Για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 3 Σεπτεμβρίου το δρομολόγιο InterCity στη γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη με 100% σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση σε όλο το μήκος της διαδρομής, όπως γνωστοποίησε ο γραμματέας της ΝΔ και πρώην υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Σε ανάρτησή του, ο Νίκος Κυρανάκης χαρακτήρισε την εξέλιξη σημαντική αναβάθμιση για την ασφάλεια του σιδηροδρόμου, σημειώνοντας παράλληλα ότι πρόκειται για την πρώτη φορά που ένα τόσο μεγάλο δημόσιο έργο ολοκληρώνεται εντός του αρχικού χρονοδιαγράμματος, χωρίς να δοθεί παράταση.

«Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό στη σιδηροδρομική ιστορία της χώρας», ανέφερε, υπενθυμίζοντας ότι είχε δεσμευτεί για την ολοκλήρωση του έργου έως το τέλος του καλοκαιριού του 2026.

Ο γραμματέας της ΝΔ υποστήριξε ότι η ολοκλήρωση του έργου επετεύχθη χωρίς παράταση, καθώς, όπως ανέφερε, υπήρχε συνεχής πίεση και λεπτομερής επίβλεψη της πορείας των εργασιών.

«Δεν δώσαμε καμία παράταση. Πιέζαμε κάθε εβδομάδα για ορατή πρόοδο. Επιβλέψαμε σε πρωτοφανή λεπτομέρεια τα έργα ώστε να μην έχουμε καμία καθυστέρηση», σημείωσε.

Παράλληλα, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης υποστήριξε ότι, εφόσον παραμείνουν σε λειτουργία τα συστήματα που ισχύουν σήμερα, δεν μπορεί να υπάρξει ξανά σύγκρουση τρένων στον ελληνικό σιδηρόδρομο.

«Μπορώ να διαβεβαιώσω με πλήρη συναίσθηση των λεγομένων μου ότι εφόσον παραμείνουν σε λειτουργία τα συστήματα που είναι σε ισχύ σήμερα, δεν μπορούν να ξανασυγκρουστούν τρένα στον Ελληνικό Σιδηρόδρομο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κάλεσε, ακόμη, τους πολίτες να ενημερωθούν για τις δικλείδες ασφαλείας του νέου συστήματος, μέσω του railway.gov.gr, το οποίο, όπως σημείωσε, είναι διαθέσιμο σε κάθε πολίτη από το κινητό του.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το σύστημα προβλέπει την αποστολή αυτόματων ειδοποιήσεων στο κέντρο ελέγχου του ΟΣΕ σε περίπτωση ανθρώπινου λάθους και παραβίασης κανόνα κυκλοφορίας.

«Εύχομαι τα νέα τρένα που ξεκίνησαν να παραδίδονται, να γεμίσουν τις γραμμές με δρομολόγια και η ελληνική κοινωνία να εμπιστευτεί ξανά τον σιδηρόδρομο. Προχωράμε», τόνισε ο γραμματέας της ΝΔ.