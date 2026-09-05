Στο περίπτερο του Newsbeast στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, βρέθηκε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, ο οποίος μίλησε με τον δημοσιογράφο, Σάββα Γουλόπουλο -μεταξύ άλλων- για την κλιματική κρίση, την Πολιτική Προστασία, αλλά και τον στόχο του υφυπουργού που είναι η ταχύτητα της νέας κρατικής αρωγής προς τους πολίτες που επλήγησαν από τις φωτιές φέτος το καλοκαίρι.

Για τις πρώτες πληρωμές σε 49 πυρόπληκτους στο Πόρτο Γερμενό, οι οποίες έγιναν μέσα σε λίγες εβδομάδες, καθώς και για το αν αυτό αποτελεί ένα ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα για το μέλλον, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας είπε: «Στο προσεχές μέλλον, γιατί είχαμε ένα νομοσχέδιο το οποίο ψηφίσαμε, όταν θα εφαρμοστούν όλα τα άρθρα αυτού του νομοσχεδίου και θα είναι έτοιμες οι ψηφιακές πλατφόρμες, η πληρωμή των οικονομικών ενισχύσεων θα είναι σε χρόνο πολύ πιο γρήγορο και πολύ πιο σύντομο, ακόμα και από τις 10 μέρες. Σε ό,τι έχει να κάνει, όμως, με την υπάρχουσα λειτουργία, αυτό το οποίο δεσμευτήκαμε απέναντι στους πολίτες το κάναμε πράξη. Σε λιγότερο από 10 μέρες, από τη στιγμή που μας έστειλε το αίτημα ο δήμος και το οποίο αίτημα ήταν άρτιο και ολοκληρωμένο, στείλαμε τα χρήματα. Στόχος μας είναι μέσα σε τέσσερις μέρες να στέλνουμε τα χρήματα απευθείας στον πολίτη. Με το νέο σύστημα το οποίο θα θέσουμε σε εφαρμογή, ο πολίτης με μία ηλεκτρονική αίτηση και χωρίς να χρειάζεται να προσκομίσει κανένα επιπλέον έγγραφο ή δικαιολογητικό, μέσα από διαδικασίες διαλειτουργικότητας τις οποίες θα έχουμε, θα μπορούμε να αποστέλλουμε τα χρήματα τα οποία είναι για να καλύψει τις προσωπικές του ανάγκες».

Σε επόμενη ερώτηση του δημοσιογράφου σχετικά με το συνολικό σχέδιο των 23 δισ. ευρώ για την επόμενη τετραετία, που έχει εξαγγείλει ο πρωθυπουργός, και τα κονδύλια που προβλέπονται για την Πολιτική Προστασία και την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας αναφέρθηκε στο πλαίσιο που προβλέπεται για το υπουργείο του.

«Η ισχυρή βούληση της κυβέρνησης δεν έχει μειωθεί, δεν έχει πέσει σε σχέση με το 2019, θέτοντας σε πολύ μεγάλη προτεραιότητα τα ζητήματα της κλιματικής θέσης και της πολιτικής προστασίας. Γι’ αυτό τον λόγο δημιουργήθηκε ένα υπουργείο, το οποίο δεν έγινε για επικοινωνιακούς λόγους, αλλά έχει αποκτήσει και μία διοικητική δομή. Γι’ αυτόν τον λόγο δημιουργήθηκε το πρόγραμμα “ΑΙΓΙΣ”, το οποίο ξεπερνάει σε κονδύλια τα 2 δισ. ευρώ για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε με ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει, από πλευράς τεχνολογίας σε μέσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία: για να την ενισχύσουμε σε εναέρια μέσα, για να την ενισχύσουμε σε οχήματα, για να την ενισχύσουμε σε μέσα ατομικής προστασίας των ίδιων των πυροσβεστών, ώστε να κάνουν τη δουλειά τους με ακόμα μεγαλύτερη ασφάλεια και να την ενισχύσουμε σε προσωπικό και σε νέες τεχνολογίες. Αυτή είναι η εντολή την οποία έχουμε από τον πρωθυπουργό. Ο πρωθυπουργός, όπως γνωρίζετε, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει θέσει σε πολύ υψηλή προτεραιότητα τα ζητήματα της κλιματικής κρίσης και της πολιτικής προστασίας και αυτή την εντολή εφαρμόζουμε».

Στη συνέχεια, για το πόσο κοστίζει συνολικά η νέα κρατική αρωγή στον προϋπολογισμό του 2027, ο Κώστας Κατσαφάδος σημείωσε: «Δεν υπάρχει ταβάνι, γιατί ο προϋπολογισμός γύρω από τα χρήματα τα οποία χρειάζονται για τα έργα της κρατικής αρωγής έχουν να κάνουν με τα γεγονότα τα οποία διαδραματίζονται στην ελληνική επικράτεια. Άρα, ανάλογα με τα φαινόμενα τα οποία θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε και να διαχειριστούμε, έτσι καθορίζονται και τα χρήματα τα οποία είναι να δοθούν. Υπάρχουν, όμως, συγκεκριμένες πλέον διαδικασίες. Φανταστείτε, σε ό,τι έχει να κάνει για την αποκατάσταση των κριτηρίων αυτή εδώ η χώρα λειτουργούσε με έναν νόμο του 1979, με αφορμή τον σεισμό του 1978 που είχε γίνει στη Θεσσαλονίκη. Ήρθαμε, λοιπόν, και έγινε νόμος του κράτους την εβδομάδα που μας πέρασε, ένα ουσιαστικά καινούργιο πλαίσιο κρατικής αρωγής σε ό,τι έχει να κάνει με την αποκατάσταση των κτιριακών υποδομών. Πλέον όλοι ξέρουμε με σαφήνεια τις διαδικασίες, τις δυνατότητες τις οποίες μπορούν να έχουνε για να μπορέσουν να αποκαταστήσουν, να επισκευάσουν ή να ανακατασκευάσουν τα κτίριά τους τα οποία έχουν υποστεί μία βλάβη μέσα από μία φυσική καταστροφή. Και όλα αυτά, όπως σας προείπα, γίνονται κάτω από μία λογική. Και η λογική η οποία διέπει πλέον το καινούργιο σύστημα είναι ψηφιοποίηση, διαφάνεια και ταχύτητα. Με αυτά τα τρία στοιχεία πορευτήκαμε, αυτή ήταν η πολιτική βούληση την οποία είχαμε: να δημιουργήσουμε ένα νέο πλαίσιο μέσα από αυτόν τον νόμο σε συνεργασία με τους υπηρεσιακούς παράγοντες, μεταφέροντάς μας όλες τις εμπειρίες τις οποίες είχαν από τις φυσικές καταστροφές που κλήθηκαν να διαχειριστούν και να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο τέτοιο το οποίο να είναι ικανοποιητικό».

Για την κριτική που δέχεται το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας από τον ΣΥΡΙΖΑ, σημείωσε: «Η χώρα μας μαζί με τους Γάλλους θα είναι οι δύο πρώτες χώρες που θα πάρουν τα καινούργια καναντέρ. Αλλά για να μπορέσουμε να τα πάρουμε τα καναντέρ τα οποία παράγονται στον Καναδά, θα έπρεπε να ξανανοίξει το εργοστάσιο με βάση τον αριθμό παραγγελιών που είχαν. Άρα, λοιπόν, η χώρα μας μαζί με τη Γαλλία θα είναι οι δύο πρώτες χώρες στον κόσμο που θα προμηθευτούν τα νέα αυτά αεροπλάνα τα οποία δίνουν περαιτέρω αυξημένες επιχειρησιακές δυνατότητες. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στην προσπάθεια για την άμεση και έγκαιρη οριοθέτηση μιας πυρκαγιάς ούτως ώστε να μην αποκτήσει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, αυτό το οποίο πλέον αποτελεί μία κοινή παραδοχή είναι ότι τα εναέρια μέσα λειτουργούν καταλυτικά».

Για τη φωτιά στη Σαλαμίνα, αλλά και περιοχές που έχουν περιορισμένη πρόσβαση, για το αν υπάρχει ειδικό σχέδιο Πολιτικής Προστασίας σε μέρη με περιορισμένη πρόσβαση, εξήγησε: «Υπήρχε (σ.σ. ειδικό σχέδιο) και γι’ αυτό εφαρμόστηκε. Δεν θα κουραστώ να λέω ότι από το 2019 και μετά η χώρα μας έχει δύο πολύ σημαντικές κατακτήσεις σε ό,τι έχει να κάνει με τη μάχη απέναντι στην κλιματική κρίση. Την πρώτη σας την προείπα, και είναι η ενιαία διαδικασία, ο ολιστικός τρόπος αντιμετώπισης των προβλημάτων που φέρνει η κλιματική κρίση, ξεκινώντας από την πρόληψη και φτάνοντας στην αποκατάσταση. Το δεύτερο μεγάλο κεκτημένο είναι αυτό το πλαίσιο συνεργασίας το οποίο υπάρχει ανάμεσα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, στο πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, σε όλα τα σώματα ασφαλείας, στις ένοπλες δυνάμεις όπου χρειαστεί, στο επιστημονικό προσωπικό της χώρας όπου μελετώντας τα μετεωρολογικά δεδομένα μάς κατευθύνουν και μας οδηγούν επιχειρησιακά πώς πρέπει να λειτουργήσουμε και, φυσικά, στους εθελοντές μας. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Έχουμε δώσει ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τις απομακρύνσεις των πολιτών από επικίνδυνες περιοχές. Βλέπετε ότι όλες αυτές οι διαδικασίες γίνονται με πάρα πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, κάτι το οποίο δεν το είχαμε το παρελθόν. Σημαντικό εργαλείο σε αυτή την προσπάθεια είναι και το 112 που, δυστυχώς, κάποιοι έχουν φτάσει στο σημείο μέχρι και να το λοιδορήσουν».

