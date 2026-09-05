Την εναρκτήρια ομιλία στα εγκαίνια της 90ης ΔΕΘ στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης», θα πραγματοποιήσει, απόψε, στις 20.00, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ομιλία και τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο κ. Μητσοτάκης για 8η φορά ως πρωθυπουργός θα έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

Το πρώτο και ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της δέσμης μέτρων που θα ανακοινώσει φέτος ο πρωθυπουργός είναι ότι δεν έχει μόνο ετήσιο χαρακτήρα, όπως παραδοσιακά γίνεται, αλλά αποτελεί την εισαγωγή ενός τετραετούς κυβερνητικού κύκλου που φθάνει μέχρι το 2030-2031. Με άλλα λόγια, συμπληρώνει τις τετραετίες 2019-2023 και 2023-2027 με την επόμενη, καθώς είναι η τελευταία ΔΕΘ πριν από τις εθνικές εκλογές.

Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ότι τα μέτρα που θα ανακοινώσει απόψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι τόσο μελετημένα και κοστολογημένα, σε αντίθεση με ό,τι ακούγεται από τα άλλα κόμματα, που τοποθετούνται δημόσια σε ένα ημερολόγιο. Έτσι, ο πρωθυπουργός αναμένεται να εξαγγείλει δημόσια, μήνα-μήνα, ποιο μέτρο θα υλοποιείται, ξεκινώντας από τον Νοέμβριο του 2026.

Το τρίτο χαρακτηριστικό είναι ότι η νέα δέσμη των μέτρων απευθύνεται στο σύνολο του ελληνικού πληθυσμού, δηλαδή σε εργαζόμενους και συνταξιούχους, σε ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες και ειδικά στις οικογένειες. Και είναι μέτρα που έρχονται να «κουμπώσουν» με την εφαρμογή της φετινής φορολογικής μεταρρύθμισης, ώστε συνδυαστικά να οδηγούν στο μεγαλύτερο όφελος για τον πολίτη.

Συνολικά – αναφέρουν οι ίδιες πηγές- αυτή η ΔΕΘ «θα μπορούσαμε να πούμε ότι βάζει την κοινωνία στο επίκεντρο, υπό την έννοια ότι ξεκινούν με πιο γοργούς ρυθμούς οι επιτυχίες στα δημόσια οικονομικά, να αποτυπώνονται πιο χειροπιαστά στο μέσο πορτοφόλι, καθώς αποτελούν και μέτρα στήριξης κατά της ακρίβειας».

Και δεύτερον, προσθέτουν πως «είναι μια ΔΕΘ που κοιτάζει μπροστά και για αυτό ο πρωθυπουργός στην ομιλία του θα επαναλαμβάνει συχνά τη λέξη “ορίζοντας”».

Οι «άσοι» που κρατά στο μανίκι του

Για το κυβερνητικό επιτελείο έχει ιδιαίτερη σημασία το σχέδιο για την επόμενη τετραετία, με τις παρεμβάσεις που θα παρουσιαστούν να είναι κοστολογημένες και να συνοδεύονται από συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ανά μήνα.

Η λογική που αναμένεται να παρουσιαστεί είναι αυτή ενός πιο συγκεκριμένου «ημερολογίου» για κάθε κοινωνική ομάδα ξεχωριστά, ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν τι αλλάζει και πότε. Οικογένειες με παιδιά, αγρότες, συνταξιούχοι και άλλες κατηγορίες πολιτών βρίσκονται στο επίκεντρο αυτού του σχεδιασμού

Η σημερινή ημέρα δεν αφορά μόνο τις εξαγγελίες που θα γίνουν από το βήμα. Το πολιτικό στοίχημα είναι να παρουσιαστεί ένας χρονικός ορίζοντας για την επόμενη τετραετία, με παρεμβάσεις που θα απευθύνονται ξεχωριστά σε διαφορετικές κοινωνικές ομάδες.

Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χθες, στη βραδιά των δημοσιογράφων, φρόντισε να κρατήσει κλειστά τα χαρτιά του, αφήνοντας μόνο μια γεύση από τους «άσους» που –όπως όλα δείχνουν– κρατά ακόμη στο μανίκι του..