Εκδήλωση με θέμα «Πρόοδος για τη χώρα, Προοπτική για όλους» πραγματοποίησε το βράδυ της Παρασκευής (4/9), στο Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Μία ημέρα πριν από τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού από το βήμα της ΔΕΘ, ο κ. Πιερρακάκης παρουσίασε, μέσα από στοιχεία, πίνακες και γραφήματα, την πραγματική εικόνα της ελληνικής οικονομίας, την πρόοδο που έχει συντελεστεί, αλλά και τις προκλήσεις που παραμένουν. Παράλληλα, ανέδειξε τα δεδομένα πάνω στα οποία στηρίζονται οι αποφάσεις οικονομικής πολιτικής και τα οποία διαμορφώνουν τις δυνατότητες για τα επόμενα βήματα.

Στο επίκεντρο της εκδήλωσης βρέθηκε η σύνδεση των οικονομικών μεγεθών με την καθημερινότητα των πολιτών. Ο Κυριάκος Πιερρακάκης εξήγησε με συγκεκριμένα παραδείγματα πώς οι δημοσιονομικές επιδόσεις, η ανάπτυξη, οι επενδύσεις και οι μεταρρυθμίσεις μεταφράζονται σε πραγματικές παρεμβάσεις για την οικονομία και την κοινωνία.

Παρουσιάζοντας τα βασικά οικονομικά δεδομένα που παρακολουθεί καθημερινά το οικονομικό επιτελείο, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανέφερε, μεταξύ άλλων, τα εξής:

«Κυρίες και κύριοι,

Φίλες και φίλοι,

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε.

Αυτό το οποίο είδαμε τώρα ήταν πέντε ιστορίες. Οι ιστορίες αυτές θα μπορούσαν να είναι πενήντα, θα μπορούσαν να είναι εκατοντάδες, γιατί πρακτικά πίσω από κάθε πολιτική και κάθε αλλαγή που κάνει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη από το 2019 μέχρι και σήμερα, υπάρχει ένας άνθρωπος.

Υπάρχει μία οικογένεια, υπάρχει μία δυσκολία, υπάρχει βασικά ένα πρόβλημα που ζητά λύση, όπως αυτά τα οποία είδαμε. Και αυτή είναι για τον Πρωθυπουργό, είναι για την κυβέρνηση, είναι για όλους εμάς, η ουσία της πολιτικής. Να μπορεί κανείς να βάζει τον πολίτη στο επίκεντρο της εξίσωσης και ουσιαστικά να γράφουμε τις πολιτικές, να γράφουμε τις λύσεις μαζί με τους πολίτες, οι πολίτες να γράφουν την πολιτική μαζί μας.

Τα έχουμε λύσει όλα; Όχι. Ακούσαμε μάλιστα και σε αυτές τις ιστορίες κι άλλα και πρόσθετα αιτήματα. Προφανώς δεν έχουν λυθεί όλα.

Για αυτό και πρέπει να γίνουν περισσότερα, για αυτό και πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Να διορθώνουμε, να βελτιώνουμε, να αλλάζουμε, να λύνουμε. Για να μπορείς όμως να κάνεις περισσότερα, χρειάζεσαι και μία οικονομία η οποία να μπορεί περισσότερο.

Μία οικονομία, δηλαδή, η οποία

να αναπτύσσεται,

να σου δίνει τη δυνατότητα να μειώνεις τους φόρους,

να αυξάνεις εισοδήματα,

να στηρίζεις την οικογένεια,

να μπορείς να επενδύεις,

να βελτιώνεις τη γενική οικονομική εξίσωση,

να στηρίζεις την Υγεία,

να στηρίζεις την Παιδεία.

Η αλήθεια είναι ότι σήμερα η ελληνική οικονομία είναι πραγματικά πολύ πιο ισχυρή από ό,τι ήταν λίγα μόλις χρόνια πριν. Θα δούμε εδώ τα στοιχεία τα οποία παρακολουθούμε καθημερινά στο Υπουργείο Οικονομικών, θα δούμε τα έσοδα και τις δαπάνες, θα δούμε τις συναλλαγές, θα δούμε το δημόσιο και το ιδιωτικό χρέος σε μία σειρά από slides τα οποία θέλουμε να σας παρουσιάσουμε, το πόσες επιχειρήσεις ανοίγουν, το πόσες επιχειρήσεις κλείνουν.

Χοντρικά θα δούμε τον πραγματικό σφυγμό της ελληνικής οικονομίας, όπως αυτή κινείται όχι κάθε μέρα αλλά κάθε λεπτό. Και σήμερα μπορούμε ουσιαστικά να παρακολουθούμε ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτής της κίνησης. Εγώ θα πω σχεδόν σε πραγματικό χρόνο. Είναι μια πολύ μεγάλη αλλαγή αυτή και θα σας μεταφέρουμε στο Υπουργείο Οικονομικών, στο τι βλέπουμε εμείς καθημερινά.

