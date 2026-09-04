Σημαντική οικονομική ανάσα ύψους 681 εκατομμυρίων ευρώ πρόκειται να λάβουν οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις έως το 2032. Τη σχετική ανακοίνωση πραγματοποίησε από τη Θεσσαλονίκη ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, εξασφαλίζοντας πόρους που στοχεύουν στην ουσιαστική ελάφρυνση του επιχειρηματικού κόσμου από τις πιέσεις της αγοράς.

Η χρηματοδότηση προέρχεται από το ελληνικό πακέτο του Κοινωνικού Ταμείου για το Κλίμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαχείριση των κονδυλίων περνά στο υπουργείο Ανάπτυξης και αφορά δράσεις για τη δραστική μείωση του ενεργειακού κόστους, καθώς και την ενίσχυση της περιβαλλοντικής προστασίας.

Την ανακοίνωση αυτή έκανε απόψε, από τη Θεσσαλονίκη, ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, γνωστοποιώντας ότι πιο συγκεκριμένες ανακοινώσεις για το πλήρες περιεχόμενο της πρωτοβουλίας και τα χρονικά της όρια θα γίνουν εντός των αμέσως επόμενων εβδομάδων.



Εν αναμονή των εξελίξεων και μιλώντας στη γενική συνέλευση της Κεντρικής ‘Ενωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ), ο κ. Θεοδωρικάκος διευκρίνισε ότι από το σύνολο των 681 εκατομμυρίων, τα 396 εκατ. θα κατευθυνθούν στη βελτίωση και μείωση του ενεργειακού κόστους της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Αυτό αφορά «κάθε δουλειά που μπορεί κάποιος να φανταστεί ότι μπορεί να γίνει (σ.σ για τη μείωση του ενεργειακού κόστους) μέσα σε μία μικρομεσαία επιχείρηση και στην υποδομή της».



Τα υπόλοιπα 285 εκατ. ευρώ θα χρηματοδοτήσουν ανανέωση στόλου οχημάτων με περιβαλλοντικά φιλικό τρόπο. «Πρόκειται άρα για πράγματα τα οποία μπορεί να ενδιαφέρουν μια πολύ μεγάλη γκάμα μικρομεσαίων ελληνικών επιχειρήσεων» τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης.

Για την ομιλία του πρωθυπουργού στην 90ή ΔΕΘ

Σε ό,τι αφορά την αυριανή ομιλία του πρωθυπουργού στην 90ή ΔΕΘ, ο κ. Θεοδωρικάκος εξέφρασε την πεποίθηση ότι υπάρχει πολύ σημαντική προσδοκία να σηματοδοτηθεί από αυτή η περαιτέρω στήριξη της μεσαίας τάξης, των επαγγελματιών και της υγιούς επιχειρηματικότητας, με περαιτέρω μειώσεις φορολογικών βαρών και επίσης με καλύτερη πρόσβαση σε πηγές χρηματοδότησης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.



«Πιστεύω ότι ο πρωθυπουργός θα ανταποκριθεί με επάξιο τρόπο σε αυτού του είδους τις προσδοκίες» είπε και τόνισε ότι οι συζητήσεις για την οικονομία και το αύριο έχουν νόημα όταν βασίζονται στην αλήθεια, η οποία είναι μεταξύ άλλων ότι η κατάσταση στο διεθνές γεωπολιτικό περιβάλλον είναι πολύ τεταμένη, με δύο πολέμους στον πλανήτη, που -πέραν των τεράστιων ανθρώπινων απωλειών- επηρεάζουν τις οικονομίες της ΕΕ, της ευρωζώνης και της Ελλάδας και δημιουργούν αβεβαιότητα παγκοσμίως.

1 δισ. ευρώ για 600 παραγωγικές επενδύσεις

«Ζούμε σε μια εποχή τεράστιας αβεβαιότητας, πολύ σοβαρών κινδύνων, οι οποίοι υπάρχουν μπροστά μας, και αυτό υπογραμμίζει την ανάγκη να κάνουμε μια σειρά παρεμβάσεων στην οικονομία μας που θα την κάνουν πιο ανθεκτική» σημείωσε και αναφέρθηκε στην πρόοδο που έχει σημειωθεί ως προς την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της ελληνικής οικονομίας και την παραγωγική της ανασυγκρότηση.



«Στρέψαμε όλο τον αναπτυξιακό νόμο στη βιομηχανία. Αυτή την ώρα που μιλάμε, το Υπουργείο Ανάπτυξης ενισχύει με 1 δισ. ευρώ grants, επιδοτήσεις ή φοροαπαλλαγές, 600 παραγωγικές επενδύσεις στη βιομηχανία, με προϋπολογισμό 2,1 δισ. ευρώ και δημιουργία άνω των 10.000 θέσεων εργασίας» υπενθύμισε και πρόσθεσε ότι το καλοκαίρι που πέρασε, κατά τις συνεδριάσεις της Κυβερνητικής Επιτροπής για τη Βιομηχανία, ελήφθησαν μια σειρά από αποφάσεις που αφορούν τις μεταφορικές υποδομές, τις στρατηγικές σε θέματα βιομηχανικών λιμανιών και κρίσιμων πρώτων υλών και την ανάπτυξη σειράς κλάδων της ελληνικής βιομηχανίας.



«Είμαστε σε καλό δρόμο σε αυτό το κομμάτι; Πιστεύω ότι είμαστε. Η βιομηχανία αυτά τα επτά χρόνια έχει δημιουργήσει 60.000 θέσεις εργασίας. Οι εξαγωγές της έχουν αυξηθεί, το αποτύπωμά της στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν έχει μεγαλώσει, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε τελειώσει αυτή την πορεία. Αυτή η διαδρομή χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια» είπε και επανέλαβε ότι έχει δεσμευτεί για την αλλαγή του νόμου για τα βιομηχανικά πάρκα.



«Έχουμε φτιάξει νομοπαρασκευαστική επιτροπή. Θα ζητήσω προφανέστατα και τη δική σας θέση (της ΚΕΕΕ), πέρα από τους βιομηχάνους κι από τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις στα πάρκα, διότι θέλω να κάνουμε μια τομή η οποία θα στηρίξει περαιτέρω τη βιομηχανία» τόνισε, ενώ αναφέρθηκε εκτενώς και στη χρηματοδοτική στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω του αναπτυξιακού νόμου («σε ό,τι αφορά τον Αναπτυξιακό Νόμο, θα περιμένετε από τώρα μέχρι το τέλος του ’26 τρία νέα καθεστώτα που αφορούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις», με αντικείμενο την εξωστρέφεια, την κοινωνική επιχειρηματικότητα και τις σύγχρονες τεχνολογίες), αλλά και, προσεχώς, μέσω του Social Climate Fund.



Ο κ. Θεοδωρικάκος επισήμανε τέλος ότι μέσα στον Σεπτέμβριο το υπουργείο -που έχει συγκεντρώσει και επεξεργάζεται τις βασικές προτάσεις της ΚΕΕΕ για τον νέο επιμελητηριακό νόμο- θα επανέλθει προκειμένου να δρομολογηθεί η όλη διαδικασία και το νομοσχέδιο να είναι έτοιμο μέσα στο 2026, συμφώνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.