Σφοδρή κριτική στο οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη άσκησε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, χαρακτηρίζοντάς το ως επιστροφή «στην εποχή της ανοησίας».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στον Flash 99,4 της Θεσσαλονίκης, επέκρινε τις εξαγγελίες για τις οικονομικές παροχές, διερωτώμενος: «Τι να σχολιάσω, τα 13 δισ. που μοιράζει από από αυτά που δεν έχει; Ότι θα βάλει πατριωτική εισφορά στους πολύ πλούσιος χωρίς να πει ποιοι είναι;».

Ο υπουργός χαρακτήρισε «παραμύθια της Χαλιμάς» την εξαγγελία για την πατριωτική εισφορά και υποστήριξε ότι «όποιος σας λέει τι θα δώσει και δεν σας λέει τι θα κόψει είναι ψεύτης. Το όριο δαπανών λέει ότι έχεις προσυμφωνήσει ποια δισ. μπορεί να ξοδέψεις. Αν σου προκύψουν περισσότερα πρέπει να τα πας στη μείωση χρέους».

«Όλο το σχήμα είναι μια ψευτιά, ασορτί με τον Τσίπρα που είναι ο δισέγγονος του βαρόνου Μινχάουζεν».

Αναφερόμενος στην εξαγγελία του πρώην πρωθυπουργού για αύξηση κατά 500 ευρώ στους μισθούς γιατρών και νοσηλευτών, ο υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι έχουν ήδη δει σημαντικές αυξήσεις στο εισόδημά τους μέσω της μείωσης της φορολογίας.

«Δεν ξέρει ο Χριστιανός ότι δώσαμε 7.000-12.000 ευρώ ετήσια αύξηση μέσω της μείωσης της φορολογίας. Αυτά που θα τους δώσει ο Τσίπρας, τα έχει ήδη δώσει ο Γεωργιάδης!», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Σε ό,τι αφορά τον Αντώνη Σαμαρά, ο Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε ότι δεν επιθυμεί να συνεχιστεί η μεταξύ τους αντιπαράθεση: «Εγώ θα ήθελα να μην γίνει αυτός ο εμφύλιος. Εγώ ενεπλάκην αμυνόμενος. Τον σέβομαι, τον εκτιμώ και τον αγαπώ, αλλά δεν είμαι και μουγγός για να μην απαντάω, δεν είναι η σιωπή το μεγάλο μου σημείο».