Πριν όμως ξεκινήσουμε, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους των υπηρεσιών μας, πολλοί είστε εδώ σε αυτές τις σειρές, στους ανθρώπους πίσω από αυτά τα δεδομένα, που καθημερινά τα συγκεντρώνουν, που καθημερινά τα ελέγχουν, τα παρακολουθούν με ακρίβεια και συνέπεια. Δεν αρκούν πάντα τα ψηφιακά συστήματα, μπορεί να παίζουν μεγάλο ρόλο, αλλά κάποιος βρίσκεται πίσω από αυτά τα συστήματα.

Στο τέλος της μέρας, το κριτήριο είναι πάρα πολύ απλό. Για να μπορέσεις να πάρεις τη σωστή απόφαση, πρέπει πρώτα να ξέρεις τι είναι αυτό που πραγματικά συμβαίνει στο πεδίο. Σε μία φράση: πρέπει να μπορείς να κυβερνάς με δεδομένα.

Σήμερα, κυρίες και κύριοι, μεταφέροντάς σας στην εικόνα που έχουμε εμείς στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, θα μιλήσουμε με αριθμούς που μας βοηθούν να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε, πόσο δρόμο έχουμε διανύσει και κυρίως τι είναι αυτό που θα κάνουμε από εδώ και πέρα, από εδώ και στο εξής. Γιατί η πρόοδος που θα δείτε σήμερα να αποτυπώνεται είναι αυτή η οποία μας επιτρέπει να κάνουμε το επόμενο βήμα. Το βήμα που θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και το οποίο θα περιγράφει όλη την πορεία της χώρας μας μέχρι το 2030.

Κλείνω όμως με μία σκέψη πριν πάμε στην αμιγή παρουσίαση. Οι αριθμοί που θα δείτε να πέφτουν πίσω μου είναι το μέσο. Ο προορισμός είναι οι άνθρωποι που μόλις είδαμε μπροστά μας.

Και αυτοί είναι, εν τέλει, που κάνουν όλη τη διαφορά και αυτούς είναι, εν τέλει, που όλα αυτά τα οποία θα δείτε αφορούν.

Φορολογικές εισπράξεις

Πόσες είναι από την 1η Ιανουαρίου του έτους μέχρι τις 31 Αυγούστου. Κρατήστε ότι είναι στο σύνολο 33,37 δισεκατομμύρια ευρώ. Όμως, το πιο ενδιαφέρον είναι ότι σχεδόν όλες οι πληρωμές πλέον, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, γίνονται μέσω τραπεζών, 29 δισεκατομμύρια ευρώ.

Δείτε πόσο λίγες είναι οι πληρωμές σε ΔΟΥ. Μόλις 870 εκατομμύρια ευρώ, ο παλιός τρόπος δηλαδή με τον οποίο παραδοσιακά πληρώναμε.

Και δείτε πώς το IRIS έχει πλέον περάσει τις κάρτες. Που είναι μια πρωτοβουλία την οποία στηρίζουμε, ενδυναμώνουμε και στην οποία πιστεύουμε βαθιά.

Αυτή είναι η εικόνα όπως την είχαμε στο τέλος του μήνα. Τώρα επειδή ο κ. Πετραλιάς αγωνιά θα είναι πολύ καλύτερη προς το τέλος του έτους με δεδομένα και όσα θα πει ο Πρωθυπουργός. Αλλά είναι μόνο τα φορολογικά έσοδα αυτά τα οποία κοιτάμε; Όχι.

Φορολογικά έσοδα- Μια ημέρα στα τελωνεία

Στην ΑΑΔΕ ένα από τα πράγματα τα οποία μας ενδιαφέρει πάρα πολύ σε συνεργασία με τον διοικητή της, τον κ. Πιτσιλή, είναι πώς είναι μια ημέρα στα τελωνεία. Κρατήστε βέβαια ότι συνολικά στα τελωνεία οι δηλώσεις οι οποίες γίνονται, οι δηλώσεις, οι συναλλαγές είναι πάνω από ένα εκατομμύριο και μιλάμε για πάνω από 85,1 δισ. σε αξία αγαθών. Στο σύνολό τους είναι πάρα πολλές σε εισαγωγές, σε εξαγωγές, σε δηλώσεις του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης. Η συνολική αξία των αγαθών πλέον όπως περνάει από τα τελωνεία είναι πάρα πολύ μεγάλη και τα τελωνεία γιατί μας ενδιαφέρουν;

