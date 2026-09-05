Εντός του 2026 προγραμματίζεται η υπογραφή της σύμβασης για τον Προαστιακό Δυτικής Θεσσαλονίκης και τη σύνδεση του 6ου προβλήτα του ΟΛΠ, ώστε να ξεκινήσουν οι εργασίες, με ορίζοντα ολοκλήρωσης του έργου τους 36 μήνες, δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γ. Κώτσηρας.

«Σήμερα ολοκληρώνεται η διαδικασία της τεχνικής αξιολόγησης των δύο προσφορών που υποβλήθηκαν για τον Προαστιακό Δυτικής Θεσσαλονίκης και τη σύνδεση του 6ου προβλήτα του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης με το εθνικό δίκτυο» και πλέον «βρισκόμαστε προ των πυλών της ανάδειξης αναδόχου», δήλωσε ο κ. Κώτσηρας μιλώντας χθες στο 3ο Οικονομικό Συνέδριο της «Ημερησίας» στη Θεσσαλονίκη, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ένα «σημαντικό έργο για τη Θεσσαλονίκη, για την οικονομία της, την κοινωνία της, τους πολίτες και το εμπόριο».

Αναφερόμενος στον συνολικό σχεδιασμό και την υλοποίηση μεγάλων έργων υποδομών, ο αν. υπουργός υπογράμμισε ότι «έχει γίνει μια τεράστια προσπάθεια από το 2019 μέχρι και σήμερα, η οποία φαίνεται τώρα πόσο αποδίδει», καθώς «παραδίδονται έργα», προϊόν, όπως είπε, του σχεδιασμού και της μεθοδικότητας της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, ενώ «η ίδια λογική διέπει και τα έργα της επόμενης περιόδου» και «όσα σχεδιάζουμε σήμερα, θέλουμε να ολοκληρωθούν τα επόμενα χρόνια, προς όφελος των πολιτών, του γεωστρατηγικού ρόλου της πατρίδας μας και των επόμενων γενεών».

Ο αν. υπουργός μίλησε για τις παρεμβάσεις αναβάθμισης του σιδηροδρομικού δικτύου στη Βόρεια Ελλάδα, πέρα από την ολοκλήρωση των έργων στον βασικό άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη. Ειδικότερα, αναφέρθηκε στην αναβάθμιση της γραμμής Θεσσαλονίκη – Ειδομένη, στη γραμμή Μουριές – Προμαχώνας και Αλεξανδρούπολη – Ορμένιο, έργα που, όπως σημείωσε, ενισχύουν τις διασυνδέσεις της Βόρειας Ελλάδας με τα γειτονικά κράτη.

Περαιτέρω έκανε λόγο για σημαντική βελτίωση του συγκοινωνιακού περιβάλλοντος της Θεσσαλονίκης, υπογραμμίζοντας ότι η πόλη βρίσκεται στον πυρήνα των κυβερνητικών πρωτοβουλιών στον τομέα των μεταφορών. Ειδικότερα, αναφέρθηκε στην επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά καθώς και στην ανανέωση του στόλου των λεωφορείων τα τελευταία χρόνια, με πιο πρόσφατη την ένταξη 50 καινούργιων λεωφορείων στην κυκλοφορία στην πόλη, που, όπως είπε, έχουν ως αποτέλεσμα τη «βελτίωση της ποιότητας και του χρόνου των μετακινήσεων».

Ο κ. Κώτσηρας τόνισε ότι οι μεταφορές και το συγκοινωνιακό δίκτυο αποτελούν βασικό παράγοντα για την ποιότητα ζωής και ότι η κυβέρνηση επενδύει συστηματικά στον τομέα αυτό τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στην Αθήνα. Αναφέρθηκε, τέλος, στα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία που δημιουργούν πρόσθετες δυνατότητες για την ενίσχυση των μεταφορών, με ιδιαίτερη έμφαση στο Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, το οποίο, όπως επισήμανε, θα αξιοποιηθεί για την περαιτέρω ενίσχυση του στόλου των λεωφορείων, αλλά και για στοχευμένες παρεμβάσεις προς όφελος ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων και των πολιτών στην ελληνική περιφέρεια.