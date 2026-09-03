Μια εντυπωσιακή έκπληξη περίμενε όσους βρέθηκαν στην πλατεία Ελευθερίας του Ηρακλείου για την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την 52η επέτειο από την Ιδρυτική Διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ.

Μετά την ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, τα βλέμματα όλων στράφηκαν στον ουρανό, καθώς η Χαριλάου Τρικούπη είχε ετοιμάσει ένα εντυπωσιακό drone show.

Υπό τους ήχους remix της «Carmina Burana», δεκάδες drones δημιούργησαν στον κρητικό ουρανό τον χαρακτηριστικό ήλιο του ΠΑΣΟΚ, ενώ στη βάση του εμφανίζονταν διαδοχικά λέξεις από την ιστορική Ιδρυτική Διακήρυξη.

Μεταξύ άλλων, σχηματίστηκαν οι λέξεις «Εθνική», «Ανεξαρτησία», «Λαϊκή Κυριαρχία», «Κοινωνική» και «Απελευθέρωση».

Στη συνέχεια, τα drones σχημάτισαν την ημερομηνία της 3ης Σεπτεμβρίου, αλλά και τον χάρτη της Ελλάδας, προσφέροντας ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό θέαμα στους παρευρισκόμενους.

Η πλατεία Ελευθερίας ήταν γεμάτη κόσμο για την επετειακή εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ, με τους παρευρισκόμενους να σηκώνουν τα κινητά τους τηλέφωνα για να καταγράψουν το show στον ουρανό του Ηρακλείου.

Η επιλογή της Κρήτης για τον φετινό εορτασμό της 3ης Σεπτέμβρη είχε ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς από το Ηράκλειο ο Νίκος Ανδρουλάκης έστειλε το μήνυμα για ένα «Ξεκίνημα Νίκης» και πολιτική αλλαγή.

Το drone show αποτέλεσε, έτσι, το εντυπωσιακό φινάλε μιας βραδιάς με έντονο πολιτικό και συμβολικό χαρακτήρα για το ΠΑΣΟΚ.