Πέρυσι έγινε μια ολόκληρη συζήτηση περί δασμών σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι δασμοί έχουν να κάνουν με τα τελωνεία και ένα μέρος των δασμών μένει σε εμάς, τα 3/4 πηγαίνουν στον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό και σίγουρα είναι κάτι στο οποίο έχουμε κάνει μια σειρά από αλλαγές, έχουμε ενσωματώσει έναν νέο κώδικα γιατί ο προηγούμενος ήταν απαρχαιωμένος, η ψηφιοποίηση που γίνεται και που θα γίνει εδώ είναι ακόμα μεγαλύτερη το επόμενο διάστημα και υπάρχει μια πολύ μεγάλη αξία που τα τελωνεία αντανακλούν σε σχέση με τη συνολικότερη κίνηση της οικονομίας και με το πώς αυτή μας ενδιαφέρει.

Η ακίνητη περιουσία της Ελλάδας σε αριθμούς

Άλλο ένα θέμα που αφορά και ενδιαφέρει πολλούς είναι η ακίνητη περιουσία της Ελλάδας.

Πόση είναι, ποια είναι. Πόσοι πληρώνουν ΕΝΦΙΑ; Πόσοι δηλώνουν ΕΝΦΙΑ. 7,15 εκατομμύρια φορολογούμενοι φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα φυσικά πρόσωπα προφανώς είναι πολύ περισσότερα, σε 34,8 εκατομμύρια δικαιώματα επί των ακινήτων, 2,3 δισ. ευρώ ΕΝΦΙΑ ετησίως, το έχουμε μειώσει πάρα πολύ.

Θυμίζω ότι με βάση τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στην περσινή ΔΕΘ, αυτό θα μειωθεί περαιτέρω, γιατί έχει μειωθεί κατά 50% σε οικισμούς κάτω των 1.500 κατοίκων, εκ των πραγμάτων την επόμενη χρονιά αυτό θα έρθει και θα γίνει 100%. Αλλά αν μου λέγατε τι κρατάω εγώ από εδώ, κρατάω αυτό. Πόση είναι η συνολική αντικειμενική αξία της φορολογητέας ακίνητης περιουσίας μέσα από τις φορολογικές δηλώσεις. Δείτε το νούμερο. Είναι 782,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε αντικειμενική αξία, όπως αυτή αποτυπώνεται στις φορολογικές δηλώσεις. Και να πω ότι η πολιτική μας εξ αρχής, μια πολιτική η οποία δικαιώνεται, ήταν σε σχέση με τον ΕΝΦΙΑ αυτό το ποσό να το μειώνουμε από την πρώτη ημέρα διακυβέρνησης.

Ακούσατε και τις περσινές ανακοινώσεις που στοχεύοντας στην ελληνική περιφέρεια, σε ένα ευρύτερο πλαίσιο πολιτικής που είχε να κάνει με το δημογραφικό, όχι μόνο νέοι, όχι μόνο πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, όχι μόνο αλλαγή στη φορολογία ανάλογα με το κάθε παιδί, αλλά αλλαγή στη φορολογία ανάλογα και με τον τόπο. Και αυτή η πολιτική έρχεται να δικαιωθεί.

Η οικονομία ψηφιοποιήθηκε

Τώρα, μοιραία θα αναφερθώ στην ψηφιοποίηση και τι έχει γίνει μέσα σε πέντε χρόνια. Ξέρουμε τις αλλαγές που συνέβησαν στην Ελλάδα του “gov.gr”, αλλά εγώ θέλω λίγο να δείτε την Ελλάδα του MyData. Τα παραστατικά το 2021 ήταν 290 εκατομμύρια συνολικά. Το 2026 ήταν 2,2 δισ. ευρώ. Δείτε πόση είναι η διαφορά στα παραστατικά. 7,6 φορές πάνω σε μια πενταετία.

Αλλά η αξία που δηλώθηκε (το νούμερο είναι αληθινό) στα παραστατικά του 2026, το 2026 δεν έχει τελειώσει. Μέχρι τέλος Αυγούστου. Πάνω από 1 τρις.

Συνολικά η οικονομία ψηφιοποιείται. Έχουμε έξι φορές μεγαλύτερη αξία συναλλαγών. Και αυτό έρχεται να δείξει το πώς πραγματικά η οικονομία της χώρας τίθεται σε κίνηση. Και η ψηφιοποίηση, προφανώς, παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο.

