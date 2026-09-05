Φόρμουλα, κεράσματα, ρομπότ και διάφορα αναμνηστικά είχε η περιήγηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στα περίπτερα της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, που άνοιξε σήμερα τις πύλες της.

Έδειξε επίσης ιδιαίτερο ενδιαφέρον για ένα ανθρωποειδές ρομπότ που εκτίθετο στην έκθεση ενώ συνομίλησε με φοιτητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ενημερώθηκε για τα όσα σχεδιάζουν και ετοιμάζουν για το επόμενο διάστημα.

Ο πρωθυπουργός συνομίλησε εντυπωσιασμένος με ένα ρομπότ.

Ωστόσο η επικοινωνία ήταν δυσκολη και κάποια στιγμή ακούγεται να λέει «Τι να κάνει με τόσο κόσμο ο καημένος;».