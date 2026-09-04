Στο σχέδιο της κυβέρνησης για την επόμενη τετραετία, αλλά και στις βασικές εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα της ΔΕΘ, αναφέρθηκε ο γενικός γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Όπως είπε, στο επίκεντρο των κυβερνητικών δεσμεύσεων θα βρεθούν παρεμβάσεις για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, ενόψει και των επόμενων εθνικών εκλογών.

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης μιλώντας στο ΕΡΤnews την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου, τόνισε ότι η οικονομική πολιτική που εφαρμόστηκε τα τελευταία χρόνια έχει θέσει τις βάσεις για τη διατήρηση της αναπτυξιακής πορείας. Επίσης, σημείωσε ότι μεταξύ των αποτελεσμάτων περιλαμβάνονται η αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους, η αύξηση των μισθών, η μείωση της φορολογίας, καθώς και η δημιουργία περίπου 600.000 θέσεων εργασίας.

«Η οικονομική μας πολιτική τα τελευταία επτά χρόνια έχει αποδώσει καρπούς», δήλωσε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, υπογραμμίζοντας ότι πλέον υπάρχουν, όπως είπε, οι προϋποθέσεις για να συνεχιστεί η προσπάθεια και να ενισχυθεί περαιτέρω η χώρα.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ θα έχει ευρύτερο ορίζοντα, καθώς πέρα από τα μέτρα που θα ανακοινωθούν, θα αποτυπώσει και τις βασικές κυβερνητικές προτεραιότητες για την επόμενη τετραετία.

«Η καλύτερη απάντηση στην ακρίβεια είναι η αύξηση των εισοδημάτων»

Αναφορικά με το ζήτημα της ακρίβειας, ο γενικός γραμματέας της ΝΔ στάθηκε στην ανάγκη τα εισοδήματα να αυξάνονται με ρυθμό υψηλότερο από τον πληθωρισμό, ώστε να ενισχύεται στην πράξη η αγοραστική δύναμη των πολιτών.

«Η καλύτερη απάντηση στην ακρίβεια, το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε αυτή τη στιγμή ως χώρα και συνολικά ως Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι η σταθερή αύξηση εισοδημάτων, η οποία θα υπερβαίνει κάθε χρόνο τον πληθωρισμό», τόνισε.

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης αναγνώρισε ότι οι διεθνείς εξελίξεις εξακολουθούν να επηρεάζουν σημαντικά το κόστος ζωής. Όπως είπε, οι δύο πόλεμοι στην περιοχή έχουν δραστικές επιπτώσεις στις τιμές της ενέργειας, οι οποίες τελικά μετακυλίονται στο κόστος των προϊόντων, στα υλικά οικοδομής, αλλά και στα ενοίκια.

«Η καλύτερη απάντηση σε αυτό είναι μια πιο εξωστρεφής, εξαγωγική οικονομία, η οποία μπορεί να δώσει καλύτερους μισθούς», υποστήριξε, συνδέοντας την αύξηση των μισθών με τη δυνατότητα για καλύτερες συντάξεις και χαμηλότερους φόρους.

Καύσιμα και ενεργειακό κόστος

Στο ζήτημα των καυσίμων και του ενεργειακού κόστους, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης αναφέρθηκε στη διεθνή αστάθεια και στις διακυμάνσεις των τιμών, σημειώνοντας ότι οι εξελίξεις επηρεάζονται από τις αποφάσεις και τις διαθέσεις των μεγάλων δυνάμεων.

Σε ό,τι αφορά τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, υπερασπίστηκε την κυβερνητική στρατηγική, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα έχει περάσει από την εισαγωγή στην εξαγωγή ενέργειας.

«Η επιλογή που έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση να δαπανήσει πόρους, να κάνει επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με αποτέλεσμα από εισαγωγική χώρα ενέργειας να είμαστε εξαγωγική χώρα ενέργειας, να πουλάμε ενέργεια σε άλλες χώρες, μας επιτρέπει σε αυτή την ενεργειακή κρίση την οποία βιώνει η Ευρώπη να έχουμε στη χονδρική σταθερά από τις χαμηλότερες τιμές», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η περαιτέρω ανάπτυξη των ΑΠΕ και της αποθήκευσης ενέργειας μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλότερους λογαριασμούς για τα νοικοκυριά και παράλληλα να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας.

«Οι τιμές ενέργειας αντανακλούν και στο ράφι», σημείωσε, εξηγώντας ότι το ενεργειακό κόστος αποτελεί μέρος του κόστους των προϊόντων που αγοράζουν οι καταναλωτές.

Η αμυντική βιομηχανία και τα 15.000 drones

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης στην ενίσχυση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, με αφορμή την επίσκεψη του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια στη Βόρεια Ελλάδα.

Όπως ανέφερε, η μονάδα παραγωγής drones που επισκέφθηκε ο υπουργός έχει τη δυνατότητα να παράγει 15.000 drones ετησίως.

«Ελληνικά όπλα από ελληνικά χέρια. Αυτό σημαίνει ισχυρή Ελλάδα, σημαίνει ανεξαρτησία, σημαίνει λιγότερες εξαρτήσεις από ξένες δυνάμεις», είπε χαρακτηριστικά.

Στο ίδιο πλαίσιο ενέταξε την ενίσχυση της Πολεμικής Αεροπορίας και του Πολεμικού Ναυτικού, καθώς και τον «Θόλο του Αχιλλέα», υποστηρίζοντας ότι όλα αυτά δημιουργούν «ένα πολύ διαφορετικό σκηνικό από αυτό που παραλάβαμε το 2019».

Για το ενδεχόμενο κόμματος Α. Σαμαρά: «Σήμερα δεν υπάρχει αυτό το κόμμα»

Ερωτηθείς για τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά και το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης επέλεξε να κρατήσει χαμηλούς τόνους.

«Την έχω πει την άποψή μου για τον Αντώνη Σαμαρά. Πολλές φορές, δεν έχει αλλάξει κάτι», ανέφερε, για να προσθέσει: «Κόμμα Σαμαρά σήμερα δεν υπάρχει, οπότε δεν έχουμε κάτι άλλο να σχολιάσουμε».

Αναφερόμενος στις δημόσιες παρεμβάσεις συνεργατών του πρώην πρωθυπουργού, σημείωσε ότι εδώ και μήνες γίνεται συζήτηση για την πιθανότητα δημιουργίας νέου κόμματος, χωρίς ωστόσο αυτό να έχει μέχρι σήμερα συμβεί.

«Όταν υπάρξει αλλαγή πολιτικού σκηνικού, εδώ είμαστε να τα συζητήσουμε όλα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Για τον Αλέξη Τσίπρα

Ο γενικός γραμματέας της ΝΔ άσκησε επίσης κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή τις προτάσεις που παρουσίασε για την οικονομία και το κοινωνικό κράτος.

Όπως υποστήριξε, το βασικό ζήτημα αφορά «σε πολύ μεγάλο βαθμό» την προχειρότητα των προτάσεων, ενώ εκτίμησε ότι ο πρώην πρωθυπουργός επιχειρεί να διαμορφώσει ένα διαφορετικό πολιτικό προφίλ.

«Είδα μια προσπάθεια ή μια προσποίηση αλλαγής προφίλ. Μίλησε για την παραγωγική Ελλάδα, μίλησε για ιδιωτικό τομέα, ξένες επενδύσεις, συνδέσεις σε εμπορικούς διαδρόμους, πράγματα τα οποία ήταν εντελώς ξένα στην Αριστερά», ανέφερε.

Κατά τον Κωνσταντίνος Κυρανάκη, ο Αλέξης Τσίπρας επιχειρεί πλέον να προσεγγίσει πολιτικά θέσεις που παραδοσιακά εκφράζει η Νέα Δημοκρατία.

«Οι ξένες επενδύσεις δημιουργούσαν αλλεργία στην Αριστερά», είπε, υποστηρίζοντας ότι σήμερα ο κ. Τσίπρας προσπαθεί να πείσει πως μπορεί να υπηρετήσει αποτελεσματικότερα την ανάπτυξη και την παραγωγική οικονομία.

Την ίδια στιγμή, υποστήριξε ότι αρκετές από τις προτάσεις του πρώην πρωθυπουργού αφορούν μέτρα και πολιτικές που, όπως ανέφερε, έχουν ήδη εφαρμοστεί.

Για το σιδηροδρομικό δίκτυο Αθήνας-Θεσσαλονίκης: «Ένα βήμα για να αποκτήσουμε ξανά αξιοπιστία»

Αναφερόμενος στην αποκατάσταση του σιδηροδρομικού δικτύου Αθήνας-Θεσσαλονίκης, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης στάθηκε στην επαναλειτουργία της σηματοδότησης και των συστημάτων ασφαλείας, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για στόχο που είχε τεθεί συγκεκριμένα από την κυβέρνηση και, όπως ανέφερε, υλοποιήθηκε.

«Τον Αύγουστο ολοκληρώθηκε. Στις 2 Σεπτεμβρίου έγινε το πρώτο δρομολόγιο», ανέφερε.

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης συνέδεσε την ολοκλήρωση των έργων με την ανάγκη να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στον σιδηρόδρομο, στον απόηχο της τραγωδίας των Τεμπών.

«Είναι ένα βήμα για να αποκτήσουμε ξανά αξιοπιστία ως ελληνικός σιδηρόδρομος και να χτίσουμε ξανά εμπιστοσύνη. Να ξαναμπεί ο κόσμος στο τρένο», είπε.

Όπως ανέφερε, η ανανέωση του τροχαίου υλικού, η αναβάθμιση των υποδομών, η ενίσχυση των συστημάτων ασφαλείας και η ανακαίνιση των σταθμών διαμορφώνουν, κατά την εκτίμησή του, τις συνθήκες για να ξαναποκτήσει ζωή ο σιδηρόδρομος.

