσοστό της ανεργίας, αλλά και στους δύο άξονες της κυβερνητικής πολιτικής αναφέρθηκε η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, μιλώντας από τη ΔΕΘ 2026 στο Newsbeast και τον Βίκτωρα Μοντζέλλι.

«Δικό μας μέλημα είναι με κάθε μας κίνηση, με κάθε μας ενέργεια να συμβάλλουμε ούτως ώστε να διευρύνεται το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Κινούμαστε λοιπόν σε δύο άξονες. Από τη μία μειώσεις φόρων, ασφαλιστικών εισφορών, επιβαρύνσεων και από την άλλη αύξηση μισθών και συντάξεων», τόνισε.

Σύμφωνα με την κ. Κεραμέως, το βράδυ στην ομιλία του στο Βελλίδειο, ο πρωθυπουργός «θα αναφερθεί εκτενώς σε πρωτοβουλίες για περαιτέρω διεύρυνση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, είτε μιλάμε για εργαζόμενους είτε μιλάμε για συνταξιούχους».

Σχολιάζοντας τις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα από τη Θεσσαλονίκη επεσήμανε: «Μας υπενθύμισε με τον πλέον γλαφυρό τρόπο πού οδηγούν όλες αυτές οι ανέξοδες υποσχέσεις. Άρα λοιπόν εμείς κινούμαστε σε τελείως διαφορετική κατεύθυνση. Εμείς, όπως βλέπετε, εξαγγέλλουμε και υλοποιούμε και ερχόμαστε να λογοδοτήσουμε. Σήμερα λοιπόν από τον πρωθυπουργό θα ακούσετε και για όσα είχαμε πει ότι θα κάνουμε και κάναμε, αλλά και για το όραμά μας για την Ελλάδα στο 2030».

Ανεργία: «Έχουμε να υπάρξουμε στο 7,9% σε επίπεδο τριμήνου 18 χρόνια»

Ειδικότερα, ξεκινώντας τη συνέντευξή της με τα ποσοστά της ανεργίας, η υπουργός Εργασίας ανέφερε: «Χθες δημοσιοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ τα τελευταία στοιχεία ανεργίας του τριμήνου. Δεύτερο τρίμηνο 2026, η ανεργία υποχώρησε και άλλο. Είναι η πρώτη φορά που πέφτει κάτω από το 8% σε επίπεδο τριμήνου τα τελευταία 18 χρόνια. Είμαστε στο 7,9%. Έχουμε να υπάρξουμε στο 7,9 σε επίπεδο τριμήνου 18 χρόνια.

Αυτό βεβαίως είναι μόνο ένας δείκτης και πίσω από τον δείκτη είναι άνθρωποι. Όταν, λοιπόν, μιλάμε για μια υποχώρηση της ανεργίας κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες, που είναι αυτό που έχει συμβεί τα τελευταία επτά χρόνια στη χώρα -από το 2019 που ήμασταν στο 18% και τώρα που είμαστε κάτω από το 8%-, αυτό σημαίνει από πίσω ότι εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας, οι οποίοι δεν δούλευαν το 2019, σήμερα δουλεύουν.

Και για εμάς αυτή είναι η πεμπτουσία της κοινωνικής πολιτικής. Το πώς δηλαδή θα μπορείς να διασφαλίσεις μια δουλειά για τον κόσμο, να στέκεται στα πόδια του, να δημιουργήσει, να φροντίσει για τον ίδιο και την οικογένειά του».

Τι θα εξαγγείλει ο πρωθυπουργός

Σε ερώτηση για την ακρίβεια που ταλανίζει και πριονίζει το εισόδημα του Έλληνα πολίτη και αν το πακέτο παροχών που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός από το Βελλίδειο, σε συνδυασμό με τη μείωση της ανεργίας, «θα μπορέσουν να βοηθήσουν πραγματικά τα μεσαία και τα κατώτερα στρώματα της ελληνικής κοινωνίας», η κ. Κεραμέως απάντησε:

«Κατ’ αρχάς, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οι δυσκολίες είναι πάρα πολλές. Υπάρχουν πολλές δυσκολίες στην καθημερινότητα και το δικό μας μέλημα είναι με κάθε μας κίνηση, με κάθε μας ενέργεια να συμβάλλουμε ούτως ώστε να διευρύνεται το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Κινούμαστε λοιπόν σε δύο άξονες. Από τη μία μειώσεις φόρων, ασφαλιστικών εισφορών, επιβαρύνσεων και από την άλλη αύξηση μισθών και συντάξεων.

Άρα λοιπόν, για να απαντήσω στην ερώτησή σας, φυσικά και το απόγευμα, το βράδυ ο πρωθυπουργός θα αναφερθεί εκτενώς σε πρωτοβουλίες για περαιτέρω διεύρυνση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, είτε μιλάμε για εργαζόμενους είτε μιλάμε για συνταξιούχους. Άρα θα ακούσουμε από εκεί σίγουρα.

Και να σας πω ότι βεβαίως, ενώ μιλήσαμε πριν για τους ποσοτικούς δείκτες της αγοράς εργασίας, δηλαδή πόσοι περισσότεροι δουλεύουν στην αγορά εργασίας, έχουμε σημαντική βελτίωση και στους ποιοτικούς δείκτες.

Όταν λέω ποιοτικούς δείκτες, για παράδειγμα, αναφέρομαι στο γεγονός ότι έχουμε πολλούς περισσότερους πολίτες που δουλεύουν σε πλήρη απασχόληση. Παλαιότερα είχαμε 69% της απασχόλησης να είναι πλήρης. Το 69 έχει γίνει 79. Άρα σχεδόν οχτώ στους δέκα Έλληνες που εργάζονται, εργάζονται σε δουλειές πλήρους απασχόλησης και ταυτόχρονα έχουμε μια αύξηση μισθών. Θέλουμε και άλλο προφανώς. Ο κατώτατος μισθός βρίσκεται ήδη στα 920 ευρώ και το βράδυ θα ακούσετε και περισσότερα σχετικά με τον κατώτατο μισθό, αλλά και ο μέσος μισθός, θυμίζω ότι η εξαγγελία του πρωθυπουργού ήταν ότι το 2027 θα ξεπεράσουμε τα 1.500 ευρώ και αυτό συνέβη έναν χρόνο πιο νωρίς.

Έχουμε ήδη ξεπεράσει το 2026 τα 1.500 ευρώ, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αυτό αποτελεί μια πανάκεια. Ο δρόμος είναι μακρύς. Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, προκειμένου ακριβώς κάθε μέρα να βελτιώνεται κατά κατιτί η καθημερινότητα των πολιτών. Αυτή είναι προσπάθεια που καταβάλλουμε».

«Εξαγγέλλουμε, υλοποιούμε και ερχόμαστε να λογοδοτήσουμε»

Σχολιάζοντας τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας είπε: «Έναν αριθμό θα σας πω. 13 δισ. ευρώ. Ξέρετε, έχει υποφέρει πάρα πολύ η χώρα και οι πολίτες όλοι την περίοδο διακυβέρνησης, τα 4,5 χρόνια της διακυβέρνησης του κυρίου Τσίπρα. Και νομίζω ότι μας υπενθύμισε με τον πλέον γλαφυρό τρόπο πού οδηγούν όλες αυτές οι ανέξοδες υποσχέσεις.

Άρα λοιπόν εμείς κινούμαστε σε τελείως διαφορετική κατεύθυνση. Εμείς, όπως βλέπετε, εξαγγέλλουμε και υλοποιούμε και ερχόμαστε να λογοδοτήσουμε.

Σήμερα λοιπόν από τον πρωθυπουργό θα ακούσετε και για όσα είχαμε πει ότι θα κάνουμε και κάναμε, αλλά και για το όραμά μας για την Ελλάδα στο 2030».