Στη Θεσσαλονίκη θα βρεθεί το τριήμερο 4 έως 6 Σεπτεμβρίου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της παρουσίας του στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού περιλαμβάνει επισκέψεις σε σημαντικές υποδομές της πόλης, συναντήσεις με φορείς και εκπροσώπους της ΔΕΘ-HELEXPO, καθώς και την καθιερωμένη εναρκτήρια ομιλία και τη συνέντευξη Τύπου που σηματοδοτούν την παρουσία της κυβέρνησης στη μεγάλη οικονομική και αναπτυξιακή διοργάνωση.
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί σήμερα στη Θεσσαλονίκη.
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
- Στις 18.30 ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου».
- Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το υπό κατασκευή Βιοκλιματικό Κολυμβητικό Κέντρο του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης και το 5ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων.
- Ακολούθως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί σε συνάντηση με δημοσιογράφους που διοργανώνει ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, στο ξενοδοχείο Electra Palace.
- Το πρωί του Σαββάτου ο πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΘ-HELEXPO και θα επισκεφθεί τα περίπτερα της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
- Στις 20.00 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πραγματοποιήσει την εναρκτήρια ομιλία στα εγκαίνια της 90ής ΔΕΘ, στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» (έναρξη εκδήλωσης στις 19.30).
- Την Κυριακή στις 12.00 ο πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου, στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης».