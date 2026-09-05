Καθοριστικό για την προστασία του φυσικού πλούτου της χώρας χαρακτήρισε τον ρόλο της Δασικής Υπηρεσίας ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, ο οποίος μαζί με τον αναπληρωτή γενικό διευθυντή του Γραφείου Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του υπουργείου Εξωτερικών της Ιαπωνίας, Σεϊτσίρο Ταγκούτσι, έκαναν τα εγκαίνια του Δασικού Περιπτέρου στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο κ. Παπασταύρου ο οποίος επισκέφθηκε τις προηγούμενες μέρες τη Βάλια Κάλντα, το Αρκουδόρεμα, το Άλσος Θεοδωρίδη στα Γρεβενά και τη Δαδιά είπε: «Είδαμε σε 175 σημεία να έχουν γίνει τα τελευταία τρία χρόνια πάνω από 350 φράγματα και να έχει δημιουργηθεί μια ομπρέλα προστασίας στην Αλεξανδρούπολη, στο Σουφλί και στους άλλους οικισμούς».

«Η δασική υπηρεσία επιτελεί έναν καθοριστικό ρόλο για την προστασία του φυσικού πλούτου της πατρίδας μας και γι’ αυτό η πολιτεία είναι αρωγός. Για πρώτη φορά μετά από 22 χρόνια υπάρχουν πάνω από 440 προσλήψεις, δεν αρκούν, χρειάζονται και άλλες», συμπλήρωσε.

Από την πλευρά του ο γενικός γραμματέας Δασών, Στάθης Σταθόπουλος, επεσήμανε ότι ολοκληρώθηκε το Antinero, το οποίο χαρακτήρισε ως το πιο εμβληματικό έργο πρόληψης που έχει γίνει τις τελευταίες τρεις δεκαετίες στην Ελλάδα. Όπως είπε, «η Θεσσαλονίκη είναι πλέον εξοπλισμένη με πάρα πολλές αντιπυρικές ζώνες, έχει διανοίξει νέους δασικούς δρόμους, έχει κάνει ένα εμβληματικό έργο στο Σέιχ Σου, έχει πλέον ένα νέο αναπτυσσόμενο δάσος με τη βοήθεια του ιδιωτικού τομέα στον Δήμο Παύλου Μελά, έχει το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, έχει δύο πολύ μεγάλες αναδασώσεις στα Βασιλικά, στον Δήμο Θέρμης». Ο ίδιος αναφέρθηκε και στο Πράσινο Ταμείο λέγοντας ότι θα πρωταγωνιστήσει στο επόμενο στοίχημα: τα προγράμματα για τα ορεινά υδρονομικά έργα που, όπως διευκρίνισε, «ξεκινούν προφανώς από τη Θεσσαλία αλλά δεν θα αφήσουν έξω ούτε τη Μακεδονία, ούτε την Αττική, ούτε την Πελοπόννησο».



Καλωσορίζοντας τους παρευρισκόμενους, η δασάρχης Θεσσαλονίκης, Φιλοθέη Μελά, σημείωσε ότι η υπηρεσία, μέσα από το δασικό περίπτερο, επιδιώκει να αναδείξει στο ευρύ κοινό το πολυσχιδές έργο της για τη διαχείριση του δασικού πλούτου. Για την Ιαπωνία, που είναι η τιμώμενη χώρα της φετινής 90ής ΔΕΘ, υπογράμμισε ότι η παρουσία της στα εγκαίνια του δασικού περιπτέρου αποκτά ξεχωριστό συμβολισμό, καθώς η χώρα συνδυάζει την τεχνολογική πρωτοπορία με τον βαθύ σεβασμό στο περιβάλλον. Η κ. Μελά αναφέρθηκε και στο ξύλινο δασικό περίπτερο που λειτουργεί από το 1985, ωστόσο λόγω της ανάπλασης της ΔΕΘ απειλείται με κατεδάφιση. Στο πλαίσιο αυτό γνωστοποίησε ότι το δασαρχείο κατέθεσε πρόταση προς το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη διατήρησή του εντός του σχεδίου της νέας ΔΕΘ.