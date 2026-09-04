Τη θέση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα στηρίξει την Ελλάδα απέναντι σε οποιαδήποτε απειλή διατύπωσε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι ο διάλογος με την Τουρκία μπορεί να συνεχίζεται, χωρίς όμως να υπάρχει οποιαδήποτε υποχώρηση από τις ελληνικές θέσεις.

Μιλώντας στο υβριδικό κανάλι του Οικονομικού Ταχυδρόμου (OT FORUM) στο πλαίσιο της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στις τελευταίες εξελίξεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, στις αντιδράσεις της Άγκυρας για τις ελληνικές πρωτοβουλίες στο Αιγαίο, αλλά και στη συνολική στρατηγική της Αθήνας στην εξωτερική πολιτική.

Τα ελληνικά διαβήματα προς την Τουρκία

Ο κ. Γεραπετρίτης αποκάλυψε ότι η Ελλάδα έχει προχωρήσει σε επίσημα διαβήματα προς το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, τόσο για το ζήτημα των θαλάσσιων περιβαλλοντικών πάρκων, όσο και για τις αντιδράσεις της Άγκυρας απέναντι στα ειδικά χωροταξικά σχέδια που προωθεί η Αθήνα.

Όπως ανέφερε, η Ελλάδα ενημέρωσε παράλληλα τους Ευρωπαίους εταίρους της στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, ζητώντας τη στήριξη και την αλληλεγγύη τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και των κρατών-μελών.

«Είναι αυτονόητο ότι η Ευρώπη θα παράσχει τη στήριξή της προς την Ελλάδα σε οποιαδήποτε απειλή υπάρχει προς τη χώρα μας», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον υπουργό, οι ελληνικές θέσεις βασίζονται στο διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο, ενώ υποστήριξε ότι οι τουρκικές διεκδικήσεις έχουν ήδη απορριφθεί σε συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και σε εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

«Ο διάλογος δεν σημαίνει υπαναχώρηση»

Ο υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι η Αθήνα επιδιώκει τη διατήρηση ανοικτών διαύλων επικοινωνίας με την Άγκυρα, ακόμη και σε περιόδους έντασης.

«Η αξία της πραγματικής ουσιαστικής διπλωματίας είναι να μπορείς να συζητάς ακόμη κι αν έχεις διαφορές», ανέφερε.

Όπως είπε, την τελευταία τριετία έχει δημιουργηθεί ένα «ικανοποιητικό επίπεδο επικοινωνίας» με την Τουρκία, με αποτελέσματα κυρίως στο μεταναστευτικό και σε ζητήματα οικονομικής συνεργασίας.

Ωστόσο, αναγνώρισε ότι η περίοδος χαρακτηρίζεται από αυξανόμενη ένταση, την οποία συνέδεσε με «μονομερείς ενέργειες της Τουρκίας».

«Ο αναγκαίος διάλογος δεν σημαίνει ότι θα υπάρξει και οποιαδήποτε υπαναχώρηση από τις εθνικές θέσεις, που για μας αποτελούν ένα ιερό», ανέφερε.

Η διαφορά για ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο ζήτημα της οριοθέτησης ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας, το οποίο χαρακτήρισε ως το βασικό θέμα που θα πρέπει να συζητηθεί μεταξύ των δύο χωρών.

Ο κ. Γεραπετρίτης επανέλαβε τη γνωστή ελληνική θέση ότι η μοναδική διαφορά που μπορεί να οδηγηθεί σε διεθνή δικαιοδοσία αφορά την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών.

Αντίθετα, όπως σημείωσε, η Τουρκία συνδέει το θέμα με άλλα ζητήματα, τα οποία η Αθήνα θεωρεί ότι δεν αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης.

«Εάν δεν υπάρξει σε αυτό το σημείο μια σύγκλιση, δεν μπορεί να ξεκινήσει η συζήτηση», τόνισε.

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι τρεις πυλώνες του ελληνοτουρκικού διαλόγου —ο πολιτικός διάλογος, η θετική ατζέντα και τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης— εξακολουθούν να ισχύουν.

Η Ελλάδα ως «εξαγωγέας ασφαλείας»

Ο υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε εκτενώς και στην ενίσχυση της ελληνικής αμυντικής ισχύος, υποστηρίζοντας ότι η χώρα έχει μετατραπεί τα τελευταία χρόνια σε παράγοντα ασφάλειας στην περιοχή.

Όπως είπε, η Ελλάδα έχει προχωρήσει σε σημαντική αναβάθμιση των Ενόπλων Δυνάμεων μέσω συνεργασιών με διαφορετικούς συμμάχους.

Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε:

στις γαλλικές φρεγάτες Belharra ,

, στα μαχητικά Rafale ,

, στην προμήθεια των F-35 από τις ΗΠΑ ,

, στη συνεργασία με το Ισραήλ στον αμυντικό τομέα.

«Η Ελλάδα εξοπλίζεται έξυπνα, από σύμμαχες χώρες», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα δεν εξαρτάται από έναν μόνο προμηθευτή.

Παράλληλα, χαρακτήρισε την ελληνική αμυντική βιομηχανία «διπλωματικό και γεωπολιτικό όπλο», σημειώνοντας ότι η χώρα έχει αποκτήσει μεγαλύτερο ρόλο στην περιφερειακή ασφάλεια.

Η συνεργασία με τις τουρκικές υπηρεσίες πληροφοριών

Αναφερόμενος στην πρόσφατη επίσκεψη του επικεφαλής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών Ιμπραήμ Καλίν, ο κ. Γεραπετρίτης σημείωσε ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών γειτονικών κρατών διατηρούν διαύλους επικοινωνίας για ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος.

Μεταξύ αυτών ανέφερε:

την κρίση στη Μέση Ανατολή,

την ασφάλεια στη ναυσιπλοΐα,

τη Λιβύη,

τη Συρία,

την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η συνεργασία στον τομέα των πληροφοριών συνέβαλε στη μείωση των παράτυπων μεταναστευτικών ροών από την Τουρκία κατά περίπου 80%.

«Η Ελλάδα δεν ετεροπροσδιορίζεται»

Κλείνοντας, ο υπουργός Εξωτερικών υποστήριξε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα σε ισχυρότερο διεθνές σημείο από ποτέ.

«Η Ελλάδα στην εξωτερική της πολιτική έχει αποκτήσει τέτοιου τύπου πραγματική δυναμική και ισχύ που δεν ετεροπροσδιορίζεται», ανέφερε.

Όπως σημείωσε, η χώρα έχει αναπτύξει στρατηγικές σχέσεις με τις ΗΠΑ, το Ισραήλ, χώρες του αραβικού κόσμου και την Ινδία, ενώ σύντομα αναλαμβάνει την προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και στη συνέχεια την προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Η Ελλάδα έχει καταφέρει αυτοτελώς να βρίσκεται στο ισχυρότερο σημείο από άποψη διεθνούς ισχύος που ήταν ποτέ», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι η Αθήνα θα συνεχίσει να κινείται με βάση το διεθνές δίκαιο και τις στρατηγικές της συμμαχίες.