Δυναμική άνοδος επιχειρηματικότητας

Τα προηγούμενα είναι δεδομένα του MyData. Αυτά είναι δεδομένα του Γ.Ε.ΜΗ. Η άνοδος της επιχειρηματικότητας στη χώρα μας μέσα από το Γ.Ε.ΜΗ. Ζήτησα από τους συνεργάτες μου να πάρουμε μια φωτογραφία της στιγμής. Επελέγη τυχαία το 2018. Και το 2018 την ίδια ημέρα.

Τι έγινε στις 28/8 του 2026, τι έγινε στις 28/8 του 2018.

Στις 28/8 του ‘18 άνοιξαν εκείνη την ημέρα 68 επιχειρήσεις, έκλεισαν 80, μείον 12. Το ετήσιο ισοζύγιο, βέβαια, ήταν θετικό: συν 9.668, αλλά δείτε τη σύγκριση με φέτος. Γιατί φέτος άνοιξαν 40.338 επιχειρήσεις, έκλεισαν 14.693, το ισοζύγιο είναι συν 25.645. Και όλα αυτά, επαναλαμβάνω, πλέον είναι στοιχεία τα οποία μπορούμε να βλέπουμε, μπορούμε να τα μελετάμε, μπορούμε να τα αξιολογούμε, να τα κρίνουμε σε εντελώς πραγματικό χρόνο. Η ψηφιοποίηση των στοιχείων μάς δίνει τη δυνατότητα να έχουμε «παλμογράφο» στην οικονομία.

Και εκ των πραγμάτων ισχύει ο κανόνας: Ό,τι δεν μπορώ να μετρήσω, δεν μπορώ να το μεταρρυθμίσω. Αυτό έπαιξε τεράστιο ρόλο – το συνολικό ψηφιακό σύστημα – για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τα πλεονάσματα και τη συνολική πορεία της οικονομίας.

Οι δημόσιες επενδύσεις τριπλασιάστηκαν

Για τις δημόσιες επενδύσεις, αγαπητέ Νίκο (Παπαθανάση), νομίζω τα έχεις πει και εσύ πάρα πολλές φορές, έχουν τριπλασιαστεί συνολικά. Κάντε τη σύγκριση ‘19 με ‘26.

5,6 δισ. οι συνολικές δημόσιες επενδύσεις, 16,7 δισ., επί τρία, με εθνικό σκέλος, συγχρηματοδοτούμενο σκέλος, Ταμείο Ανάκαμψης. Και όλα αυτά, επειδή πολλοί συζητούν «μετά το Ταμείο Ανάκαμψης τι;». Έχουμε και ευρωπαϊκά κονδύλια τα οποία έρχονται μετά το Ταμείο Ανάκαμψης. Και έχουμε τη μεγαλύτερη επένδυση που έχει γίνει ποτέ στις δημόσιες επενδύσεις. Όλα αυτά θα έρθουν να σωρευτούν, προφανώς, μαζί με μια συνολικότερη αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε και τις ιδιωτικές επενδύσεις.

Και βέβαια αγωνίστηκαν κάποιοι, ειδικά η ομάδα του Νίκου (Παπαθανάση), μέσα στο καλοκαίρι για να μπορέσουν να γίνουν πληρωμές. Και οι πληρωμές που είχαν γίνει μέχρι τις 28 Αυγούστου, φέτος, μια χρονιά λιγότερο δηλαδή, μέχρι το τέλος Αυγούστου, 8,8 δισ. ευρώ έπεσαν ήδη στην οικονομία. Και αυτό, νομίζω, δείχνει πώς μπορούμε πραγματικά να έχουμε κάτοψη, αντίληψη για το τι συμβαίνει, για να μπορούμε να το κινούμε.

Το Δημόσιο βλέπει κάθε τιμολόγιο

Έως τις 28 Αυγούστου του 2026 είχαμε 265.000 τιμολόγια. Η αντανάκλαση της αξίας τους ήταν 22,6 δισ. ευρώ.

Πήραμε πάλι μια φωτογραφία της ημέρας. Μέσα σε μια ημέρα, 15.000 τιμολόγια με αξία 146,1 δισ. ευρώ. Όμως, εδώ επιτρέψτε μου να πω ότι το πρόβλημα είναι πραγματικό.

Βλέπω πολλές φορές τα πρωτοσέλιδα, τα βλέπουν οι συνεργάτες μου, τα συζητάμε οι συνάδελφοι εδώ μεταξύ μας. Υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές με το Δημόσιο και καθυστερούμε. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να λύσουμε, γιατί πραγματικά αυτά είναι χρήματα τα οποία αποστερούνται από την οικονομία.

