Tο πρώτο στην Ελλάδα πλήρως προσβάσιμο Γραφείο Εξυπηρέτησης Ατόμων με Αναπηρία εγκαινίασε το πρωί η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου.

Το Γραφείο στεγάζεται στο ΚΕΠ Πανοράματος, στην πλατεία Δημαρχείου και μπορεί να υποδεχθεί άτομα με κάθε μορφής αναπηρία, διαθέτοντας και το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό. Ο χώρος είναι προσβάσιμος για χρήστη αναπηρικού αμαξιδίου, για χρήστη λευκού μπαστουνιού με εξωτερικό και εσωτερικό οδηγό όδευσης τυφλών. Παράλληλα, με τη βοήθεια εξ αποστάσεως διερμηνείας μέσω τάμπλετ μπορεί να εξυπηρετήσει κωφά και βαρήκοα άτομα.

Σύμφωνα με την κ.Μιχαηλίδου, ήταν ένα έργο το οποίο, όπως της περιέγραψε ο δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, δεν είχε τεράστια τεχνική ούτε οικονομική δυσκολία για να γίνει. «Είναι όμως,πρόσθεσε, ένα πρωτοποριακό έργο το οποίο ανοίγει τον δήμο και την κοινωνία στην καθημερινότητα όλων των οικογενειών. Γιατί, όλοι μας έχουμε στην ευρύτερη οικογένειά μας, ένα άτομο με αναπηρία και πολλές φορές αυτό δεν μεταφράζεται στην καθημερινότητα που δεν είναι προσβάσιμη έτσι ώστε να συμμετέχουν στην κοινότητα, τις πολιτιστικές δράσεις, να πάνε στην αγορά εργασίας, να σπουδάσουν».

Κάνοντας αναφορά στο έργο του υπουργείου, η κ.Μιχαηλίδου τόνισε ότι μαζί με τον Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, Κωνσταντίνο Μεγαρίτη, γίνεται μεγάλη προσπάθεια, με πολλές δράσεις, πέρα της οικονομικής ενίσχυσης, που παρέχουν εργαλεία ελευθερίας, θέτοντας ως παραδείγματα τον Προσωπικό Βοηθό, το Πρόγραμμα της προσβασιμότητας και της επιδότησης τεχνικών αλλαγών στο σπίτι και την Κάρτα Αναπηρίας.

«Όμως, έχουμε πολύ δρόμο ακόμα που δεν γίνεται χωρίς την καθοριστική συμβολή και της τοπικής αυτοδιοίκησης την οποία πρέπει να πω ότι πολλές φορές δεν βρίσκουμε σύμμαχο. Στη δική μου 7ετή πορεία στις κοινωνικές υποθέσεις, δεν είναι λίγες οι φορές που έχουμε βρει δημάρχους οι οποίοι αντιστέκονται στη συμπερίληψη των δομών με αναπηρία » είπε η υπουργός, ευχαριστώντας τον δήμαρχο Πυλαίας- Χορτιάτη για την συμβολή του. Σημείωσε μάλιστα ότι το παράδειγμά του θα πρωτοτυποποιηθεί από το υπουργείο και θα αναδειχθεί σε άλλους δήμους προκειμένου να αντιγράψουν τις καλές πρακτικές.

Από την πλευρά του ο κ.Καϊτετζίδης, εξήγησε ότι ουσιαστικά ο δήμος μετέτρεψε ένα ΚΕΠ τυπικής λειτουργίας σε ένα κέντρο που μπορεί να εξυπηρετεί το ίδιο λειτουργικά , αποτελεσματικά και με πλήρη πρόσβαση, όλα τα άτομα με αναπηρία.

«Έγιναν αλλαγές και έργα που είναι σημαντικό να γίνονται στην κοινότητα γιατί απευθύνονται σε συμπολίτες μας που δυσκολεύονται. Όλοι πλέον θα μπορούν να εξυπηρετηθούν χωρίς κανένα εμπόδιο» κατέληξε ο δήμαρχος Πυλαίας- Χορτάτη.