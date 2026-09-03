Έντονη αντίδραση από το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών προκάλεσε η σύσταση επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2027, στην οποία, σύμφωνα με την Άγκυρα, περιλαμβάνεται πρόταση χρηματοδότησης μνημείου που προωθεί η Κυπριακή Δημοκρατία με αναφορές κατά των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Το τουρκικό ΥΠΕΞ κατηγόρησε την ελληνοκυπριακή πλευρά ότι επιχειρεί να «διαστρεβλώσει την ιστορική πραγματικότητα» και κάλεσε τους ευρωπαϊκούς θεσμούς να μην «γίνουν εργαλείο της προπαγάνδας της ελληνοκυπριακής πλευράς».

Σε ανακοίνωσή του, το τουρκικό υπουργείο υποστήριξε ότι οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις με την τουρκική στρατιωτική επιχείρηση στην Κύπρο το 1974 «εμπόδισαν την εξόντωση του τουρκοκυπριακού λαού» και «έφεραν ειρήνη στο νησί για περισσότερο από μισό αιώνα».

Η Άγκυρα χαρακτήρισε την πρωτοβουλία για το συγκεκριμένο μνημείο ως «προσβλητική προσπάθεια» εναντίον του τουρκικού στρατού, υποστηρίζοντας ότι οι ισχυρισμοί της ελληνοκυπριακής πλευράς δεν ανταποκρίνονται στα ιστορικά γεγονότα αλλά αποτελούν πολιτική εργαλειοποίηση του Κυπριακού.

«Οι ισχυρισμοί που προβάλλονται από την ελληνοκυπριακή πλευρά διαστρεβλώνουν και πολιτικοποιούν την ιστορική πραγματικότητα», ανέφερε το τουρκικό ΥΠΕΞ, προσθέτοντας ότι η στάση των ευρωπαϊκών θεσμών απομακρύνεται, όπως υποστήριξε, από τις αρχές της ουδετερότητας και της δικαιοσύνης.

Παράλληλα, η Άγκυρα κατηγόρησε ορισμένους κύκλους ότι επιχειρούν να χρησιμοποιήσουν ευρωπαϊκές διαδικασίες με στόχο την απομάκρυνση της Τουρκίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Καλούμε τους αξιωματούχους της ΕΕ να μην μετατραπούν σε εργαλεία εκείνων που επιδιώκουν, μέσω κάθε τους ενέργειας, να απομακρύνουν την Τουρκία από την ΕΕ», σημείωσε το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών.

Η νέα αντιπαράθεση εντάσσεται στο διαχρονικό πλαίσιο της σύγκρουσης Αθήνας και Λευκωσίας με την Άγκυρα για το Κυπριακό, με τις δύο πλευρές να διατηρούν εκ διαμέτρου αντίθετες θέσεις για τα γεγονότα του 1974 και το καθεστώς ασφαλείας στο νησί.