Για το ΠΑΣΟΚ

Με αφορμή και την επέτειο ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης επέκρινε τις πολιτικές που, όπως υποστήριξε, οδήγησαν στη συσσώρευση δημόσιου χρέους τις προηγούμενες δεκαετίες.

«Δεν έχουμε μάθει τίποτα από την κρίση», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι η δική του γενιά έχει κληρονομήσει μεγάλα βάρη από τις προηγούμενες.

Άσκησε μάλιστα έντονη κριτική στην οικονομική πολιτική των κυβερνήσεων του Ανδρέα Παπανδρέου, λέγοντας ότι η λογική των διορισμών στο Δημόσιο και του δανεισμού για την κατανάλωση δημιούργησε μια νοοτροπία που, όπως είπε, «δηλητηρίασε γενιές και γενιές ανθρώπων».

Αντιπαραβάλλοντας τη σημερινή πολιτική, έκανε ειδική αναφορά στον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και στην προσπάθεια μείωσης του χρέους.

«Έχουμε για πρώτη φορά μια κυβέρνηση και έναν υπουργό Οικονομικών, ο οποίος προεδρεύει στο Eurogroup, τον Κυριάκο Πιερρακάκη, ο οποίος βήμα βήμα αποπληρώνει και μειώνει τα χρέη της δικής μας γενιάς προς την επόμενη», σημείωσε.

Όπως είπε, πρόκειται για μια πολιτική που μπορεί να μην αποδίδει άμεσα στην καθημερινότητα, ωστόσο, κατά την άποψή του, θα αξιολογηθεί θετικά σε βάθος χρόνου.

«Πιστεύω ότι ιστορικά αυτή η επιλογή της Νέας Δημοκρατίας θα δικαιωθεί», ανέφερε.

«Οι κάτοικοι των ακριτικών περιοχών χρειάζονται έμπρακτη παρουσία και στήριξη από το κράτος»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης και στις περιοδείες των κυβερνητικών κλιμακίων στη Βόρεια Ελλάδα, διευκρινίζοντας ότι δεν πρόκειται για δράσεις που περιορίζονται στην περίοδο της ΔΕΘ, αλλά θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα.

Όπως ανέφερε, το κυβερνητικό σχέδιο αφορά συνολικά 17 εκλογικές περιφέρειες της Βόρειας Ελλάδας, όπου υπουργοί παρουσιάζουν συγκεκριμένα έργα και παρεμβάσεις.

Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στο Μετρό Θεσσαλονίκης, στη μονάδα παραγωγής drones, καθώς και στην ανακαίνιση πέντε Κέντρων Υγείας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα Δίκαια Έβρου και στο Σουφλί, τονίζοντας ότι οι κάτοικοι των ακριτικών περιοχών χρειάζονται έμπρακτη παρουσία και στήριξη από το κράτος.

«Τα σύνορα δεν είναι μόνο φράχτες ή όρια. Τεχνητά σύνορα είναι οι άνθρωποι, είναι οι κοινωνίες που ζουν σε ακριτικές περιοχές», ανέφερε.

«Σύνορα είναι οι τοπικές κοινότητες οι οποίες χρειάζονται το κράτος να είναι παρόν. Και κράτος είναι υγεία και κράτος είναι σχολεία. Κράτος είναι οι Ένοπλες Δυνάμεις».

«Να κοιτάμε τον κάθε πολίτη στα μάτια»

Τέλος, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης αναφέρθηκε και στον εκλογικό στόχο της Νέας Δημοκρατίας, χωρίς να κάνει ευθεία αναφορά στην επίτευξη αυτοδυναμίας.

Όπως ανέφερε, βασική προτεραιότητα κυβέρνησης και κόμματος είναι να παρουσιάσουν στους πολίτες ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα και σαφείς δεσμεύσεις, αφήνοντας στη συνέχεια την τελική κρίση στην κάλπη.

«Να μπορούμε τον κάθε πολίτη να τον κοιτάμε στα μάτια με ειλικρίνεια και να μπορούμε να του πούμε ότι αγωνιστήκαμε, δουλέψαμε μέρα νύχτα για να καταφέρουμε αυτά που υποσχεθήκαμε. Τηρήσαμε τις υποσχέσεις μας», τόνισε.

Σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα της ΝΔ, το ζητούμενο είναι οι πολίτες να αξιολογήσουν το κυβερνητικό πρόγραμμα με βάση το κατά πόσο μπορούν να δουν σε αυτό τη δική τους ζωή και το μέλλον των παιδιών τους.

«Εκείνος θα αποφασίσει αν το πρόγραμμα το οποίο θα ανακοινώσουμε είναι το σωστό για τη δική του ζωή, για την οικογένειά του και αν μπορεί να δει τον εαυτό του και τα παιδιά του, την οικογένειά του στην Ελλάδα του 2030, την οποία χτίζουμε», κατέληξε.