Σε κάποιες περιπτώσεις, όταν το συζητάμε, γιατί δεν είναι θέμα ενός Υπουργείου, αφορά κάθε δημόσια δομή αυτό. Όταν μιλάμε με τις δομές οι οποίες έχουν καθυστερήσει να κάνουν πληρωμές, πολλές από τις απαντήσεις που ακούμε είναι σωστές. Καθυστερεί η τάδε διαδικασία, η δείνα διαδικασία. Πολλές, όμως, πρέπει να επιταχυνθούν ακόμη περισσότερο και γίνεται να επιταχυνθούν ακόμη περισσότερο.

Οπότε, αν υπάρχει μια διάσταση είδησης εδώ, είχαμε πει ότι θα φτιάξουμε μια πλατφόρμα. Λοιπόν, η πλατφόρμα αυτή θα είναι έτοιμη μέχρι το τέλος της χρονιάς, θα ονομαστεί «Συνέπεια» και θα δίνει πλήρη ορατότητα σε κάθε έναν που θα θέλει να την προσπελάσει, σε σχέση με το ποια τιμολόγια του Δημοσίου έχουν εξοφληθεί και ποια όχι και ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι χρωστάνε και με ποιον τρόπο και σε τι ποσά. Η πλήρης ορατότητα και η πλήρης διαφάνεια εκτιμούμε ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ για να τρέξουμε όλοι μας ακόμη γρηγορότερα.

Αύξηση 155% στις επιτυχείς ρυθμίσεις του εξωδικαστικού

Τώρα, για εμάς ο εξωδικαστικός μηχανισμός είναι μια ιστορία επιτυχίας. Και επειδή είδαμε ιστορίες ανθρώπων στην αρχή, πίσω από κάθε ρύθμιση του εξωδικαστικού υπάρχουν πραγματικές ιστορίες ανθρώπων που πήραν, έλαβαν ένα χέρι βοήθειας από το κράτος. Ακούγαμε πολλούς να λένε ότι ο εξωδικαστικός δεν θα πετύχει.

Και ο εξωδικαστικός, αν δείτε τα στοιχεία, πόσες είναι οι ρυθμίσεις, είναι σαφές ότι έχει πετύχει. Και πού θα κλείσει, ως εκτίμηση η χρονιά σε σχέση με τις ρυθμίσεις; Εκτιμάται ότι θα κλείσει στις 23.838. Είναι μια αύξηση 155% στις επιτυχείς ρυθμίσεις του εξωδικαστικού.

Και βλέπετε πως κάθε νέα πολιτική και κάθε αλλαγή η οποία γίνεται, επειδή έχουμε και ζητήματα να συνηθίζουμε κάποια πράγματα, να τα αντιλαμβανόμαστε καλύτερα, να εξοικειωνόμαστε με αυτά, απαιτούν κάποιο χρόνο για να τα δούμε να πιάνουν. Ο εξωδικαστικός λειτουργεί. Και υπάρχει λόγος για τον οποίο λειτουργεί.

Εμείς θα πούμε ακόμα και τη λέξη “record”. Έχουμε μια ετήσια εξέλιξη επιτυχών ρυθμίσεων, η οποία είναι διαρκώς αυξανόμενη. Μην σας παραπλανά το 2026. Το 2026 δεν έχει τελειώσει. Η εκτίμηση είναι ότι θα είναι μεγαλύτερο από το 2025. Η εξέλιξη, δηλαδή, εκτιμούμε ότι θα είναι θετική και ευεργετική, χτίζοντας σε μια σειρά από αλλαγές που έχουν γίνει.

Και βέβαια οι ρυθμίσεις αυτές, όπως είπα και στην αρχή, κρύβουν πίσω τους μεγάλη οικονομική αξία. Είναι χρέη που συσσωρεύτηκαν στα χρόνια της κρίσης. Είναι κόσμος που μας έλεγε: «Θέλουμε μια βοήθεια να μπορέσουμε…». Φράσεις που ακούμε καθημερινά, όλοι εμείς. «Να μπορέσουμε να βγάλουμε το κεφάλι μας έξω από το νερό». Φράσεις που έχω ακούσει εγώ. «Να μπορέσουμε να λάβουμε ένα χέρι βοήθειας από το κράτος». «Το κράτος να μην μας κουνά το δάχτυλο, αλλά να μας δίνει το χέρι».

Όλη η πολιτική που έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση για το ιδιωτικό χρέος κρύβει ακριβώς αυτήν τη λογική και αυτήν τη φιλοσοφία. Και εγώ θα ισχυριστώ ότι όλα αυτά είναι η μεγαλύτερη αλλαγή που έχει γίνει συνολικά για το ιδιωτικό χρέος στη χώρα μας.

