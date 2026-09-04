Στη Θεσσαλονίκη θα βρεθεί το τριήμερο 4 έως 6 Σεπτεμβρίου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της παρουσίας του στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού περιλαμβάνει επισκέψεις σε σημαντικές υποδομές της πόλης, συναντήσεις με φορείς και εκπροσώπους της ΔΕΘ-HELEXPO, καθώς και την καθιερωμένη εναρκτήρια ομιλία και τη συνέντευξη Τύπου που σηματοδοτούν την παρουσία της κυβέρνησης στη μεγάλη οικονομική και αναπτυξιακή διοργάνωση.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί σήμερα στη Θεσσαλονίκη.

Αναλυτικά το πρόγραμμα: