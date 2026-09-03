Μια επίσκεψη με έντονο ιστορικό και συμβολικό χαρακτήρα πραγματοποιήθηκε στα Ανώγεια Ρεθύμνου, όπου βρέθηκε ο πρέσβης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Ελλάδα, Αντρέας Κιντλ.

Κατά τη συνάντησή του με τον δήμαρχο Ανωγείων Σωκράτη Κεφαλογιάννη τέθηκαν στο επίκεντρο ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά εδώ και δεκαετίες: οι γερμανικές οφειλές προς την Ελλάδα, η διατήρηση της ιστορικής μνήμης για τα εγκλήματα της Κατοχής και η επιστροφή ανωγειανών υφαντών που βρίσκονται σήμερα στη Γερμανία.

Ο Γερμανός πρέσβης βρέθηκε στην Κρήτη στο πλαίσιο της παρουσίας του στο νησί και της επίσκεψής του στο Αστεροσκοπείο του Σκίνακα, με αφορμή τη συνεργασία και την υπογραφή Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και της γερμανικής εταιρείας OHB.

Στο Ηρώο των τριών Ολοκαυτωμάτων

Ο δήμαρχος Ανωγείων υποδέχθηκε τον Αντρέας Κιντλ και τον συνόδευσε στο Ηρώο των τριών Ολοκαυτωμάτων των Ανωγείων, όπου έγινε αναφορά στις καταστροφές που υπέστη ο τόπος κατά τη διάρκεια της γερμανικής Κατοχής.

Τα Ανώγεια έχουν καταγραφεί ως ένας από τους σημαντικότερους μαρτυρικούς τόπους της Ελλάδας. Το χωριό καταστράφηκε ολοκληρωτικά από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής το 1944, μετά τη διαταγή για την ισοπέδωσή του ως αντίποινα για τη συμμετοχή των κατοίκων στην Αντίσταση.

Η καταστροφή του Αυγούστου του 1944 αποτέλεσε το τρίτο ολοκαύτωμα του χωριού, καθώς τα Ανώγεια είχαν ήδη υποστεί καταστροφές σε προηγούμενες ιστορικές περιόδους.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην πινακίδα όπου καταγράφονται οι γερμανικές ωμότητες, όπως αποτυπώθηκαν το 1945 από την επιτροπή διερεύνησης των εγκλημάτων Κατοχής, στην οποία συμμετείχε και ο Νίκος Καζαντζάκης.

Το ζήτημα των γερμανικών αποζημιώσεων

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο δήμαρχος Ανωγείων έθεσε εκ νέου το θέμα των γερμανικών οφειλών και των διεκδικήσεων των μαρτυρικών δήμων της χώρας.

Όπως ανέφερε, η διατήρηση της ιστορικής μνήμης δεν αποτελεί πράξη αντιπαράθεσης αλλά υποχρέωση απέναντι στα θύματα και στις επόμενες γενιές.

Η Ελλάδα υποστηρίζει διαχρονικά ότι παραμένουν ανοιχτά ζητήματα που αφορούν τις αποζημιώσεις για τις καταστροφές και τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν από τις ναζιστικές δυνάμεις κατοχής.

Η γερμανική κυβέρνηση, από την πλευρά της, έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι θεωρεί το θέμα των πολεμικών επανορθώσεων νομικά κλειστό, ενώ παράλληλα τονίζει τη σημασία της ιστορικής μνήμης και της συνεργασίας με την Ελλάδα.

Το αίτημα για τα ανωγειανά υφαντά

Ένα ακόμη ζήτημα που τέθηκε στη συνάντηση ήταν η επιστροφή παραδοσιακών ανωγειανών υφαντών που, σύμφωνα με τον Δήμο Ανωγείων, απομακρύνθηκαν από την περιοχή κατά τη διάρκεια της λεηλασίας που προηγήθηκε της καταστροφής του χωριού.

Τα συγκεκριμένα αντικείμενα θεωρούνται από τους κατοίκους των Ανωγείων όχι απλώς έργα λαϊκής τέχνης, αλλά κομμάτια της πολιτιστικής ταυτότητας του τόπου.

Ο Δήμος υποστηρίζει ότι η επιστροφή τους θα αποτελούσε μια σημαντική κίνηση αποκατάστασης της ιστορικής μνήμης και σύνδεσης των αντικειμένων με τον τόπο προέλευσής τους.

Η επίσκεψη στο Κέντρο Υφαντικής

Στη συνέχεια ο Γερμανός πρέσβης επισκέφθηκε το «Ανώγεια Κέντρο Υφαντικής», όπου ενημερώθηκε από τη Ζωή Παπαδάκη για τη μακραίωνη παράδοση της υφαντικής τέχνης στην περιοχή.

Η υφαντική αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της πολιτιστικής κληρονομιάς των Ανωγείων, με τεχνικές που μεταδίδονται από γενιά σε γενιά.

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε σε κλίμα θεσμικού διαλόγου, με τον δήμαρχο Ανωγείων να υπογραμμίζει ότι οι σχέσεις Ελλάδας και Γερμανίας μπορούν να βασίζονται στη συνεργασία, αλλά και στην ειλικρινή αντιμετώπιση των ιστορικών ζητημάτων που παραμένουν ανοιχτά