Ρυθμίσεις- ανάσα για το ιδιωτικό χρέος

Μία-μία μικρές ρυθμίσεις. Από τη μείωση στο ποσό για την υπαγωγή στον εξωδικαστικό μηχανισμό από τις 10.000 στις 5.000. Από την προστασία της κύριας κατοικίας για ευάλωτους οφειλέτες. Δεν έχουμε κουραστεί όλοι εμείς στο οικονομικό επιτελείο, ο Θάνος (Πετραλιάς), ο Δημήτρης (Μαρκόπουλος), ο Νίκος (Παπαθανάσης), να λέμε ότι ο «νόμος Κατσέλη» δεν δούλεψε στην πραγματικότητα. Έστειλε τον κόσμο στα δικαστήρια για πάρα πολλά χρόνια και έψαχναν να βρουν το δίκιο τους. Πραγματική προστασία της κύριας κατοικίας για ευάλωτους οφειλέτες γίνεται τώρα, μέσω του εξωδικαστικού, με προβλεψιμότητα.

Φτιάξαμε και μια ρύθμιση για 72 δόσεις για τα χρέη μέχρι το 2023. Και βέβαια αυξήσαμε τον ακατάσχετο λογαριασμό στα 1.600 ευρώ από τα 1.250. Γίνεται άρση της κατάσχεσης του λογαριασμού με καταβολή του 25% της οφειλής. Άρση κατάσχεσης ακινήτου με εξόφληση του 25% της οφειλής.

Έγινε πολιτική για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Μετατροπή σε ευρώ και κούρεμα της οφειλής. Και βέβαια, σε ό,τι αφορά τον «νόμο Κατσέλη», γιατί αυτός είναι ο νόμος 3869 του ’10, στον οποίο αναφέρθηκα πριν, όταν ήρθε η απόφαση του Αρείου Πάγου, εμείς κάναμε κάτι ευρύτερο της απόφασης.

Η απόφαση είχε να κάνει με τον υπολογισμό του επιτοκίου. Δεν μίλαγε για αναδρομικότητα και τα περισσότερα κόμματα της αντιπολίτευσης, αν όχι όλα, δεν είχαν ψελλίσει τη λέξη «αναδρομικότητα». Ζητούσαν από την κυβέρνηση να κάνει απλά και μόνο εφαρμογή της δικαστικής απόφασης.

Η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός, αποφάσισε να γίνει αναδρομική εφαρμογή και να βοηθηθεί πάρα πολύς κόσμος, ο οποίος, όπως είπα πριν, είχε ταλαιπωρηθεί για πάρα, μα πάρα πολλά χρόνια. Όλα αυτά μαζί είναι μια πάρα πολύ μεγάλη αλλαγή που συμβαίνει στη χώρα μας και αφορά εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας.

Μειώνεται το δημόσιο χρέος – αφαιρούνται βάρη από τις επόμενες γενιές

Και βέβαια έχουμε και το θέμα των τελευταίων ημερών, το οποίο το συζητήσαμε -έτσι λίγο έντονα- και με συναδέλφους της αντιπολίτευσης το καλοκαίρι.

Το χρέος της Ελλάδας είχε φτάσει μετά τον COVID -δεν θα πω ότι το παραλάβαμε μόνο στα 180%, θα πω ότι είχε φτάσει μετά τον COVID, όπως συνέβαινε σε όλες τις χώρες του κόσμου, μοιραία, σε εμάς έφτασε κοντά στο 210%. Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η πτώση του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα είναι, πρακτικά, η γρηγορότερη πτώση δημοσίου χρέους, όχι στην Ευρώπη, στον κόσμο.

Και αυτή είναι μια πάρα πολύ σημαντική παρακαταθήκη. Η πρόβλεψη για φέτος είναι 136,8%, δηλαδή κάτω από 140%, και η πρόβλεψη για το ’29, αν συνεχίσουμε έτσι, είναι να είμαστε κάτω από το 120%, που είναι ένα ψυχολογικό όριο, το 120%. Φέτος, αν όλα πάνε καλά, δεν θα είμαστε η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη.

Σκεφτείτε το λίγο. Πριν από λίγα χρόνια η Ελλάδα ήταν ο μεγάλος ασθενής της Ευρώπης. Και αυτή τη στιγμή η Ελλάδα αποκλιμακώνει το χρέος της γρήγορα. Και αυτή τη στιγμή, όταν υπάρχουν διεθνή προβλήματα, κρίσεις και αποδιοργανώνονται οι αγορές ομολόγων -θυμάστε τα spreads από την προηγούμενη δεκαετία- αυτή τη στιγμή η Ελλάδα δεν είναι κομμάτι του προβλήματος.

Συζητάμε με χώρες μεγαλύτερες από εμάς, με χώρες οι οποίες είναι στον πυρήνα της Ευρώπης και πολύ μεγαλύτερες οικονομίες, και μιλώντας μαζί τους, μιλάμε ως μία χώρα με πλεόνασμα και με χρέος το οποίο δεν περνά στις επόμενες γενιές.

