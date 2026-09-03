Σκληρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα και συνολικά στην πολιτική των «ανέξοδων υποσχέσεων» εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, υποστηρίζοντας ότι η χώρα πλήρωσε στο παρελθόν το κόστος πολιτικών που δεν συνοδεύονταν από αντίστοιχες δημοσιονομικές δυνατότητες.

Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στην αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει μετά την κοστολόγηση των εξαγγελιών του πρώην πρωθυπουργού, κάνοντας λόγο για «εκνευρισμό» από την πλευρά της αντιπολίτευσης.

Όπως ανέφερε, η αποτίμηση του κόστους των προτάσεων του Αλέξη Τσίπρα δεν έγινε από τον ίδιο, αλλά από το οικονομικό επιτελείο του υπουργείου Οικονομικών. Παράλληλα, επανέλαβε την κυβερνητική θέση ότι όλα τα κόμματα θα πρέπει να αποστέλλουν τις προτάσεις τους στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, ώστε η πολιτική αντιπαράθεση να γίνεται, όπως είπε, «επί ίσοις όροις».

«Η Ελλάδα ζούσε πάνω από τις δυνάμεις της»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος συνέδεσε τη σημερινή συζήτηση για τις παροχές με τη δημοσιονομική πορεία της χώρας τις προηγούμενες δεκαετίες, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα για μεγάλο διάστημα στηρίχθηκε σε δανεισμό.

«Η Ελλάδα από τη δεκαετία του ’80 και μετά ζούσε πάνω από τις δυνάμεις της και ζούσε με δανεικά από τα παιδιά μας», ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι οι πολιτικές υποσχέσεων χωρίς αντίστοιχη οικονομική βάση οδήγησαν τελικά τη χώρα στη δημοσιονομική κρίση.

Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, είπε ότι «απλώς επαναλαμβάνεται το ίδιο έργο», παραπέμποντας στις εξαγγελίες του προγράμματος της Θεσσαλονίκης το 2014.

«Ουδείς είναι αντίθετος στον 13ο μισθό, αλλά κοστίζει 1,5 δισ.»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο ενδεχόμενο επαναφοράς του 13ου μισθού στο Δημόσιο, το οποίο έχει τεθεί στο δημόσιο διάλογο.

Ο Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ότι κανείς δεν θα ήταν αντίθετος στο να αυξηθούν τα εισοδήματα των εργαζομένων, ωστόσο τόνισε ότι κάθε μέτρο πρέπει να συνοδεύεται από συγκεκριμένη οικονομική κάλυψη.

«Τα λεφτά που έχουμε να δώσουμε δεν φύτρωσαν», ανέφερε, σημειώνοντας ότι ένας επιπλέον μισθός στο Δημόσιο θα είχε κόστος περίπου 1,5 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η δυνατότητα της κυβέρνησης να προχωρά σήμερα σε παρεμβάσεις προκύπτει από την ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.

Τι αναμένεται να ανακοινωθεί στη ΔΕΘ

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προανήγγειλε ότι οι ανακοινώσεις του πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα αφορούν ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών ομάδων.

Όπως είπε, τα μέτρα θα αφορούν δημοσίους υπαλλήλους, συνταξιούχους και εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα, με έμφαση στη μεσαία τάξη και στις επιχειρήσεις.

Υπογράμμισε ότι οι παρεμβάσεις θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα και δεν θα αποτελούν προσωρινά μέτρα.

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες υπερασπίστηκε την κυβερνητική πολιτική, αναφέροντας τη μείωση φόρων, την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και τη μείωση της προκαταβολής φόρου. Παράλληλα, ανέφερε ότι εφόσον αποδίδουν τα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής, μπορεί σταδιακά να υπάρξει απομάκρυνση από τα τεκμήρια.

«Η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα»

Αναφερόμενος στην ακρίβεια, ο κ. Μαρινάκης αναγνώρισε ότι αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά.

Όπως είπε, η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε μειώσεις άμεσων και έμμεσων φόρων, ωστόσο τα αποτελέσματα δεν γίνονται πάντα αισθητά στην καθημερινότητα των πολιτών, λόγω της διεθνούς πίεσης στις τιμές.

«Όσο πιο δύσκολη είναι μια περίοδος, τόσο πιο σοβαρές πρέπει να είναι οι λύσεις, μόνιμες και να μην κοροϊδεύεις τον κόσμο», ανέφερε.

«Η κυβέρνηση δεν έχει woke ατζέντα»

Τέλος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στη συζήτηση γύρω από τη λεγόμενη «woke ατζέντα», απορρίπτοντας ότι αποτελεί πολιτική επιλογή της κυβέρνησης.

«Ούτε είχε, ούτε έχει, ούτε θα αποκτήσει woke ατζέντα», δήλωσε, επαναλαμβάνοντας τη θέση της κυβέρνησης για τα ζητήματα φύλου.

«Ο πατέρας είναι πατέρας, η μητέρα είναι μητέρα», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ τόνισε ότι σε θέματα που αφορούν παιδιά και σχολικά βιβλία χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι δεν πρέπει να αποδίδεται στην κυβέρνηση μια συνολική πολιτική κατεύθυνση που, όπως είπε, δεν προκύπτει από νομοθετικές πρωτοβουλίες ή κυβερνητικές αποφάσεις.