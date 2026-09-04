Ένα τριήμερο φωτιά ξεκινά σήμερα με την έδρα της κυβέρνησης να βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, καθώς σύσσωμο το υπουργικό συμβούλιο αλλά και τα γαλάζια στελέχη έχουν μετακομίσει στα βόρεια.

Η ώρα για τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού πλησιάζει και από τη μια μπαίνουν οι τελευταίες πινελιές και από την άλλη το πολιτικό σύστημα «βράζει» στον απόηχο της παρουσίασης του οικονομικού προγράμματος της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

Τα όσα ανακοίνωσε από τη Θεσσαλονίκη ο πρώην πρωθυπουργός έχουν ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων με τη σύγκρουση να είναι σφοδρή ανάμεσα στην κυβέρνηση και το νεότευκτο κόμμα του κ. Τσίπρα.

Και η αλήθεια είναι ότι η άμεση κοστολόγηση από το υπουργείο Οικονομικών, που έβγαλε έναν δυσθεώρητο λογαριασμό, δεν πτόησε την ΕΛΑΣ, με τα στελέχη της να επιμένουν ότι ο λογαριασμός αυτός βγαίνει, αλλά και να υποπίπτουν και σε ολισθήματα όπως αυτό που έκανε ο αναπληρωτής Τομεάρχης Οικονομικών, Γιώργος Παππάς, αναφορικά με τη φορολόγηση του μεγάλου πλούτου, λέγοντας ότι θα ανοίξουν ακόμα και τις θυρίδες των πολιτών.

Αυτό που επιμένουν να λένε κυβερνητικά στελέχη είναι ότι ακριβώς επειδή έχει κυβερνήσει ο κ. Τσίπρας γνωρίζει πολύ καλά και τα δημοσιονομικά όρια της χώρας και τους ευρωπαϊκούς κανόνες.

«Προσωπικά νομίζω ότι προσπαθεί να πουλήσει ένα νέο παραμύθι προς την ελληνική κοινωνία και αυτό το βρίσκω ό,τι πιο ανέντιμο και ανήθικο απέναντι στους πολίτες μπορώ να θυμηθώ να έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια», ήταν η αποστροφή της εκπροσώπου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρας Σδούκου.

Στο παιχνίδι μπήκε και η ΟΝΝΕΔ, η οποία σε ένα βίντεο – ταινία μικρού μήκους με τίτλο «Τζάμπα το rebranding» θύμισε ένα προς ένα τα πεπραγμένα του πρώην πρωθυπουργού, θέλοντας να καταδείξει ότι η αλλαγή εικόνας του κ. Τσίπρα δεν αφορούσε στην πολιτική ουσία αλλά περισσότερο στην εικόνα.

Όπως σημείωναν γαλάζια στελέχη, η παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος του νέου κόμματος θύμισε το 2015, με τις ίδιες υποσχέσεις που είχαν τότε δοθεί και έμειναν ανεκπλήρωτες.

Πώς θα κινηθεί η κυβέρνηση

Σήμερα το απόγευμα θα γίνει η καθιερωμένη συνάντηση του πρωθυπουργού με τους δημοσιογράφους σε κεντρικό ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης, όπου θα ρωτηθεί για τις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα.

Ένα 24ωρο αργότερα, από το βήμα του Βελίδειου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα απευθυνθεί στους πολίτες και με τις εξαγγελίες αλλά και το πρόγραμμα της επόμενης 4ετίας που θα περιγράψει, θα ζητήσει να υπογράψουν μια νέα συμφωνία αλήθειας προκειμένου να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο η καθημερινότητά τους μέσα σε ένα περιβάλλον σταθερότητας και ασφάλειας.

Θα προβάλλει τη ΝΔ ως τη μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να το παρέχει αυτό, σε αντίθεση με τους πολιτικούς του αντιπάλους που λένε όχι σε όλα και ναι στο τίποτα και αναλώνονται σε μια πλειοδοσία ανέξοδων υποσχέσεων.

Αυτό όμως το οποίο περιμένουν με ανυπομονησία στο Μέγαρο Μαξίμου είναι να δουν πώς θα υποδεχθούν τα μέτρα της ΝΔ οι πολίτες την επαύριο της ΔΕΘ.

Και αν τελικά οι παρεμβάσεις που θα ανακοινωθούν θα συγκινήσουν το κεντρώο ακροατήριο και θα πείσουν τη μεσαία τάξη ότι έρχονται καλύτερες ημέρες.