Τώρα, όλη αυτή η πολιτική από πίσω της έχει πάρα πολλά, ενδεχομένως πυκνά, δύσκολα, τεχνικά στοιχεία και έγινε κι ένας ευρύτερος δημόσιος διάλογος το τελευταίο διάστημα σε σχέση με αυτό.

Κλείνει νωρίτερα το χρέος του 1ου Μνημονίου

Όμως εγώ θέλω να σταθώ στο εξής.

Αυτό είναι το πρώτο μνημόνιο, το GLF, 52,9 δισ. ευρώ. Έχουν ήδη αποπληρωθεί 33,5 δισ. ευρώ, 12,8 δισ. ευρώ αποπληρώνονται φέτος, 19,4 δισ. ευρώ απομένουν, από το πρώτο μνημόνιο. Κατ’ αρχήν το κόστος του δεν είναι αυτό που ακούσαμε να κυκλοφορεί από διάφορους στο τελευταίο διάστημα, είναι περίπου 3%.

Γιατί όταν το πήραμε ήταν τρίμηνο euribor και 0,5%. Άρα, είναι άλλο από αυτό το οποίο ακούσαμε να λέγεται από πάρα πολλά αντιπολιτευτικά χείλη. Και βέβαια, λάβαμε μία απόφαση: θα το πληρώσουμε 10 χρόνια νωρίτερα. Θα το πληρώσουμε το 2031. Και αν μπορούμε και γρηγορότερα.

Η «νάρκη» του 2032

Γιατί; Ποιο είναι το σκεπτικό πίσω από αυτό; Διότι υπήρχε μία νάρκη.

Η νάρκη λεγόταν 2032. Εκεί ερχόντουσαν άλλα 25 με 30 δισεκατομμύρια ευρώ. Με μία απόφαση αυτό να απλωθεί στην εικοσαετία, θα ερχόταν ένα έξτρα ετήσιο κόστος της τάξης του 1,5 δισ. ευρώ.

Αυτό θα ερχόταν και θα επιβάρυνε υπερβολικά τη χώρα μας. Ανεξάρτητα, γιατί ξέρετε εδώ υπάρχει μία μεγάλη πολιτική αλλαγή. Οι κυβερνήσεις ιστορικά στον τόπο μας, τα μεγαλύτερα λάθη που έχουν κάνει, τα έχουν κάνει γιατί κοιτούσαν το εδώ και το τώρα. Δεν κοιτούσαν το μετά, δεν κοιτούσαν τα παιδιά μας και το τι θα παραδώσουν σε αυτά. Εδώ, λοιπόν, κάναμε μία επιλογή ότι εμείς το 2032 οφείλουμε αυτήν τη νάρκη να την εξουδετερώσουμε. Και, άρα, πληρώνοντας όλα αυτά τα χρέη νωρίτερα, στην πράξη πάμε να αφαιρέσουμε αυτό το 1,5 δισ. ευρώ της πρόσθετης επιβάρυνσης μέχρι τότε.

Γι’ αυτό πάμε να το τελειώσουμε όλο μέχρι το 2031. Και υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα επιχειρήματα τα οποία κανείς μπορεί να προσθέσει σε αυτή την εξίσωση. Για κάθε 1 δισ. ευρώ που αποπληρώνουμε κερδίζουμε 30 εκατομμύρια…

Θα σας πει ο κ. Πετραλιάς που είναι ένας βαθύς γνώστης των νέων δημοσιονομικών κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τους ελάχιστους εγώ θα σας πω, γιατί είναι εξαιρετικά περίπλοκο το πώς διαμορφώνονται οι δημοσιονομικοί κανόνες πανευρωπαϊκά. Αλλά θα σας πει ότι η καμπύλη του χρέους επιδρά στη διαπραγμάτευση που κάνουν οι κυβερνήσεις για το πόσο χώρο θα έχουν. Δηλαδή, η ομιλία του Πρωθυπουργού, συναρτάται με το πώς η Κομισιόν, με το πώς οι Βρυξέλλες «διαβάζουν» την καμπύλη εξέλιξης του ελληνικού δημοσίου χρέους.

Και βέβαια, μέσα σε αυτούς τους κανόνες, προβλέπεται το αυτονόητο. Αυτά τα χρήματα δεν μπορούμε να τα δώσουμε σε παροχές. Δεν μπορούμε να τα μεταφράσουμε σε τέτοιες ενέργειες.

Μπορούμε να κάνουμε αυτό (εννοώντας τις πρόωρες αποπληρωμές).

