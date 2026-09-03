Τις θερμές του ευχαριστίες προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εξέφρασε ο μαθητής Παναγιώτης Παπαδόπουλος, με αφορμή την ολοκλήρωση των εργασιών ανακαίνισης και αναβάθμισης στο Ειδικό Σχολείο Ηλιούπολης, στο οποίο φοιτά.

Ο νεαρός μαθητής είχε αποστείλει επιστολή προς τον πρωθυπουργό, επισημαίνοντας τα προβλήματα των σχολικών υποδομών, γεγονός που οδήγησε σε συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών.

Με την παράδοση των παρεμβάσεων, ο Παναγιώτης δήλωσε χαρακτηριστικά ότι πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες αλλαγές στους χώρους του σχολείου, όπως στις αίθουσες διδασκαλίας, στις τουαλέτες, αλλά και στη ράμπα πρόσβασης. Απευθυνόμενος στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ανέφερε: «Κύριε πρωθυπουργέ, αν βλέπετε αυτό το βίντεο, ήθελα να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου που μας ακούσατε και δεν μας αφήσατε στην τύχη μας».

Η αναβάθμιση της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου».