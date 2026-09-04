Μια προσωπική επιστολή που γράφτηκε το 2019 από το εσωτερικό ενός αυτοκινήτου βρέθηκε στο επίκεντρο των εγκαινίων της νέας πτέρυγας Κυτταρικών και Γονιδιακών Θεραπειών του νοσοκομείου «Γεώργιος Παπανικολάου» στη Θεσσαλονίκη.

Η Γεωργία Ξανθοπούλου, ασθενής που είχε διαγνωστεί με οξεία λευχαιμία, μίλησε για τη δική της πολυετή περιπέτεια και εξήγησε πώς αποφάσισε να απευθυνθεί στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ζητώντας καλύτερες συνθήκες για τους ασθενείς και το προσωπικό της Αιματολογικής Κλινικής.

Η επιστολή, όπως ανέφερε κατά την τελετή, γράφτηκε σε μια στιγμή έντονης κόπωσης και απογοήτευσης, όταν δεν κατάφερε να βρει ούτε μία ελεύθερη καρέκλα στην ασφυκτικά γεμάτη αίθουσα αναμονής.

«Δεν υπήρχε ούτε μία καρέκλα»

Η ιστορία της Γεωργίας Ξανθοπούλου με την Αιματολογική Κλινική άρχισε το 2015, όταν διαγνώστηκε με οξεία λευχαιμία.

Ακολούθησαν χρόνια νοσηλείας και θεραπειών. Όπως περιέγραψε, οι γιατροί και οι νοσηλευτές έγιναν η δεύτερη οικογένειά της, αλλά η μακρά παραμονή της στην κλινική τής επέτρεψε να γνωρίσει και τα σοβαρά προβλήματα των υποδομών.

«Βλέπεις τις ελλείψεις, την ανεπάρκεια των χώρων, την πίεση που δημιουργεί η έλλειψη προσωπικού», ανέφερε.

Η καθοριστική στιγμή ήρθε το 2019, όταν επισκέφθηκε το νοσοκομείο για εξετάσεις.

«Η αίθουσα αναμονής ήταν τόσο γεμάτη, που δεν υπήρχε ούτε μία καρέκλα να καθίσω. Πήγα, λοιπόν, και κάθισα στο αυτοκίνητό μου. Μόνη, κουρασμένη και απογοητευμένη», είπε.

Μέσα από το αυτοκίνητο πήρε το κινητό της τηλέφωνο και άρχισε να γράφει μια επιστολή προς τον πρωθυπουργό.

«Ένιωθα ότι έπρεπε να μιλήσω»

Η ίδια δεν γνώριζε εάν το μήνυμά της θα έφτανε ποτέ στον παραλήπτη του. Αποφάσισε, ωστόσο, να περιγράψει όσα βίωναν καθημερινά οι ασθενείς, αλλά και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

«Δεν ήξερα αν θα το διαβάσει ποτέ. Εκείνη τη στιγμή, όμως, ένιωθα ότι έπρεπε να μιλήσω», ανέφερε συγκινημένη.

Όπως τόνισε, δεν έγραψε μόνο για τον εαυτό της, αλλά για όλους τους ανθρώπους που περίμεναν μαζί της, για κάθε ασθενή που έδινε τη δική του μάχη και για τους εργαζομένους που προσπαθούσαν να προσφέρουν φροντίδα κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.

Στην επιστολή της επισήμανε ότι, ενώ η ιατρική επιστήμη προχωρούσε και νέες θεραπείες δημιουργούσαν περισσότερες ελπίδες, ορισμένες από αυτές δεν μπορούσαν να προσφερθούν εξαιτίας της ανεπάρκειας των χώρων.

«Έστειλα εκείνο το γράμμα με μία μόνο ελπίδα: να ακουστούμε», είπε.

Το τηλεφώνημα που δεν περίμενε

Λίγο καιρό αργότερα, σύμφωνα με την αφήγησή της, δέχθηκε ένα τηλεφώνημα που δεν περίμενε.

Στην άλλη άκρη της γραμμής βρισκόταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος είχε διαβάσει την επιστολή της. Οι δυο τους συζήτησαν για τις συνθήκες στην κλινική και ο πρωθυπουργός δεσμεύτηκε ότι θα προσπαθούσε να συμβάλει στη βελτίωσή τους.

«Θυμάμαι ακόμα την έκπληξή μου. Περισσότερο, όμως, θυμάμαι την ανθρώπινη κουβέντα που κάναμε. Με άκουσε πραγματικά», σημείωσε η Γεωργία Ξανθοπούλου.

Επτά χρόνια μετά την επιστολή, η ασθενής βρέθηκε στα εγκαίνια του νέου αιματολογικού κέντρου, παρουσία του πρωθυπουργού και του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

Νέα πτέρυγα για θεραπείες αιχμής

Το νέο κτίριο της Αιματολογικής Κλινικής έχει συνολική επιφάνεια περίπου 2.508 τετραγωνικών μέτρων και αναπτύσσεται σε τρεις ορόφους. Η κατασκευή του χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης, με προϋπολογισμό περίπου 13,36 εκατομμυρίων ευρώ.

Στη νέα πτέρυγα συγκεντρώνονται εργαστήρια μοριακής αιματολογίας, γονιδιακής και κυτταρικής θεραπείας, κυτταρογενετικής και κυτταρομετρίας, η Δημόσια Τράπεζα Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος, η Βιοτράπεζα και οι υποδομές κλινικών μελετών.

Η νέα εγκατάσταση αναμένεται να αυξήσει κατά 30% έως 50% τη δυνατότητα πραγματοποίησης μεταμοσχεύσεων και προηγμένων κυτταρικών θεραπειών για ασθενείς με σοβαρές αιματολογικές κακοήθειες, όπως ορισμένες μορφές λευχαιμίας, λεμφώματος και πολλαπλού μυελώματος.

Στόχος είναι επίσης η ανάπτυξη εγχώριας παραγωγής εξατομικευμένων θεραπειών CAR-T, η οποία θα μπορούσε να περιορίσει το κόστος και να διευρύνει την πρόσβαση των ασθενών.

«Τα λόγια των ασθενών έχουν μεγαλύτερη αξία»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε τη νέα δομή ως το πιο σύγχρονο αιματολογικό κέντρο στην Ελλάδα και ενδεχομένως σε ολόκληρα τα Βαλκάνια.

«Δεν είναι ώρα για πολλά λόγια. Ίσως μεγαλύτερη αξία έχουν τα λόγια των ασθενών, εκείνων που οραματίστηκαν αυτό το έργο», δήλωσε.

Ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι το κέντρο και το επιστημονικό προσωπικό του δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν από αντίστοιχες ευρωπαϊκές δομές, ενώ χαρακτήρισε το έργο απάντηση σε όσους αναρωτιούνται πού κατευθύνονται οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης.

Για τη Γεωργία Ξανθοπούλου, πάντως, η ημέρα των εγκαινίων είχε διαφορετική σημασία: αποτέλεσε τη δικαίωση μιας προσπάθειας που ξεκίνησε σε μια γεμάτη αίθουσα αναμονής, με μια ασθενή μόνη μέσα στο αυτοκίνητό της να γράφει ζητώντας να ακουστεί.