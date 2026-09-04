Σε πιο χαλαρό κλίμα βρέθηκε το βράδυ της Παρασκευής στη Θεσσαλονίκη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο περιθώριο της παρουσίας του στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε την καθιερωμένη συνάντηση με δημοσιογράφους, που πραγματοποιήθηκε στο Electra Palace, όπου συνομίλησε μαζί τους σε πιο ανεπίσημο κλίμα, λίγες ώρες πριν από την αυριανή ομιλία του στα εγκαίνια της ΔΕΘ 2026.

Η βραδινή έξοδος έδωσε την ευκαιρία για πιο χαλαρές συζητήσεις, με τον πρωθυπουργό να ανοίγει τα χαρτιά του για μια σειρά από θέματα της επικαιρότητας, μεταξύ άλλων για τις εκλογές, την οικονομία και τα κυβερνητικά μέτρα.

Η φωτογραφία αποτυπώνει το πιο χαλαρό κλίμα της βραδιάς, με τον πρωθυπουργό ανάμεσα σε δημοσιογράφους και συνεργάτες του, λίγες ώρες πριν από τις σημαντικές ανακοινώσεις της ΔΕΘ.