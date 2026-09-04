Το νέο Κέντρο Κυτταρικών και Γονιδιακών Θεραπειών και Εργαστηρίων της Αιματολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου «Γ. Παπανικολάου» στη Θεσσαλονίκη, το οποίο κατασκευάστηκε με πόρους 13,36 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, εγκαινίασε το απόγευμα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Όχι μόνο η Θεσσαλονίκη, αλλά και ολόκληρη η πατρίδα μας αποκτά σήμερα το πιο σύγχρονο Αιματολογικό Κέντρο σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, ίσως και σε ολόκληρα τα Βαλκάνια», επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Η επιστήμη πραγματικά έχει κάνει θαύματα στο μέτωπο των γονιδιακών και των κυτταρικών προσωποποιημένων θεραπειών και χαίρομαι γιατί έχουμε τώρα τη δυνατότητα να μπορούμε να υποστηρίξουμε το εξαιρετικό επιστημονικό προσωπικό μας με ένα υπερσύγχρονο κτήριο, το οποίο διαθέτει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό, έτσι ώστε να καλύψουμε τις ανάγκες των Ελλήνων ασθενών», προσέθεσε ο πρωθυπουργός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, την Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη και τον Υφυπουργό Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους, ξεναγήθηκε από τον Διοικητή του Νοσοκομείου Νικήτα Παπαδόπουλο στο νέο κτήριο, εμβαδού άνω των 2.500 τ.μ., με τη λειτουργία του οποίου εκτιμάται ότι ο αριθμός των κυτταρικών θεραπειών, που χρησιμοποιούνται σε συγκεκριμένες κακοήθειες του αίματος, όπως η λευχαιμία και το λέμφωμα, μπορεί να αυξηθεί κατά 30% έως 50%.

Παράλληλα, ενημερώθηκε για τον σχεδιασμό του νοσοκομείου για τη χορήγηση κυτταρικών θεραπειών σε ασθενείς με πολλαπλούν μυέλωμα. Η ανάπτυξη αυτή μπορεί να επιτρέψει σε περισσότερους ασθενείς από τη Βόρεια Ελλάδα, την υπόλοιπη χώρα αλλά και την Κύπρο να έχουν πρόσβαση σε ιδιαίτερα εξειδικευμένες θεραπείες χωρίς να χρειάζεται να αναζητούν θεραπεία σε άλλα κέντρα ή στο εξωτερικό.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στον ρόλο του Κέντρου στην έρευνα καθώς η δημιουργία Βιοτράπεζας και ειδικού Εργαστηρίου Κλινικών Μελετών επιτρέπει την υποστήριξη ερευνητικών πρωτοκόλλων, τη συμμετοχή σε διεθνείς μελέτες και την ανάπτυξη νέων θεραπευτικών προσεγγίσεων, ιδιαίτερα σημαντικό σε έναν τομέα που εξελίσσεται τόσο γρήγορα όσο οι κυτταρικές και γονιδιακές θεραπείες. Στόχος είναι το «Γ. Παπανικολάου» να αποτελεί όχι μόνο κέντρο όπου εφαρμόζονται σύγχρονες θεραπείες, αλλά και κέντρο που συμμετέχει ενεργά στην έρευνα και στην ανάπτυξη της ιατρικής του αύριο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε επίσης την ευκαιρία να συνομιλήσει με ιατρούς και νοσηλευτές καθώς και ασθενείς.

Ακολουθεί ολόκληρη η δήλωση του Πρωθυπουργού:

«Όχι μόνο η Θεσσαλονίκη, αλλά και ολόκληρη η πατρίδα μας αποκτά σήμερα το πιο σύγχρονο Αιματολογικό Κέντρο σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, ίσως και σε ολόκληρα τα Βαλκάνια.

Νομίζω ότι δεν είναι ώρα για πολλά λόγια, ίσως μεγαλύτερη αξία έχουν τα λόγια των ασθενών, εκείνων που οραματίστηκαν αυτό το έργο.

Η επιστήμη πραγματικά έχει κάνει θαύματα στο μέτωπο των γονιδιακών και των κυτταρικών προσωποποιημένων θεραπειών και χαίρομαι γιατί έχουμε τώρα τη δυνατότητα να μπορούμε να υποστηρίξουμε το εξαιρετικό επιστημονικό προσωπικό μας με ένα υπερσύγχρονο κτήριο, το οποίο διαθέτει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό, έτσι ώστε να καλύψουμε τις ανάγκες των Ελλήνων ασθενών.

Πολλά συγχαρητήρια αξίζουν στην ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, που κατάφεραν και τήρησαν τα ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης, έτσι ώστε το κτήριο αυτό να μπορέσει να παραδοθεί εντός του Αυγούστου.

Όπως κάνατε, κ. Υπουργέ, και σε μία σειρά από πάρα πολλά άλλα έργα, τα οποία είχατε την ευκαιρία να εγκαινιάσετε -κάποια από αυτά- τις τελευταίες μέρες.

Νομίζω ότι το κτήριο αυτό είναι η καλύτερη απόδειξη και η καλύτερη απάντηση σε αυτούς που αναρωτιούνται που πήγαιναν τα χρήματα, οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης, που πηγαίνουν οι ευρωπαϊκοί πόροι. Σε τέτοιες δημόσιες υποδομές υγείας πηγαίνουν, προκειμένου οι ασθενείς μας να βρίσκουν τις καλύτερες δυνατές θεραπείες.

