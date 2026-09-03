Αιχμηρή κριτική στις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση πολιτικών συντακτών, τονίζοντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός «εμφανίστηκε ξανά και σκόρπισε υποσχέσεις στους πολίτες και δεν εμφάνισε καμία συγκεκριμένη κοστολόγηση».

«Μπήκαμε στη διαδικασία με τη συνδρομή του οικονομικού επιτελείου να κοστολογήσουμε μόνο τις χθεσινές εξαγγελίες του κ. Τσίπρα, οι οποίες κατά ετήσια βάση, φτάνουν τα 13 δισ. ευρώ. Άρα το πρώτο δεδομένο που προκύπτει είναι ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα για εκείνον και συνεχίζει και μοιράζει ό,τι μπορεί να μοιράσει σε επίπεδο παροχών χωρίς να τον ενδιαφέρει η στοιχειώδης αξιοπιστία όσων λέει», σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Στη συνέχεια, σημείωσε ότι «δεν χρειάζεται πολλή ανάλυση για να καταλάβει κανείς το μέγεθος της κοροϊδίας. Η μόδα του “ποιος θα δώσει τα περισσότερα”, η οποία κράτησε πολλές δεκαετίες στη χώρα, είναι απολύτως ξεπερασμένη».

«Το δεύτερο το οποίο προκύπτει από την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα είναι η έλλειψη αυτοκριτικής. Δεν βρήκε μια λέξη να πει για όλα όσα έκανε στη χώρα και το τρίτο είναι μια προσπάθεια να ξαναγράψει την ιστορία και να μας πει ότι ζούσαμε καλύτερα το 2019. Αν ζούσαμε καλύτερα, αυτό θα φαινόταν είτε στις εκλογές του 2019 ή του 2023 είτε έστω στις δημοσκοπήσεις».

Ο κ. Μαρινάκης ανέφερε για τον κ. Τσίπρα ότι «στο τέλος της ημέρας το συμπέρασμα είναι ότι δεν άλλαξε τίποτα και αυτό το αντιλαμβάνεται ο κόσμος» και συμπλήρωσε: «Στις εξαγγελίες του υπάρχουν πράγματα τα οποία ο ίδιος δεν τα έκανε και τώρα έχουν προχωρήσει και έχουν ολοκληρωθεί, όπως ο κατώτατος μισθός. Ο πρωθυπουργός που άφησε τον κατώτατο μισθό στα 650 ευρώ, εγκαλεί την κυβέρνηση που τον έχει πάει στα 920»

Για την επίθεση Χαριλάου Τρικούπη σε Τσίπρα: Να κοιταχτεί στον καθρέφτη το ΠΑΣΟΚ

«Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ ήταν μια ευχάριστη νότα. Η Χαριλάου Τρικούπη μέσα στην ίδια ανακοίνωση κατηγόρησε τον κ. Τσίπρα για αυταπάτες και ταυτόχρονα είπε ότι υιοθέτησε το 80% του προγράμματός της. Δεν μπορεί κάποιος να πολιτεύεται με βάση τις αυταπάτες του και ταυτόχρονα να τον κατηγορείς ότι σε αντιγράφει γιατί τότε έχεις κι εσύ αυταπάτες. Να κοιταχτεί στον καθρέφτη το ΠΑΣΟΚ», τόνισε ο Π. Μαρινάκης.

Για ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με Σαμαρά σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας:

«Οι θέσεις που έχουν εκφραστεί κατά καιρούς από τα κόμματα της αντιπολίτευσης η στάση τους σε διάφορα θέματα καθιστούν την αυτοδυναμία της ΝΔ τη μόνη ρεαλιστική πρόταση διακυβέρνησης. Δεν μπορώ να φανταστώ πως γίνεται να καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι κόμματα που θεωρούν την πολιτική μας μειοδοτική. Η πολιτική δεν είναι μοίρασμα θέσεων και καρεκλών. Δεν θα βάλουμε νερό στο κρασί μας», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.