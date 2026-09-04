Την επικείμενη επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα προανήγγειλε η Αμερικανίδα πρέσβης στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, τοποθετώντας την άφιξή του μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Η επίσκεψη του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας αναμένεται να αποτελέσει νέο σημαντικό σταθμό στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ουάσιγκτον αναβαθμίζει τον ρόλο της Ελλάδας στους σχεδιασμούς της για την ενέργεια, την περιφερειακή ασφάλεια και τη σταθερότητα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

«Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα βρίσκεται εδώ σε λίγες μόλις εβδομάδες», ανέφερε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από το βήμα του 10ου Southeast Europe Energy Forum, που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη.

Η Αμερικανίδα πρέσβης δεν ανακοίνωσε την ακριβή ημερομηνία ούτε το αναλυτικό πρόγραμμα της επίσκεψης. Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι η επιλογή της Αθήνας αντανακλά τη βαρύτητα που αποδίδει η κυβέρνηση των ΗΠΑ στη σχέση της με την Ελλάδα.

Όπως σημείωσε, ο Μάρκο Ρούμπιο θα μπορούσε, εξαιτίας των πολλαπλών διεθνών κρίσεων, να επισκεφθεί οποιαδήποτε περιοχή του κόσμου. Η απόφασή του να έρθει στην Ελλάδα, σύμφωνα με την ίδια, οφείλεται στο γεγονός ότι η χώρα αποτελεί «έναν πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών και έναν πολύ σημαντικό ενεργειακό εταίρο».

Ενεργειακή, αμυντική και οικονομική συνεργασία

Η επίσκεψη Ρούμπιο αναμένεται να προσφέρει την ευκαιρία για συνομιλίες γύρω από το σύνολο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργειακή συνεργασία, τις επενδύσεις, την άμυνα και τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή.

Η Ελλάδα έχει αποκτήσει αυξημένη σημασία για την αμερικανική στρατηγική ως πύλη εισόδου υγροποιημένου φυσικού αερίου στην ευρωπαϊκή αγορά και ως σημείο σύνδεσης των ενεργειακών δικτύων της Ανατολικής Μεσογείου με τα Βαλκάνια και την Κεντρική Ευρώπη.

Αυτή τη διάσταση ανέδειξε και η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, χαρακτηρίζοντας τη χώρα «πολύ ισχυρό και σταθερό στρατηγικό σύμμαχο» και ενεργό συμμετέχοντα στη νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική της Ευρώπης.

«Η ενεργειακή ασφάλεια είναι εθνική ασφάλεια», τόνισε, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα διαδραματίζει μετασχηματιστικό ρόλο ως κεντρικός κόμβος του Κάθετου Διαδρόμου.

Η διεύρυνση του Κάθετου Διαδρόμου

Κεντρικό σημείο της τοποθέτησης της Αμερικανίδας πρέσβη αποτέλεσε η επέκταση του Κάθετου Διαδρόμου προς τη Σερβία και τη Βόρεια Μακεδονία. Το συγκεκριμένο δίκτυο φιλοδοξεί να διευκολύνει τη μεταφορά φυσικού αερίου από την Ελλάδα προς τις αγορές της Νοτιοανατολικής και της Κεντρικής Ευρώπης, περιορίζοντας ταυτόχρονα την εξάρτηση των χωρών της περιοχής από τη ρωσική ενέργεια.

«Η επέκταση αυτή διευρύνει πραγματικά την εμβέλεια και τη σημασία της Ελλάδας στην περιοχή», δήλωσε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, καλώντας τις βαλκανικές κυβερνήσεις να υιοθετήσουν μακροπρόθεσμο ενεργειακό σχεδιασμό και να αποφεύγουν εξαρτήσεις από «κακόβουλους παράγοντες όπως η Ρωσία».

Η ίδια αναφέρθηκε στις συμφωνίες για την προμήθεια αμερικανικού LNG, αλλά και στην παρουσία μεγάλων αμερικανικών επιχειρήσεων, όπως η ExxonMobil και η Chevron, στις έρευνες για υδρογονάνθρακες στην Ελλάδα.

Η αυξημένη συμμετοχή αμερικανικών ομίλων στις ελληνικές ενεργειακές έρευνες αποτελεί ακόμη ένα πεδίο που ενδέχεται να απασχολήσει τις επαφές του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Η Chevron έχει ήδη υπογράψει συμβάσεις για έρευνες σε θαλάσσιες περιοχές νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου, ενισχύοντας το αμερικανικό αποτύπωμα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Από καταναλωτής, περιφερειακός προμηθευτής

Σύμφωνα με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η Ελλάδα «έχει πλέον μεταμορφωθεί από ενεργειακός καταναλωτής σε ενεργειακό προμηθευτή για ολόκληρη την περιοχή».

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε τη συνεργασία Ελλάδας, Ηνωμένων Πολιτειών και Ουκρανίας για τη μεταφορά αμερικανικού LNG μέσω του Κάθετου Διαδρόμου. Η συμφωνία για την τροφοδοσία της Ουκρανίας με αμερικανικό φυσικό αέριο μέσω των ελληνικών υποδομών έχει ενισχύσει τον ρόλο της χώρας ως ενεργειακής πύλης της Ευρώπης.

Η επίσκεψη Ρούμπιο έρχεται, συνεπώς, σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία η ενεργειακή συνεργασία δεν αντιμετωπίζεται απλώς ως εμπορική δραστηριότητα, αλλά ως βασικός πυλώνας της εξωτερικής πολιτικής και της ασφάλειας των δύο χωρών.

Επενδυτικό ενδιαφέρον για λιμάνια και υποδομές

Η Αμερικανίδα πρέσβης αναφέρθηκε και στο αυξανόμενο ενδιαφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών για ελληνικές υποδομές, επισημαίνοντας την επένδυση της Development Finance Corporation στο λιμάνι της Ελευσίνας.

Παράλληλα, έκανε λόγο για σημαντικές δυνατότητες συνεργασίας στη ναυτιλία και στην ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη διακίνηση ενεργειακών φορτίων.

Η Ελλάδα, με τα λιμάνια, τους τερματικούς σταθμούς LNG, το δίκτυο αγωγών και τον ισχυρό εμπορικό της στόλο, βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της αμερικανικής προσπάθειας για τη δημιουργία νέων και ασφαλέστερων ενεργειακών οδών προς την Ευρώπη.

Το μήνυμα που στέλνει η Ουάσιγκτον

Η προαναγγελία της άφιξης του Μάρκο Ρούμπιο ανεβάζει ακόμη περισσότερο το επίπεδο των διπλωματικών επαφών μεταξύ Αθήνας και Ουάσιγκτον.

Παρότι οι λεπτομέρειες της επίσκεψης δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί, η παρουσία του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών στην ελληνική πρωτεύουσα αναμένεται να λειτουργήσει ως σαφές πολιτικό μήνυμα για τον ρόλο που επιφυλάσσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ελλάδα.

Έναν ρόλο που δεν περιορίζεται πλέον στα στενά όρια της διμερούς συνεργασίας, αλλά επεκτείνεται στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, στη σταθερότητα των Βαλκανίων και στις ευρύτερες γεωπολιτικές ισορροπίες της Ανατολικής Μεσογείου.