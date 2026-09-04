Οι ανακοινώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη το Σάββατο από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης αλλά και οι εξαγγελίες του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα μονοπώλησαν σχεδόν, τη συνέντευξη του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Θανάση Κοντογεώργη στον Alpha Radio 9,89.



Ερωτηθείς εν προκειμένω για τις προτάσεις της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για το περιουσιολόγιο, ο Θ. Κοντογεώργης απάντησε ως εξής: «Δεν πήγε πολύ καλά αυτό. Υποδηλώνουν προχειρότητα. Πριν λίγες ημέρες ο κ. Τσίπρας είχε πει με στόμφο σε μια συνέντευξή του ότι μπορεί να έκανε λάθη τότε, αλλά τώρα ξέρει τι θέλει να κάνει και πώς. Από το οικονομικό πρόγραμμα δεν προκύπτει πάρα πολύ. Ακούσθηκαν ακρότητες. Ο κ. Τσίπρας τήρησε την παράδοση των ανεκπλήρωτων υποσχέσεων και των φουσκωμένων λογαριασμών».



Στη συνέχεια, μάλιστα, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ προχώρησε στην εκτίμηση ότι όταν τελικά η ΕΛ.Α.Σ. στείλει την πρότασή της στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο «θα την δείτε κατά πολύ πετσοκομμένη».



Και αφού επανέλαβε τον υπολογισμό της κυβέρνησης, για λογαριασμό τουλάχιστον 13 δισ. ετησίως (του προγράμματος της ΕΛ.Α.Σ.), υπογράμμισε ότι το Δημοσιονομικό Συμβούλιο ήταν μια πρωτοβουλία της κυβέρνησης «προκειμένου να γίνεται διάλογος, ο οποίος στηρίζεται σε πραγματικά δεδομένα». Άλλωστε, προφανώς και θα στείλει το πρόγραμμάτης η κυβέρνηση στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, διαβεβαίωσε επίσης.



Επί του περιεχομένου των πρωθυπουργικών ανακοινώσεων, «εμείς επιδιώκουμε όσο το δυνατόν περισσότεροι συμπολίτες μας να δουν τους εαυτούς τους μέσα στα μέτρα αυτά. Θα υπάρχει μια συνέπεια στην οικονομική πολιτική, δεν ξύπνησε ο Μητσοτάκης μετά από τέσσερα χρόνια», σχολίασε και συνέχισε:



«Η βελτίωση και η υπεραπόδοση της ελληνικής οικονομίας μας έδινε τη δυνατότητα να κάνουμε κάθε χρόνο βήματα, και στη φορολογική μεταρρύθμιση και στις τριετίες και στις συντάξεις κ.α. Πάνω στη λογική αυτή θα χτίσουμε και φέτος. Ένα ίσως μεγαλύτερο από ένα σκαλί», προανήγγειλε και «μαζί ένας ορίζοντας για τα επόμενα χρόνια».



Και, αναγνωρίζοντας ότι «υπάρχουν πολλά βήματα ακόμη, υπάρχουν δυσκολίες και εξωγενείς και ενδογενείς», υπογράμμισε τον στόχο «να μπορείς να κάνεις την πατρίδα μια πολύ καλύτερη χώρα και στις καλύτερες της Ευρώπης να ζεις, να δημιουργείς, να κάνεις οικογένεια». Εν τέλει, «αυτό το πλαίσιο θα περιγράψει ο πρωθυπουργός, και το οποίο θα εκτείνεται ως την Ελλάδα του 2030».



Ερωτηθείς για το τι έχουν να περιμένουν οι αγρότες, ο Θ. Κοντογεώργης αναγνώρισε εν πρώτοις ότι «πέρασαν μια δύσκολη χρονιά, με μειωμένες τιμές, με καταστροφές, με κινητοποιήσεις που σε ένα βαθμό κλόνισαν τη σχέση τους με την κυβέρνηση». Αλλά, συμπλήρωσε, «δίνουμε προτεραιότητα στον πρωτογενή τομέα, συζητάμε το νέο προϋπολογισμό και τη νέα ΚΑΠ. Είναι μια κοινωνική ομάδα που έχουμε στηρίξει πολύ».



Σχετικά με τη βόρεια Ελλάδα, αφού δήλωσε ότι «η κυβέρνηση αγκαλιάζει όλους τους πολίτες και δεν κάνει γεωγραφικούς διαχωρισμούς», υπενθύμισε ότι «πριν μια εβδομάδα ο πρωθυπουργός παρουσίασε απολογισμό και προγραμματισμό για τη Θεσσαλονίκη και τη βόρεια Ελλάδα. Γίνονται πολλά στην περιοχή, θα προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο».



Ενώ και «σήμερα με τον πρωθυπουργό θα βρεθούμε στη δυτική Θεσσαλονίκη για να δούμε νέες αθλητικές υποδομές, νέες κοινωνικές υποδομές και σχολεία». Και μέσα από τα έργα αυτά γεννώνται θέσεις εργασίας, προσέθεσε.



Το προτελευταίο ερώτημα της συνέντευξης ήταν προσωπικό, συγκεκριμένα αν θα είναι υποψήφιος στην Αχαΐα. Ερώτηση την οποία ο Θ. Κοντογεώργης απάντησε ως εξής: «Την Αχαΐα την αγαπώ, η καταγωγή μου είναι από τα Καλάβρυτα. Ασχολούμαι με όλη την Ελλάδα», ανέφερε με την ταυτόχρονη παρατήρηση ότι δεν έχει τέτοιο προσανατολισμό. Ενώ έκλεισε την απάντησή του λέγοντας ότι παρά το γεγονός «οι εκλογές φαίνονται αρκετά κοντά, αργούν ακόμη, αυτά θα τα δούμε στην ώρα τους».



Για τον χρόνο εκλογών, παρέπεμψε σε όσα έχει πει ο πρωθυπουργός για την άνοιξη, έθεσε όμως και την παράμετρο της Ελληνικής Προεδρίας στην Ε.Ε. που αρχίζει την 1η Ιουλίου: «Θα είναι μια σοβαρή Προεδρία. Θα συζητηθεί ο Κοινοτικός προϋπολογισμός και θα συμφωνηθεί πώς θα ζούμε τα επόμενα δέκα χρόνια. Ο τότε πρωθυπουργός – εμείς πιστεύουμε ότι θα είναι και πρέπει να είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης – θα κληθεί να επιδείξει μια διαπραγματευτική δυνατότητα». Συμπερασματικά, «έχουμε μπροστά μας εννιά μήνες δουλειάς», κατέληξε.