Σφοδρή κριτική στην ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη και στην παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.), άσκησε ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς.

«Πρότεινε μεταρρυθμίσεις οι οποίες ενώ είχαν ξεκινήσει από την κυβέρνηση 2012-2014, με το που έγινε πρωθυπουργός είτε τις σταμάτησε είτε δεν τις υλοποίησε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αντώνης Σαμαράς.

«Ο κ. Τσίπρας επιβεβαίωσε χθες τον εαυτό του. Πρότεινε μεταρρυθμίσεις οι οποίες ενώ είχαν ξεκινήσει από την κυβέρνηση 2012-2014, με το που έγινε πρωθυπουργός είτε τις σταμάτησε είτε δεν τις υλοποίησε. Αντιστρόφως, δεσμεύτηκε να καταργήσει πολιτικές που ο ίδιος είχε θεσπίσει. Ακολουθώντας τη διαχειριστική αντίληψη της σημερινής κυβέρνησης, παρουσίασε ένα ρητορικό “πρόγραμμα”, αλλά κανένα όραμα. Μεγάλα λόγια. Θεσσαλονίκη. Τσίπρας. Αυταπάτες. Στο ίδιο έργο θεατές», δήλωσε ο πρώην πρωθυπουργός.