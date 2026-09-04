Σε χαλαρό κλίμα, αλλά με αρκετές ειδήσεις να κρύβονται πίσω από τις ατάκες του, εμφανίστηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη φετινή βραδιά των δημοσιογράφων, που διοργανώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στο Electra Palace στο πλαίσιο της ΔΕΘ 2026.

Ο πρωθυπουργός έφτασε λίγο μετά τις 20:30, με casual εμφάνιση, συνοδευόμενος από υπουργούς. Ήταν ευδιάθετος, συνομίλησε με δημοσιογράφους και παρευρισκόμενους και δεν αρνήθηκε τις φωτογραφίες με τον κόσμο.

Η φετινή εκδήλωση είχε, μάλιστα, αυξημένη προσέλευση, σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία το ενδιαφέρον είναι στραμμένο στην αυριανή ομιλία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ και στις εξαγγελίες που αναμένεται να παρουσιάσει.

«Είστε έτοιμος για αύριο;» – «Πάντα είμαι έτοιμος»

Η ερώτηση που φυσιολογικά κυριάρχησε στα πολιτικά «πηγαδάκια» του πρωθυπουργού με τους δημοσιογράφους αφορούσε την αυριανή ημέρα.

«Είστε έτοιμος για αύριο;», ρωτήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Πάντα είμαι έτοιμος», απάντησε χαμογελώντας, σε μια σύντομη αλλά χαρακτηριστική απάντηση που αποτύπωσε το κλίμα με το οποίο προσέρχεται στην αυριανή ομιλία.

Η ερώτηση για τα σχολικά βιβλία και το σχόλιο για τη Ζαχαράκη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ρωτήθηκε και για το ζήτημα που έχει προκύψει σχετικά με τα νέα σχολικά βιβλία του Δημοτικού και τις αναφορές στα ομόφυλα ζευγάρια, θέμα που έχει προκαλέσει «γκρίνιες» ακόμα και στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος τις τελευταίες ώρες.

Ο πρωθυπουργός δεν θέλησε να μπει στην ουσία της συγκεκριμένης αντιπαράθεσης, παραπέμποντας στην επίσκεψή του στο Νοσοκομείο Παπανικολάου και στα εγκαίνια της αιματολογικής κλινικής. Ουσιαστικά, έστρεψε τη συζήτηση σε ζητήματα που, όπως υπογράμμισε, είναι μείζονος σημασίας, παραπέμποντας και στα όσα είπε μία ασθενής κατά την παρουσία του στο νέο Αιματολογικό Κέντρο, η οποία είχε στείλει στο παρελθόν και επιστολή στον Κυριάκο Μητσοτάκη αναφερόμενη στο σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε.

Στο ίδιο πλαίσιο τέθηκε και ερώτηση για την υπουργό Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, με αφορμή το ζήτημα που έχει προκύψει με τα σχολικά βιβλία, με τους δημοσιογράφους να ρωτούν εάν υπάρχει κάποιο ζήτημα. Ο πρωθυπουργός, σε εμφανώς χιουμοριστική διάθεση, απάντησε: «Φυσικά, για αυτό την έχουμε στο πλευρό μου απόψε και όλη την ημέρα είμαστε μαζί», προκαλώντας χαμόγελα στους παρευρισκόμενους.

Οι «άσοι» που κρατά στο μανίκι του

Πίσω από το χαλαρό κλίμα της βραδιάς, πάντως, το ενδιαφέρον βρίσκεται στις αυριανές ανακοινώσεις. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης άφησε να εννοηθεί ότι υπάρχουν «κάποια πράγματα που δεν έχουν γραφτεί» και τα οποία αναμένεται να αφορούν συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες.

Για το κυβερνητικό επιτελείο έχει ιδιαίτερη σημασία το σχέδιο για την επόμενη τετραετία, με τις παρεμβάσεις που θα παρουσιαστούν να είναι κοστολογημένες και να συνοδεύονται από συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ανά μήνα.

Η λογική που αναμένεται να παρουσιαστεί είναι αυτή ενός πιο συγκεκριμένου «ημερολογίου» για κάθε κοινωνική ομάδα ξεχωριστά, ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν τι αλλάζει και πότε. Οικογένειες με παιδιά, αγρότες, συνταξιούχοι και άλλες κατηγορίες πολιτών βρίσκονται στο επίκεντρο αυτού του σχεδιασμού.

«Ορίζοντας» το μήνυμα της αυριανής ομιλίας

Κομβική λέξη για την αυριανή ομιλία του πρωθυπουργού αναμένεται να είναι ο «ορίζοντας».

Το μήνυμα που θέλει να εκπέμψει η κυβέρνηση δεν αφορά μόνο τις άμεσες παρεμβάσεις, αλλά και τον σχεδιασμό με ορίζοντα την επόμενη τετραετία.

Παράλληλα, αναμένεται να δοθεί έμφαση στη δημοσιονομική εικόνα της χώρας και στο γεγονός ότι, σύμφωνα με την κυβερνητική επιχειρηματολογία, η βελτίωση των δημοσιονομικών μεγεθών μπορεί πλέον να αποτυπωθεί και στο πορτοφόλι του πολίτη.

Έτσι, η αυριανή ημέρα δεν αφορά μόνο τις εξαγγελίες που θα γίνουν από το βήμα. Το πολιτικό στοίχημα είναι να παρουσιαστεί ένας χρονικός ορίζοντας για την επόμενη τετραετία, με παρεμβάσεις που θα απευθύνονται ξεχωριστά σε διαφορετικές κοινωνικές ομάδες.

Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απόψε, φρόντισε να κρατήσει κλειστά τα χαρτιά του, αφήνοντας μόνο μια γεύση από τους «άσους» που –όπως όλα δείχνουν– κρατά ακόμη στο μανίκι του.