Θέλω να τονίσω ότι το κέντρο αυτό και το επιστημονικό δυναμικό που το στελεχώνει δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από οποιοδήποτε αντίστοιχο κέντρο στην Ευρώπη, Αυτή είναι η δέσμευση που έχουμε αναλάβει, να παραδώσουμε ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας πολύ καλύτερο από αυτό το οποίο παραλάβαμε και βήμα-βήμα κινούμαστε σε αυτή την κατεύθυνση.

Καλορίζικο, λοιπόν, το Κέντρο. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που μας δώσατε την έμπνευση το Κέντρο αυτό να μπορέσει να γίνει πραγματικότητα και για μας είναι πάντα, νομίζω, μια στιγμή ιδιαίτερης ικανοποίησης.

Ξέρετε, η πολιτική είναι συχνά πολύ σκληρή, ακούμε πολλά, αλλά όταν μπορούμε να αφήνουμε ο καθένας με τον τρόπο του τη δική του παρακαταθήκη και να βελτιώνουμε τις ζωές των πολιτών, γιατί αυτή τελικά είναι η αποστολή μας, νομίζω ότι αυτό μας δίνει και χαρά, αλλά και δύναμη να συνεχίσουμε αυτή τη δύσκολη προσπάθεια.

Καλορίζικο, λοιπόν».

Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης επισήμανε από την πλευρά του: «Με πραγματικά μεγάλη συγκίνηση και υπερηφάνεια υποδεχόμαστε σήμερα τον κ. Πρωθυπουργό, τον κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, για να του παραδώσουμε -και στον ελληνικό λαό- το Κέντρο Ανοσοθεραπείας στο Νοσοκομείο “Παπανικολάου” στη Θεσσαλονίκη.

Είναι ένα έργο, το οποίο οραματίστηκε ο ίδιος ο κ. Πρωθυπουργός, όπως ακούσατε προηγουμένως από μία από τις ασθενείς που μετέφερε την προσωπική της ιστορία για το πώς βίωνε τη θεραπεία της στο πραγματικά πολύ άξιο Αιματολογικό Κέντρο του Νοσοκομείου “Παπανικολάου” και έλαβε την απόφαση ο κ. Πρωθυπουργός να δημιουργηθεί αυτό το κέντρο.

Όταν ανέλαβα την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, κ. Πρόεδρε, μετά από τη δική σας εντολή, παραλάβαμε το έργο αυτό σε ένα, δυστυχώς τότε, πολύ οριακό σημείο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το είχε απεντάξει από το πρόγραμμα γιατί δεν προλαβαίναμε τις προθεσμίες, παρότι είχε δουλέψει πολύ έντονα η προηγούμενη ηγεσία.

Χάρη στην εντολή του Πρωθυπουργού, νομοθετήσαμε και βγάλαμε την άδεια κατά παρέκκλιση, για να μη χαθεί η χρηματοδότηση του προγράμματος και δύο χρόνια μετά, κ. Πρόεδρε, είμαστε στην πολύ ευχάριστη θέση να το έχουμε ολοκληρώσει εντός προθεσμίας, να έχουμε πιάσει το ορόσημο και κυρίως να είμαστε σε θέση να δώσουμε στους ασθενείς μας αυτό το άρτιο κτήριο.

Δεν υπάρχει παρόμοιο κέντρο σε όλη την Ελλάδα, δεν υπάρχει στην Αθήνα, δεν υπήρχε στα Βαλκάνια.

Πρόσφατα νομοθετήσαμε για το πώς θα βγουν οι όροι και οι προϋποθέσεις για την παραγωγή CAR-T θεραπειών και τη διάθεσή τους και σε άλλα νοσοκομεία από το Νοσοκομείο «Παπανικολάου», με στόχο να μειωθεί το κόστος των θεραπειών αυτών γενικά για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και να μπορούμε να θεραπεύουμε περισσότερους ασθενείς.

Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε. Χάρη στη δική σας συμβολή και όραμα έχουμε έρθει σήμερα εδώ. Σας ευχαριστούμε πολύ».

*Ειδική μέριμνα για την προστασία των ανοσοκατεσταλμένων ασθενών*

Στο νέο κτήριο, εμβαδού άνω των 2.500 τ.μ. συγκεντρώνονται το Εργαστήριο Μοριακής Αιματολογίας, η Δημόσια Τράπεζα Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος, τα Εργαστήρια Γονιδιακής και Κυτταρικής Θεραπείας, Κυτταρογενετικής, Κυτταρομορφολογίας, Κυτταρομετρίας Ροής, η Βιοτράπεζα, οι υποδομές κλινικών μελετών και η νέα Μονάδα Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών Κυττάρων και Κυτταρικών Θεραπειών.

Η νέα Μονάδα διαθέτει 11 μονόκλινες κλίνες-μονώσεις. Κάθε θάλαμος διαθέτει ιδιωτικό χώρο υγιεινής, ειδικό προθάλαμο και σύστημα θυρών INTERLOCK, που είναι σημαντικό για την προστασία των ανοσοκατεσταλμένων ασθενών, οι οποίοι χρειάζονται ειδική προστασία.

Η μεταφορά των εργαστηρίων στη νέα πτέρυγα αποσυμφορεί παράλληλα το όμορο κτήριο «ΣΤΟΡΓΗ» και καθιστά εφικτή την επέκταση του Εργαστηρίου Συλλογής και Επεξεργασίας Μοσχευμάτων.

Το κτήριο έχει κατασκευαστεί με τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές και μεταξύ άλλων συμβάλλει και στην εξοικονόμηση ενέργειας.