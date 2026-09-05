Έναν επικό διάλογο είχε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με τον πρόεδρο της ποδοσφαιρικής ομάδας «Απόλλων Καλαμαριάς», κατά την παρουσία του στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου.

Ο πρόεδρος της ιστορικής ομάδας έδωσε αρχικά μια φανέλα στον πρωθυπουργό, με τον ίδιο να του απαντά ότι είναι τα σωστά χρώματα της φανέλας που του δώρισαν με το όνομά του, καθώς είναι γνωστό ότι υποστηρίζει τον Ολυμπιακό.

«Όλος ο κόσμος λέει για το ποδαρικό σας, εμάς μας ανεβάσατε κατηγορία!», λέει ο πρόεδρος της ιστορικής ομάδας.

«Να ευοδώσει και η κατάρα λοιπόν», του απαντά χαριτολογώντας ο πρωθυπουργός.

«Βγήκαμε στη Super League 2 και θέλουμε πάλι την ευχή σας για να ξαναβγούμε και στην Super League 1», συνεχίζει ο πρόεδρος της ομάδας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κρατώντας μια ποδοσφαιρική μπάλα και με χαμόγελο, του απαντά: «Άντε και με το καλό! Πάντα επιτυχίες, να είστε καλά!».