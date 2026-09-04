Στη σημασία που έχει για την Ελλάδα η λειτουργία του νέου κτιρίου Κυτταρικών και Γονιδιακών Θεραπειών, καθώς και των Εργαστηρίων της Αιματολογικής Κλινικής του νοσοκομείου Παπανικολάου, αναφέρθηκε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, κατά τη διάρκεια της τελετής εγκαινίων.

«Σήμερα ξεκινάει η Ελλάδα, όχι μόνο το νοσοκομείο Παπανικολάου, μια νέα πορεία στον χώρο των πιο προηγμένων θεραπειών και της έρευνας για τις πιο προηγμένες θεραπείες σε πανευρωπαϊκό επίπεδο», επισήμανε ο υπουργός Υγείας.

Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε στην πορεία υλοποίησης του έργου, το οποίο είχε ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αλλά κινδύνευσε να απενταχθεί λόγω καθυστερήσεων στην ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών.Όπως είπε, μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, στις αρχές του 2024, προωθήθηκε ειδική νομοθετική ρύθμιση, η οποία ψηφίστηκε με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, με αποτέλεσμα να διασφαλιστεί η παραμονή του έργου στο Ταμείο και να ξεκινήσουν οι εργασίες.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι το νέο κτίριο ενισχύει τις δυνατότητες της χώρας στις κυτταρικές και γονιδιακές θεραπείες, ενώ, όπως ανέφερε, η πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση δίνει τη δυνατότητα μεταφοράς κυτταρικών θεραπειών από ένα δημόσιο νοσοκομείο σε άλλο.«Θα μπορούμε να παράγουμε δόσεις θεραπειών και για άλλα δημόσια νοσοκομεία του ΕΣΥ, ώστε να αυξήσουμε τις δυνατότητές μας ως προς τη θεραπεία ασθενών», είπε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στον σχεδιασμό του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τον Καρκίνο, σημειώνοντας ότι στόχος είναι η θεσμοθέτησή του πριν από τις επόμενες εθνικές εκλογές.Ο κ. Γεωργιάδης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο επιστημονικό προσωπικό του νοσοκομείου Παπανικολάου και στην Αιματολογική Κλινική, τονίζοντας τη σημαντική πορεία της στον χώρο της θεραπείας του καρκίνου.

«Είμαι πολύ περήφανος, ως υπουργός Υγείας Ελλάδος, για το επίπεδο του επιστημονικού προσωπικού των δημοσίων νοσοκομείων του ΕΣΥ και ιδιαίτερα για την Αιματολογική Κλινική του νοσοκομείου Παπανικολάου», ανέφερε.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι στόχος είναι η αξιοποίηση των νέων δυνατοτήτων για την παροχή ακόμη περισσότερων και πιο προηγμένων θεραπειών στους ασθενείς.«Δεν θα αφήσουμε ποτέ κανέναν μόνο του πίσω και δεν θα κουραστούμε να κάνουμε όσο μπορούμε περισσότερα για να παρέχουμε υγεία και στον τελευταίο συνάνθρωπό μας που θα χρειαστεί τη βοήθειά μας», είπε.

Η Γενική Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν Βιλδιρίδη από την πλευρά της τόνισε ότι το νέο κτίριο δεν αποτελεί απλώς μια ακόμη ανακαίνιση, αλλά υποδομή που «αλλάζει ουσιαστικά τις δυνατότητες του νοσοκομείου Παπανικολάου στον τομέα της Αιματολογίας». Όπως ανέφερε, η νέα Μονάδα Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών Κυττάρων και Κυτταρικών Θεραπειών διαθέτει 12 μονόκλινους θαλάμους και χώρους για κρίσιμα εργαστήρια και ερευνητικές υποδομές, δημιουργώντας παράλληλα τις προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη των CAR-T και άλλων προηγμένων κυτταρικών θεραπειών. Η κ. Βιλδιρίδη σημείωσε επίσης ότι το έργο εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα ενίσχυσης του νοσοκομείου μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, συνολικού ύψους 15 εκατ. ευρώ, ενώ αναφέρθηκε και στις προσλήψεις ιατρικού και λοιπού προσωπικού για την ενίσχυση του Παπανικολάου.

Ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους τόνισε ότι το νέο κτίριο σηματοδοτεί «κάτι καινούριο, κάτι πρωτοπόρο για όλο το Εθνικό Σύστημα Υγείας», καθώς το Παπανικολάου είναι το πρώτο κέντρο στη χώρα που διαθέτει δυνατότητα in-house παραγωγής CAR-T cells. Όπως ανέφερε, η παραγωγή στην Ελλάδα μπορεί να σημαίνει ταχύτερη πρόσβαση των ασθενών στη θεραπεία, αλλά και σημαντικά χαμηλότερο κόστος για το σύστημα υγείας, ενώ παράλληλα δημιουργεί δυνατότητες για την προώθηση της έρευνας από το εργαστήριο στην κλινική ιατρική. «Είναι χρέος μας να το κάνουμε αυτό», σημείωσε, εκφράζοντας παράλληλα την ευχή οι ασθενείς να «βγαίνουν νικητές σε μια πολύ δύσκολη μάχη».

Η συντονίστρια διευθύντρια της Αιματολογικής Κλινικής του «Παπανικολάου» Ιωάννα Σακελλάρη αναφέρθηκε στη μακρά πορεία και το έργο της Κλινικής, η οποία επί 42 χρόνια δραστηριοποιείται στη διάγνωση και θεραπεία των αιματολογικών νοσημάτων, έχοντας πραγματοποιήσει από το 1985 περίπου 2.700 μεταμοσχεύσεις αιμοποιητικών κυττάρων και 113 προηγμένες κυτταρικές και γονιδιακές θεραπείες. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη δυνατότητα in-house παραγωγής CAR-T λεμφοκυττάρων, η οποία ξεκίνησε το 2024, καθώς και στην επικείμενη χορήγηση των πρώτων θεραπειών στο πλαίσιο κλινικής μελέτης. Όπως ανέφερε, η νέα υποδομή θα ενισχύσει τη δυνατότητα εφαρμογής προηγμένων κυτταρικών και γονιδιακών θεραπειών, την κλινική έρευνα και την ανάπτυξη καινοτόμων θεραπευτικών προϊόντων, ενώ με την προσθήκη 11 κλινών στη Μονάδα Κυτταρικών Θεραπειών αναμένεται αύξηση της δυναμικότητας κατά 30% έως 50%. Σημείωσε επίσης ότι η Κλινική εξυπηρετεί περίπου 25.000 προσελεύσεις στα εξωτερικά ιατρεία ετησίως και υπογράμμισε ότι το νέο κτίριο δημιουργεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο διάγνωσης, θεραπείας, έρευνας και εκπαίδευσης στην αιματολογία.

Ο πρώην διευθυντής της Αιματολογικής Κλινικής του «Παπανικολάου» Αχιλλέας Αναγνωστόπουλος αναφέρθηκε στην πορεία υλοποίησης του έργου, σημειώνοντας ότι η ιδέα για τη δημιουργία της συγκεκριμένης υποδομής ξεκίνησε το 2008, ενώ το 2009 είχε εγκριθεί χρηματοδότηση 1,5 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ, χωρίς τελικά το έργο να προχωρήσει. Όπως ανέφερε, το 2012 παρέδωσε ολοκληρωμένη προμελέτη στο υπουργείο και το 2019 παρουσίασε την ανάγκη δημιουργίας του νέου χώρου στον πρωθυπουργό, ο οποίος, όπως είπε, δεσμεύτηκε να στηρίξει την υλοποίησή του. Το έργο εντάχθηκε τελικά το 2022 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ολοκληρώθηκε με τη συμβολή των προηγούμενων και της σημερινής ηγεσίας του υπουργείου Υγείας. Ο κ. Αναγνωστόπουλος τόνισε ότι η νέα υποδομή αναμένεται να ενισχύσει τη χώρα στον τομέα της νοσηλείας, της έρευνας και της εκπαίδευσης στις κυτταρικές και γονιδιακές θεραπείες, υπογραμμίζοντας ότι «το έργο αυτό ανήκει στους ασθενείς» που θα χρειαστούν τις συγκεκριμένες θεραπείες.

πηγή: ΑΠΕ