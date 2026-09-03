Την ανάγκη για μια πιο ενωμένη, γρήγορη και στρατηγικά προσανατολισμένη Ευρώπη υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στο 6ο «Thessaloniki Metropolitan Summit – Leading up to 2030: connectivity and growth for south-east Europe».

Σε συζήτηση με τον καθηγητή Παγκόσμιας Ιστορίας του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, Peter Frankopan, με θέμα «Europe’s imperative vision for a new growth leap», ο κ. Πιερρακάκης ανέδειξε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια περίοδο γεωπολιτικών ανακατατάξεων, τεχνολογικών αλλαγών και διεθνούς ανταγωνισμού.

Όπως τόνισε, η Ευρώπη πρέπει να εγκαταλείψει την αδράνεια και να περάσει από τη διαχείριση των προβλημάτων στη διαμόρφωση μιας ξεκάθαρης στρατηγικής κατεύθυνσης.

«Δεν έχουμε την πολυτέλεια να είμαστε 27»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ανάγκη μεγαλύτερης ευρωπαϊκής ενοποίησης, υποστηρίζοντας ότι οι σημερινές συνθήκες δεν επιτρέπουν στην Ευρώπη να λειτουργεί ως άθροισμα ξεχωριστών εθνικών πολιτικών.

«Στο σημερινό γεωπολιτικό τοπίο δεν έχουμε την πολυτέλεια να είμαστε 27. Πρέπει να είμαστε μία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, οι νέες απαιτήσεις στην άμυνα και την ασφάλεια, αλλά και η τεχνολογική κούρσα έχουν αλλάξει τα δεδομένα και απαιτούν κοινές ευρωπαϊκές απαντήσεις.

Παράλληλα, σημείωσε ότι τα κράτη-μέλη αρχίζουν πλέον να αντιλαμβάνονται περισσότερο το «κόστος της μη Ευρώπης», δηλαδή το κόστος της αδυναμίας κοινής δράσης.

Ηγεσία με ταχύτητα και προσαρμογή

Ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι η σύγχρονη πολιτική ηγεσία πρέπει να μπορεί να αντιμετωπίζει τόσο τα προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί όσο και εκείνα που δεν έχουν ακόμη εμφανιστεί.

«Το μέλλον επιταχύνεται και έρχεται με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα από ό,τι στο παρελθόν», σημείωσε, τονίζοντας ότι οι κυβερνήσεις χρειάζονται ταχύτητα, ευελιξία και πολιτική βούληση.

Όπως ανέφερε, η πρόκληση είναι να μην εγκλωβίζονται οι κυβερνήσεις στην καθημερινή διαχείριση, αλλά να διατηρούν τη δυνατότητα στρατηγικού σχεδιασμού για τις αλλαγές που έρχονται.

Οι καθυστερήσεις μπορούν να γίνουν ευκαιρία

Αναφερόμενος στην ευρωπαϊκή οικονομία, ο υπουργός σημείωσε ότι η ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, η ενοποίηση των κεφαλαιαγορών, η τραπεζική ένωση και η ψηφιακή στρατηγική αποτελούν κρίσιμες εκκρεμότητες.

Τόνισε, ωστόσο, ότι οι καθυστερήσεις του παρελθόντος μπορούν να μετατραπούν σε αναπτυξιακό πλεονέκτημα, καθώς υπάρχουν ακόμη σημαντικά περιθώρια για μεταρρυθμίσεις που μπορούν να δώσουν ώθηση στην ευρωπαϊκή οικονομία.

Η τεχνολογία η «κούρσα του 21ου αιώνα»

Μεγάλο μέρος της παρέμβασής του αφιέρωσε στην τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη, χαρακτηρίζοντας την τεχνολογική εξέλιξη ως τη μεγάλη παγκόσμια κούρσα του 21ου αιώνα.

Ο κ. Πιερρακάκης υποστήριξε ότι η Ευρώπη πρέπει να αποφασίσει σε ποιους τομείς θέλει να πρωταγωνιστήσει και σε ποιους θα επιλέξει τη συνεργασία με άλλες δυνάμεις.

Για την τεχνητή νοημοσύνη ανέφερε ότι δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με εργαλεία προηγούμενων δεκαετιών, καθώς η ταχύτητα των αλλαγών ξεπερνά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν συνήθως τα πολιτικά και διοικητικά συστήματα.

«Οι πολίτες χρειάζονται πρακτικές λύσεις»

Ο υπουργός στάθηκε και στη σημασία της εφαρμογής των πολιτικών, σημειώνοντας ότι οι πολίτες δεν ενδιαφέρονται μόνο για μεγάλες διακηρύξεις αλλά για αποτελέσματα που βελτιώνουν την καθημερινότητά τους.

«Οι πολίτες δεν χρειάζονται μεγάλες διακηρύξεις. Χρειάζονται πολύ πρακτικές εφαρμογές», ανέφερε.

Ως παράδειγμα ανέφερε το gov.gr, το οποίο, όπως είπε, κέρδισε την αποδοχή των πολιτών επειδή η χρησιμότητά του έγινε άμεσα αντιληπτή στην πράξη.

Frankopan: Η Ευρώπη πρέπει να σκεφτεί μεγαλύτερα

Από την πλευρά του, ο Peter Frankopan υποστήριξε ότι η Ευρώπη χρειάζεται να επανεξετάσει τη γεωπολιτική της ταυτότητα και να λειτουργήσει με μεγαλύτερη φιλοδοξία.

Ο καθηγητής της Οξφόρδης τόνισε την ανάγκη η Ευρώπη να αναλάβει περισσότερα ρίσκα, να κινείται ταχύτερα και να σκέφτεται σε μεγαλύτερη κλίμακα, ενώ αναφέρθηκε και στην ανάγκη αλλαγών στην πολιτική ανταγωνισμού ώστε οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να μπορούν να ανταγωνιστούν διεθνείς κολοσσούς.

Η συζήτηση ολοκληρώθηκε με έμφαση στην ανάγκη η Ευρώπη να προετοιμαστεί για τις μεγάλες προκλήσεις της επόμενης δεκαετίας, από την τεχνολογία και την κλιματική αλλαγή έως την ενέργεια και τη γεωπολιτική αστάθεια.