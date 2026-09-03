Με μια σημαντική εξέλιξη στον τομέα των εργασιακών δικαιωμάτων σηματοδοτείται η έναρξη της τρίτης χρονιάς της Ελεονώρας Μελέτη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (EMPL) ενέκρινε την Τετάρτη τη νομοθετική έκθεση που αφορά τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους και την ψυχική υγεία στην εργασία, με 41 ψήφους υπέρ, 12 κατά και 4 αποχές.

Η ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, η οποία έχει αναλάβει τον συγκεκριμένο φάκελο ως εισηγήτρια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ), υπογράμμισε ότι η φροντίδα για την ψυχική υγεία πρέπει να ενταχθεί ουσιαστικά στο πλαίσιο προστασίας των εργαζομένων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

«Δεν μπορούμε να θεωρούμε φυσιολογικό να πηγαίνει ένας άνθρωπος στη δουλειά του και να φοβάται, να εξουθενώνεται ή να αισθάνεται ότι δεν έχει φωνή. Η ψυχική υγεία στη δουλειά δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα», δήλωσε η Ελεονώρα Μελέτη.

Στο επίκεντρο της έκθεσης βρίσκονται προβλήματα που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των εργαζομένων, όπως το έντονο εργασιακό στρες, η επαγγελματική εξουθένωση, η παρενόχληση, ο εκφοβισμός και περιστατικά βίας στον χώρο εργασίας.

Αναφερόμενη ειδικότερα στις συνθήκες που μπορεί να μετατρέψουν ένα εργασιακό περιβάλλον σε επιβαρυντικό ή ακόμη και κακοποιητικό, η Ελεονώρα Μελέτη σημείωσε: «Όλοι έχουμε βρεθεί σε ένα δυσάρεστο, τοξικό ή ακόμα και κακοποιητικό περιβάλλον. Κάπως έτσι η εργασία μας γίνεται θηλιά γύρω από τον λαιμό μας. Ο εργασιακός εκφοβισμός είναι κακοποίηση και δεν πρέπει να γίνεται ανεκτός».

Μετά την έγκρισή της από την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, η έκθεση περνά πλέον στο επόμενο στάδιο της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, με την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να αποτελεί τον επόμενο σταθμό.

«Σήμερα κάναμε ένα σημαντικό βήμα. Συνεχίζουμε μέχρι κανένας εργαζόμενος να μη νιώθει μόνος απέναντι στον εργασιακό εκφοβισμό», κατέληξε η Ελεονώρα Μελέτη.