«Όταν πηγαίνουν τα σκάφη του Λιμενικού και κάνουν τις απομακρύνσεις, τι είναι; Όταν πηγαίνουν τα πλωτά μέσα της πυροσβεστικής υπηρεσίας και κάνουν τις απομακρύνσεις, τι είναι; Και όταν η αστυνομία λειτουργεί με σαφές σχέδιο και γνωρίζουν από την πρώτη στιγμή ποιοι είναι οι οδοί διαφυγής για να μετακινήσουν τους πολίτες, τι είναι; Δεν θέλω να κάνω αναδρομή στο παρελθόν και να θυμίσω τραγικές καταστάσεις, οι οποίες οδήγησαν στο να χάσουμε εκατοντάδες ανθρώπους. Δεν είναι στον ρόλο μου και δεν με ενδιαφέρει να γυρίσω στο παρελθόν. Αυτό το οποίο, όμως, είναι απαραίτητο και πρέπει να κάνουμε είναι να διασφαλίσουμε ότι αυτά τα τραγικά γεγονότα δεν θα συμβούν ξανά στο μέλλον και με ασφάλεια ο κάθε Έλληνας πολίτης θα μπορέσει να απομακρυνθεί από μία περιοχή, η οποία εκείνη τη στιγμή πλήττεται από μία φυσική καταστροφή. Σας ξαναλέω, όμως, όλα αυτά τα συστήματα, όλο αυτό το πλαίσιο πάντοτε αναθεωρείται. Κάθε χρόνο προσπαθούμε να το ενισχύουμε και να το βελτιώνουμε. Σε αυτή τη φάση είμαστε και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε».

Για τους εποχικούς πυροσβέστες, αλλά και για τα περιστατικά εμπρησμού, ο Κώστας Κατσαφάδος σημείωσε: «Έχουν αυστηροποιηθεί οι ποινές. Φέτος έχουμε ξεπεράσει τις 410 συλλήψεις. Θυμάστε άλλη αντιπυρική περίοδο όπου να είχαμε τόσες πολλές συλλήψεις; Παλαιότερα δεν ξεπερνάγαν τις 10-15 συλλήψεις κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου. Πλέον, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στο κομμάτι αυτό. Έχουμε ενισχύσει τις ανακριτικές υπηρεσίες της Πυροσβεστικής, οι οποίες είναι φορτισμένες με αυτό το έργο. Γιατί τι θέλουμε να καταδείξουμε στον πολίτη; Ότι, είτε από αμέλεια είτε από δόλο, όταν θέτει σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή τη δική του, του γείτονά του, του συμπολίτη του, όταν θέτει σε κίνδυνο τις περιουσίες των συμπολιτών του και τη δική του, όταν κινδυνεύει να χαθεί το φυσικό περιβάλλον, έχει ευθύνη – είτε το κάνει από αμέλεια είτε το κάνει από δόλο. Από εκεί και πέρα, έχουν επιβληθεί σωρεία διοικητικών προστίμων τα οποία είναι ιδιαίτερα υψηλά έχει αυστηροποιηθεί κατά πολύ ο Ποινικός Κώδικας γύρω από τα ζητήματα εμπρησμού. Όλοι οι πολίτες, όπως βλέπετε, οδηγούνται στον εισαγγελέα και έπειτα θα υπάρχει μία τακτική δικάσιμος και η δικαιοσύνη θα αποφανθεί γύρω από την ποινή που θα επιβληθεί στον κάθε πολίτη. Σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι των εποχικών πυροσβεστών να ξέρετε ότι πέρυσι αυτή εδώ η κυβέρνηση από 6 μήνες τη θητεία την έκανε 8 μήνες στους εποχικούς. Προφανέστατα δεν αρκεί, αλλά είναι ένα δείγμα καλής θέλησης. Στόχος και σκοπός μας είναι μετά τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου, γιατί την ώρα της μάχης δεν υπάρχει χρόνος για να μπαίνουμε σε τέτοιες συζητήσεις, να ανοίξει ένας διάλογος με το σωματείο των εποχικών πυροσβεστών, οι οποίοι παίζουν καταλυτικό ρόλο σε ό,τι έχει να κάνει με την κατάσβεση των πυρκαγιών κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, ώστε να βρούμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο και γι’ αυτούς να αφομοιωθούν στο πυροσβεστικό σώμα αλλά και για την καλύτερη λειτουργία του πυροσβεστικού σώματος».