Και είναι σπουδαίο ότι αυτό μπορεί να γίνει, γιατί αυτή η νάρκη – αν συνεχίσουμε με αυτή τη διαδρομή σε αυτή την προοπτική – δεν θα μας αφορά και θα την έχουμε πλήρως εξουδετερώσει. Η οικονομία, δηλαδή, και όλο αυτό το οποίο οδηγεί στην παρουσία, στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι την παραλάβαμε.

Γιατί είναι μια οικονομία με διπλάσια ανάπτυξη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, έτοιμη να φτάσει στο ιστορικό της χαμηλό σε σχέση με την ανεργία. Πολύ σύντομα θα έχουμε τη χαμηλότερη ανεργία, αν συνεχίσουμε έτσι, ιστορικά.

Κρατήστε λίγο το θέμα των επενδύσεων, γιατί όταν μπαίναμε στην κρίση, 2008-2009, ποια ήταν η Ελλάδα που απέτυχε;

Πέρα από το ότι ήταν η υπερχρεωμένη Ελλάδα, ήταν μία Ελλάδα η οποία είχε άλλα δύο χαρακτηριστικά: ήταν εσωστρεφής, δεν εξήγαγε, 20% ο όρος εξαγωγών προς το ΑΕΠ, τώρα είναι 42%, διπλάσιο.

Και δεύτερον, οι επενδύσεις το ‘19, όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης έγινε Πρωθυπουργός, ήταν 11% του ΑΕΠ. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος, 21%.

Άρα, καλύπτουμε κομμάτι της διαδρομής με αυτό το 17%, ξέρουμε ότι έχουμε και άλλο δρόμο μπροστά μας, πρέπει να γίνουν ακόμη πάρα πολλά, αλλά η διαδρομή είναι αυτή, η διαδρομή είναι σωστή, και ταυτόχρονα είμαστε μία χώρα η οποία παράγει πλεονάσματα και αποκλιμακώνει το δημόσιό της χρέος γρήγορα και έξυπνα. Είναι, αν θέλετε, μία νοικοκυρεμένη οικονομία.

Η οικονομία μεγαλώνει

Κυρίες και κύριοι,

Η οικονομία μεγαλώνει και με αυτά τα δεδομένα μπροστά μας, με την ανάπτυξη, με τα έσοδα, με το πλεόνασμα, με τη μείωση του χρέους, καταφέραμε και σχεδιάσαμε αυτό το οποίο συνιστά το επόμενο βήμα.

Με τον Νίκο Παπαθανάση, τον Θάνο Πετραλιά, τον Δημήτρη Μαρκόπουλο, με τους Γενικούς Γραμματείς, τα στελέχη των οργανισμών του Υπουργείου, εγώ θα πω με πολλούς ακόμη ανθρώπους στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, δουλέψαμε τους τελευταίους μήνες πάνω στα μέτρα που ο Πρωθυπουργός θα είναι σε θέση να παρουσιάσει. Και τα μέτρα αυτά, χωρίς να μπορώ να πω τίποτα για το περιεχόμενό τους, νομίζω ότι θα διαπιστώσει ο κόσμος ότι αποτελούν κομμάτι μιας αλυσίδας, κομμάτι ενός παζλ.

Και, επίσης, ας μου επιτραπεί να πω εκ μέρους του Οικονομικού Επιτελείου, νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός «μας χρωστά έναν Αύγουστο».

Επίσης, θέλω να πω ότι πιστεύω ότι θα μας χρωστά αρκετούς ακόμη. Ακριβώς επειδή όλη αυτή η πολιτική οδηγεί στο σωστό σημείο, στο κατάλληλο σημείο, και γιατί για κάθε χρόνο θα έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε πολλά περισσότερα για κάθε πολίτη όσο η οικονομία θα μπορεί και θα βελτιώνεται, όσο η οικονομία θα προχωρά. Η αντανάκλαση όλων αυτών που κάνουμε είναι αυτή (δείχνοντας την οθόνη με πρόσωπα πολιτών).

Και με αυτό θέλω να κλείσω. Θέλω να κλείσω με τους ανθρώπους που γνωρίσαμε στην αρχή και που είδατε στο βίντεο. Και υπό μία έννοια, αν θέλετε να κρατήσετε μία εικόνα από το σημερινό βράδυ, εγώ θα έλεγα κρατήσετε αυτήν.

Μην κρατήσετε κανέναν αριθμό. Γιατί αυτό το χαμόγελο, αυτά τα πρόσωπα, αυτές οι φιγούρες είναι αυτό που θέλουμε εν τέλει να δούμε σε κάθε Ελληνίδα και σε κάθε Έλληνα.

Σας ευχαριστώ όλες και όλους πάρα πολύ».